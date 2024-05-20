Naci Görür en çok endişe ettiği bölgeyi açıkladı! Ne İstanbul ne Yalova ne de Bursa...

'EN İYİ ÇÖPÇÜ OLACAĞIM' DERDİM 'Neden bu mesleği seçtiniz?' sorusuna Görür şu şekilde cevap verdi: Ben bir fakülteye gireceğim, isterse o fakülte çöpçülükle ilgili olsun. Ama ben en iyi çöpçü olacağım derdim. Yer bilimlerine girdiğim zaman da önceden böyle düşlemiş, düşünmüş değilim. Elazığ'da benden ileride bir arkadaşım vardı. O jeoloji bölümünde olduğu için ben de doğrudan doğruya bu bölümü seçtim. Bölüme girdikten sonra hayatınm jeoloji oldu. Programda Görür iyi bir jeolog olmanın püf noktalarını anlattı, ilk şartın araziye çıkmak olduğunu söyledi. Görür, hocası İhsan Ketin'in kendisine evlendiği için 6 ay küs kaldığını dile getirdi.