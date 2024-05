Dirençli vücut C vitamini deposu olan limonun bağışıklığa ve hastalıklara karşı etkisi her zaman konuşulmuştur. Enfeksiyon rahatsızlıklarını önlemek için başvurulması gereken en temel ve doğal ilaçlardan biri limondur. Limonun C vitamini, muzun içerisindeki B6 vitamini hastalıklara karşı direncinizi artırır.