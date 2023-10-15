Müthiş gelişmeyi bakan açıkladı: Dev koridor hamlesi yapıldı! Marmaray'a ikinci alternatif bu olacak

"İSTANBUL, DÜNYANIN EN BÜYÜK KÜRESEL TRANSİT MERKEZLERİNDEN BİRİ HALİNE GELMİŞ DURUMDA" Uraloğlu, hava yolu ulaşımının, mesafeleri kısaltmasının yanında kültürel birliktelik ve toplumlar arasında kurduğu dostluk köprüleriyle dünyanın sosyal ve ekonomik refahının seyrinde stratejik önem taşıdığını vurguladı. Bu noktada Türkiye'nin 21 yıl öncesine kadar sadece Asya ve Avrupa arasında bir kara yolu bağlantısı olarak tanımlanan ve dış politikası Avrupa Birliği'ne katılmaya odaklı bir ülke olduğunu aktaran Uraloğlu, "Bugün, Avrupa Birliği bizim için yine önemli ama Asya ülkeleri, Afrika ülkeleri ve Amerika kıtası ülkeleriyle ilişkilerimiz de bir o kadar önemli. Dış politikamızın ufukları artık çok daha geniş. Uluslararası politikamızda daha az bürokrasi dönemini başlattık. Onun yerine daha fazla ilişki, daha fazla müzakere, daha fazla ortak değerleri ortaya çıkarmaya yöneldik." değerlendirmesinde bulundu. Uraloğlu, Türkiye'nin coğrafi bakımdan üç kıtanın ortasındaki kilit konumuyla gelişmiş pazarlarla gelişmekte olan pazarlar arasındaki uçuş rotaları üzerinde yer aldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "67 ülkeye, en fazla 4 saat uçuş mesafesinde olmak gibi coğrafi avantaja sahibiz. Bunları dikkate alarak 2002 yılından itibaren yürüttüğümüz hava ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri haline geldik. 2002-2023 yılları arasında 16,7 milyar dolar havacılık yatırımı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu sayede, 2002 yılında 2 merkezden 26 noktaya yapılan iç hat uçuşlarımızı, bugün 7 merkezden 57 noktaya gerçekleştiriyoruz. 2002 yılında 50 ülkeden 60 noktaya uçuş gerçekleştirirken bugün 130 ülkede 343 noktaya ulaştık. Hava Ulaştırma Anlaşmamız bulunan ülke sayısını da 81'den 173'e yükselttik. Kısaca, 'dünyada ulaşamayacağımız yer kalmayacak' dedik ve çok şükür bu hedefimizi büyük oranda gerçekleştirdik. 2 gün önce ülkemizi ziyaret eden Komorlar Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Afrika Birliği Başkanı Sayın Azali, Türk Hava Yolları'nın mutlaka Komorlar'a uçması gerektiğini Sayın Cumhurbaşkanımıza iletmiştir. Gökyüzünde kurduğumuz köprülerle havacılık alanında Avrasya bölgesinde lider, küresel bir havacılık merkezi olduk. 2018 yılında hizmete açtığımız İstanbul Havalimanı ile birlikte bugün ülkemiz ve İstanbul, dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden biri haline gelmiş durumdadır."