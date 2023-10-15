Müthiş gelişmeyi bakan açıkladı: Dev koridor hamlesi yapıldı! Marmaray'a ikinci alternatif bu olacak

"ULAŞIM AĞLARININ GELİŞİMİ TURİZM FAALİYETLERİNİ CANLANDIRIR" Bakan Uraloğlu, son zamanlarda gündemlerine aldıkları çok önemli projelerin de olduğuna değinerek, "Örneğin, Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan demir yolu ve kara yolu ulaşımı sağlayacak Zengezur Koridoru. Bu bağlantının hayata geçmesinin tüm Orta Koridor ülkeleri açısından önemli bir adım olacağına inanıyorum. Bu proje özellikle Kafkasya'daki normalleşme için de hayati önem taşıyor. Bu koridor kapsamında hayata geçecek Kars-Nahçıvan Demiryolu Projesi, tüm Avrupa'yı Nahçıvan üzerinden İran, Azerbaycan, Türkmenistan, Orta ve Güney Asya'ya bağlayacak." şeklinde konuştu. Bir diğer önemli projenin de Basra'dan Türkiye sınırına uzanan kara ve demir yolu ulaştırma koridoru inşasına yönelik Kalkınma Yolu olduğunu belirten Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kalkınma Yolu Projesi, özellikle Çin ve Hindistan gibi büyük ülkelerden Basra Körfezi üzerindeki Büyük Faw Limanı'na gelen ham madde ve mallar için bir dağıtım merkezi olarak çok önemli rol oynayacak. Basra Körfezi'nde elleçlenen bir ürün buradan yüklendiğinde Türkiye üzerinden Marmaray sayesinde hiçbir aktarma yapmadan Avrupa'ya ulaşacak. Üstelik ilerde Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hayata geçireceğimiz demir yolu bağlantısıyla İstanbul Boğazı üzerinde Marmaray'a alternatif ikinci bir demir yolu hattımız daha olacak. Kalkınma Yolu Projesi hiç şüphesiz uluslararası güney-kuzey koridorları arasındaki Uzak Doğu, Güney Asya ve Orta Doğu'yu Avrupa'ya bağlayacak en iyi, en kısa ve en ekonomik yol olacak. Orta Koridora yeni bir soluk getirecek Kalkınma Yolu Projesi ile bölgemiz yeni İpek Yolu'ndaki konumunu daha da güçlendirecektir. Ulaşım, seyahati mümkün kılar ve ulaşım ağlarının gelişimi turizm faaliyetlerini canlandırır. Ulaşım imkanlarının gelişmiş olması, turizm faaliyetlerinin gelişmesi açısından da çok önemlidir. Hava yolu ulaşımı ise özellikle uluslararası turizm faaliyetlerinin gelişmesinin en önemli dinamosudur. Bu noktada bizler burada sadece havacılık sektörünün geleceği için değil ülkelerimizin turizm faaliyetlerinin gelişimi, ekonomik ve sosyo-kültürel geleceği için de bir araya gelmiş bulunuyoruz."