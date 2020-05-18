2020-05-18 19:16:00 Müthiş kazanç: Koronavirüs Çin'e yaradı!
Çin Mart ayından bu yana dünyanın dört bir yanına 18.9 milyar dolarlık tıbbi malzeme satışı gerçekleştirdi
Çin Mart ayından bu yana dünyanın dört bir yanına 18.9 milyar dolarlık tıbbi malzeme satışı gerçekleştirdi
Çin’de son 24 saatte Kovid-19 bağlantılı yeni ölüm yaşanmadı.
Çin basınına göre 33 gündür virüsten ölen olmuyor.
3’ü Jilin eyaletinde yerel bulaşma ve 2’si de ithal olmak üzere 5 yeni vaka var.
Ülkede 10’u kritik durumda olmak üzere toplam 86 aktif Kovid vakası kaldı.
Çin’de son 3 günde 9 yerel bulaşma vakasının çıktığı ve bazı kentlerde yeniden virüs kümesinin ulaştı.
50 MİLYAR MASKE SATTI
Öte yandan Çin; Mart’tan beri yurtdışına 18.9 milyar dolarlık tıbbi malzeme sattı.
Bu ürünler arasında; 50.9 milyar maske, 216 milyon koruyucu kıyafet, 162 milyon test, 72,700 solunum cihazı var.
Ana alıcılar; ABD-İtalya-Almanya-Fransa-Japonya oldu.
ALMANYA'YA SATTIĞI MASKELERİN ÇOĞU SAHTE ÇIKTI
Maske ihtiyacını karşılamak için Çin'den 108 milyon maske satın alan Almanya, maskelerin 5'te 1'inin kullanılamaz olduğunu açıkladı.
Almanya Federal Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanları için Çin'den satın alınan burun ve ağız maskelerinin yüzde 20'lik bir bölümünün standart dışı olması nedeniyle tıbbi ihtiyaçlar için uygun olmadığını açıkladı.
KULLANMIYORUZ" - Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Greta Wilm, "Federal Sağlık Bakanlığının Çinli üreticilerden satın aldığı maskeler, kalite testlerine uymayarak standart dışı ürün olarak belirlendi.Çin'de 3 çeşit maske sağlıksız olduğunu tespit ettik ve kliniğimizde kullanmıyoruz." dedi.
ÇİN ÜRÜNLERİ DAHA ÖNCE DE HATALI ÇIKMIŞTI
Daha önce, Türkiye'nin Çin'den satın aldığı tanı kitleri hata payı yüksek olduğu gerekçesiyle kullanılmadan rafa kaldırılmıştı.
Bunun yanında, İngiltere'nin geçtiğimiz aylarda Çin'den ithal ettiği tıbbi malzemelerde koronaviürs tespit edilmişti.
Hollanda ve Avustralya da Çin'den aldıkları maskeleri toplatma kararı almışlardı.
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