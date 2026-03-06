Mutlaka deneyin: Bayat pide tatlısı nasıl yapılır? Bayat pideleri değerlendiren enfes tarif
Ramazan ayında bayatlayan pideler için enfes bir tarif karşınızda...
Ramazan pideleri hem lezzetli hem de kısa sürede bayatlar. Bayat pidelerle yapabileceğiniz pratik tatlı tarifini haberimizde bulabilirsiniz. Ramazan denince akla ilk gelen lezzetlerden biri olan pide, özellikle misafirli akşamlarda fazla alınır. Ancak maya içeriği nedeniyle kısa sürede bayatlayabilir. Artan pideleri buzlukta saklayabilir veya tatlı ve farklı tariflerde değerlendirebilirsiniz.
Sofralardan kalan pidelerle hazırlayabileceğiniz pratik, şık ve lezzetli bayat pide tatlısı, damaklarda unutulmaz bir tat bırakacak.
MALZEMELER 2 adet ramazan pidesi(bayatlamış) 100 gram kaymak 3 yemek kaşığı tereyağı 2 su bardağı toz şeker 3 su bardağı su 3 damla limon suyu 1 tatlı kaşığı toz Antep fıstığı Bayat pide tatlısı
Öncelikle şerbetini hazırlayabilirsiniz. Tencereye suyu ve şekeri alın kaynayana kadar karıştırın. Kaynayan şerbete limon suyunu ilave ederek kenara alın. Pideleri tezgahın üzerine alıp, yuvarlak şekil verin ve tepsiye dizin.
Tereyağını eritin ve sıcak tereyağını pidelerin üstüne gezdirin. Ardından hemen sıcak şerbeti pidelerin üzerine gezdirip, bir kenara alın.
Pideler şerbeti çektiğinde, servis tabağına bir yuvarlağı alın. Üstüne bir tepeleme tatlı kaşığı kaymak koyun. Üstüne bir yuvarlak pide daha koyun ve üstüne tekrar kaymak koyun. Antep fıstığı ile süsleyerek servis edebilirsiniz.
