Haber Merkezi Giriş Tarihi: CHP’li belediyelerin skandalları bitmiyor: Çöp şantiyesi Buca’yı felç etti: İhmalin bedelini halk ödüyor
İzmir Buca’da mahalle sakinleri, Buca Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi önünde başlattıkları çöp eylemini bu hafta da sürdürdü. Muhtar, 1,5 yıldır süren koku, sinek ve sağlık riski nedeniyle şantiyenin kaldırılmasını talep etti. Mahalleli, "Gece uykudan kaldıracak, genizlerimizi yakacak derecede kötü koku var. Evlerimizi satamıyoruz," derken, AK Partili Meclis Üyesi Veli Balyemez, bu durumu sert bir dille eleştirerek sorumluların bu ihmalle 'CHP'nin çöp, çukur zihniyetini' devam ettirdiğini söyledi.