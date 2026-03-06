  • İSTANBUL
Mutlaka deneyin: Bayat pide tatlısı nasıl yapılır? Bayat pideleri değerlendiren enfes tarif
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Mutlaka deneyin: Bayat pide tatlısı nasıl yapılır? Bayat pideleri değerlendiren enfes tarif

Ramazan ayında bayatlayan pideler için enfes bir tarif karşınızda...

Foto - Mutlaka deneyin: Bayat pide tatlısı nasıl yapılır? Bayat pideleri değerlendiren enfes tarif

Ramazan pideleri hem lezzetli hem de kısa sürede bayatlar. Bayat pidelerle yapabileceğiniz pratik tatlı tarifini haberimizde bulabilirsiniz. Ramazan denince akla ilk gelen lezzetlerden biri olan pide, özellikle misafirli akşamlarda fazla alınır. Ancak maya içeriği nedeniyle kısa sürede bayatlayabilir. Artan pideleri buzlukta saklayabilir veya tatlı ve farklı tariflerde değerlendirebilirsiniz.

Foto - Mutlaka deneyin: Bayat pide tatlısı nasıl yapılır? Bayat pideleri değerlendiren enfes tarif

Sofralardan kalan pidelerle hazırlayabileceğiniz pratik, şık ve lezzetli bayat pide tatlısı, damaklarda unutulmaz bir tat bırakacak.

Foto - Mutlaka deneyin: Bayat pide tatlısı nasıl yapılır? Bayat pideleri değerlendiren enfes tarif

MALZEMELER 2 adet ramazan pidesi(bayatlamış) 100 gram kaymak 3 yemek kaşığı tereyağı 2 su bardağı toz şeker 3 su bardağı su 3 damla limon suyu 1 tatlı kaşığı toz Antep fıstığı Bayat pide tatlısı

Foto - Mutlaka deneyin: Bayat pide tatlısı nasıl yapılır? Bayat pideleri değerlendiren enfes tarif

Öncelikle şerbetini hazırlayabilirsiniz. Tencereye suyu ve şekeri alın kaynayana kadar karıştırın. Kaynayan şerbete limon suyunu ilave ederek kenara alın. Pideleri tezgahın üzerine alıp, yuvarlak şekil verin ve tepsiye dizin.

Foto - Mutlaka deneyin: Bayat pide tatlısı nasıl yapılır? Bayat pideleri değerlendiren enfes tarif

Tereyağını eritin ve sıcak tereyağını pidelerin üstüne gezdirin. Ardından hemen sıcak şerbeti pidelerin üzerine gezdirip, bir kenara alın.

Foto - Mutlaka deneyin: Bayat pide tatlısı nasıl yapılır? Bayat pideleri değerlendiren enfes tarif

Pideler şerbeti çektiğinde, servis tabağına bir yuvarlağı alın. Üstüne bir tepeleme tatlı kaşığı kaymak koyun. Üstüne bir yuvarlak pide daha koyun ve üstüne tekrar kaymak koyun. Antep fıstığı ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

