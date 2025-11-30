CHP’li belediyelerin skandalları bitmiyor: Çöp şantiyesi Buca’yı felç etti: İhmalin bedelini halk ödüyor

Mahalleli adına açıklamalarda bulanan Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarı Gökmen Yıldız (39), "Biz bu şantiyenin buradan kaldırılmasını istiyoruz. Kronik rahatsızlığı olan arkadaşlarımız, vatandaşlarımız var. Bizim desteğe, hizmete ihtiyacımız var. Ama maalesef, 1,5 yıldır hiçbir şekilde hizmet almıyoruz ve geri dönüşler de sağlanmıyor. Bizim tek bir amacımız var. Bu şantiyenin buradan kaldırılması. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de çöp aktarma merkezi burası. Otokentin, sanayinin, kocaman bir mahallenin olduğu şehrin ortasında çöp aktarma merkezi var. Mahallemde ne kadar yeni bina yapıldıysa hepsinin üstüne satılık yazıyor ama satılamıyor. İnsanlar bu kokunun, pisliğin, rezaletin içinde yaşamak istemiyorlar. Onlar bizi dikkate almıyorlarsa biz de onları dikkate almayacağız. Bizim işimiz siyaset değil. Biz hizmet almak istiyoruz" dedi.