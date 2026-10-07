Kızılay’ın Gazze’deki İnsani Yardım Çalışmaları Üçüncü Yılında Sürüyor: İyilik Gemileriyle 25 Bin Tonu Aşkın Yardım Malzemesi Ulaştırıldı

Kızılay, bölgedeki sağlık hizmetlerinin aksamaması için hastane ve sağlık kuruluşlarına da destek veriyor. Gazze Sağlık Destek Projesi kapsamında Filistin Kızılayı bünyesinde faaliyet gösteren Al Emel ve Al Mawasi hastanelerine 10,5 milyon TL değerinde tıbbi malzeme sevkiyatı gerçekleştirildi. Ayrıca tedavi masraflarını karşılayamayan Filistinli hastalar için 3,2 milyon TL değerinde bir hasta destek programı başlatıldı. Gazze Delegasyonu, Protez Desteği ve Çocuklara Yönelik Çalışmalar Kızılay, Şubat 2026’da yeniden faaliyete geçirdiği Gazze delegasyonuyla sahadaki ihtiyaçların tespiti ve iyileştirme çalışmalarını daha etkili biçimde yürütüyor. Bu kapsamda, saldırılarda uzuv kaybı yaşayanlar için Protez-Ortez Destek Projesi başlatıldı. Gazze’deki hastane ve rehabilitasyon merkezleriyle koordinasyon içinde yürütülen projede, yararlanıcılar gerekli ölçüm ve değerlendirmelerin ardından kendileri için üretilen protezlere kavuşuyor. Ağustos ayında başlatılan proje kapsamında bugüne dek 6 kişiye ihtiyaç duyduğu protez desteği sağlandı. Savaştan etkilenen çocuklara yönelik psikososyal destek çalışmaları kapsamında hayata geçirilen Gazze – Neşeli Çocuklar Projesi’nde ise Kızılay ekipleri, çocuklara oyun ve gösteriler eşliğinde ikramlık dağıtımı yapıyor. Bayram ve Ramazan Dönemi Yardımları Türk Kızılay, Ramazan ve Kurban Bayramları’nda Gazze odaklı bağış kampanyaları yürütüyor. Bu kampanyalar kapsamında bölgeye gıda ve bayramlık yardımlarının yanı sıra iftarlık ve kurban konservesi gibi destek paketleri ulaştırılıyor. Yaralar Sarılana Dek Kesintisiz Dayanışma Açıklamalarını sürdüren Prof. Dr. Yılmaz, Türk Kızılay’ın bölgedeki kararlılığını vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı: “Gazze’de sadece bugünün acil ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, yaraları tamamen sarmak adına kalıcı çözümler sunan projelerimizi de hayata geçiriyoruz. Hayırsever milletimizin merhamet eli ve bağışçılarımızın güçlü desteğiyle yürüttüğümüz insani yardım operasyonlarımız; Gazze’de yaşam koşulları normale dönene, tüm yaralar sarılana ve kardeşlerimiz güven içinde yeniden ayağa kalkana kadar artarak devam edecektir.”