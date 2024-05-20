2024-05-20 13:02:22 Naci Görür en çok endişe ettiği bölgeyi açıkladı! Ne İstanbul ne Yalova ne de Bursa...
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı bir YouTube kanalında Türkiye'nin deprem gerçeğini anlattı. Marmara ve İstanbul için bas bas bağırdıklarını ve uyarıda bulunduklarını söyleyen Görür ancak hiçbir şey yapılmadığını söyledi. Görür, en çok endişe ettiği bölge olarak Tunceli yöresinin ismini verdi ve 3 kent için yeni uyarıda bulundu, 'zamanı geldi' dedi. Prof. Dr. Naci Görür, Asena Kılıç'ın Youtube kanalındaki Meslek Sırrı programında soruları yanıtladı.