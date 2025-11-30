  • İSTANBUL
CHP’li belediyelerin skandalları bitmiyor: Çöp şantiyesi Buca’yı felç etti: İhmalin bedelini halk ödüyor

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İzmir Buca’da mahalle sakinleri, Buca Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi önünde başlattıkları çöp eylemini bu hafta da sürdürdü. Muhtar, 1,5 yıldır süren koku, sinek ve sağlık riski nedeniyle şantiyenin kaldırılmasını talep etti. Mahalleli, "Gece uykudan kaldıracak, genizlerimizi yakacak derecede kötü koku var. Evlerimizi satamıyoruz," derken, AK Partili Meclis Üyesi Veli Balyemez, bu durumu sert bir dille eleştirerek sorumluların bu ihmalle 'CHP'nin çöp, çukur zihniyetini' devam ettirdiğini söyledi.

1
#1
İzmir'in Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'nde depolanan çöplerden yayılan kötü koku, sinek ve artan sağlık riski nedeniyle vatandaş isyan bayrağını açtı. Geçen haftadan bu yana devam eden protestoda mahalleli, şantiye önünde pankartlarla toplanarak çöp aktarma merkezinin şehir ortasından kaldırılmasını talep etti.

#2
Artan çöp kokusu ve sinek sorunundan şikayet eden mahalle sakinleri, mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla yeniden şantiye önünde bir araya geldi. Ellerinde pankartlarla toplanan vatandaşlar, sorunun bir an önce çözülmesi çağrısında bulunarak sağlık riski yüzünden hastalık korkusu yaşadıklarını dile getirdi.

#3
Mahalleli adına açıklamalarda bulanan Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarı Gökmen Yıldız (39), "Biz bu şantiyenin buradan kaldırılmasını istiyoruz. Kronik rahatsızlığı olan arkadaşlarımız, vatandaşlarımız var. Bizim desteğe, hizmete ihtiyacımız var. Ama maalesef, 1,5 yıldır hiçbir şekilde hizmet almıyoruz ve geri dönüşler de sağlanmıyor. Bizim tek bir amacımız var. Bu şantiyenin buradan kaldırılması. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de çöp aktarma merkezi burası. Otokentin, sanayinin, kocaman bir mahallenin olduğu şehrin ortasında çöp aktarma merkezi var. Mahallemde ne kadar yeni bina yapıldıysa hepsinin üstüne satılık yazıyor ama satılamıyor. İnsanlar bu kokunun, pisliğin, rezaletin içinde yaşamak istemiyorlar. Onlar bizi dikkate almıyorlarsa biz de onları dikkate almayacağız. Bizim işimiz siyaset değil. Biz hizmet almak istiyoruz" dedi.

#4
“PENCERE AÇAMIYORUZ” Yaklaşık 35 yıldır Mustafa Kemal Mahallesi’nde ikamet ettiğini kaydeden Remzi Bilgetecan (56), "Aşırı derecede çöp boşaltılmaya başlanıldı. Vahşi bir şekilde çöp depolaması yapılıyor. Çöp depolamasının şimdiye kadar azdı. Çoğalması artık bizim nefesimizi kesmeye başladı. Gece uykudan kaldıracak, genizlerimizi yakacak derecede kötü koku var. Pencere açamıyoruz, burada yaşamak çok zor olmaya başladı. Sineği, fareyi boş verin artık nefes alamıyoruz. Durum o kadar vahim bir duruma geldi ki insanlar evlerini satıp gitmeyi düşünüyorlar ama evlerini bile satamıyorlar. Otokent'teki esnaf arkadaşlara da mal sahiplerine de sesleniyorum. Lütfen bize destek versin. Burada bazı restoranlar kokudan artık bomboş. Buca'da cezaevinin yıkıldığı alan buradan daha büyük, götürsünler oraya döksünler" ifadelerini kullandı.

#5
“CHP ÇÖP ZİHNİYETİ DEVAM ETMEKTE” Mahalleliye destek olmak için alanda olduğunu ifade eden AK Parti Buca Belediye Meclis Üyesi Veli Balyemez (45), "Mecliste defalarca toplanan çöpler nedeni ile bu kentin sağlığının tehdit edildiğini, farelerin artık mahallede cirit attığını, sineklerin küçük çocuklara enfekte ettiğini, kokudan dolayı insanların evlerinde duramadığını anlattık. Ne yazık ki karşımızda bir irade yok. Bu derdimizi anlatacağımız sorumlu hiç kimse yok. Ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin çöp, çukur zihniyeti devam etmekte. Buradan biz de yine yetkililere mecliste olduğu gibi sokaklardan da çağrıda bulunuyoruz. Bir an önce bu çöpü buradan kaldırın. İnsanların sağlığını tehdit etmekten vazgeçin" diye konuştu.

