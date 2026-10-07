  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Herkes o maçı işaret etti: Sessizlik artık bozulacak: 2022'deki Beşiktaş-Alanyaspor maçında şike yapıldı mı? Reinhold Ewald gökyüzünü işaret etti: Şüphesiz Türkiye önemli bir adım attı Yolcu sayısı milyarları aştı: Raylı sistemler dünya nüfusuyla yarışıyor! Dünyanın en iyi forvetlerinden biri: Osimhen hakkında doğru bilinen yanlışlar! Nijerya cephesinden açıklama Emniyet tetikte, ‘Huzur İstanbul’da: Çifte denetimde 640 suçlu yakalandı Palandöken’e kış erken geldi! Zirve karla kaplandı Ihlamur çayı içmek boğaz enfeksiyonlara karşı bağışıklık sistemini güçlendiriyor! Talep patladı Sen misin Türklere vize uygulayan: Emlak piyasası çökünce satmaya başladılar! Çocukların başarılı olmasında en çok unutulan faktör: Uyku Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Ellerini çabuk tutmalılar
Aktüel
7
Yeniakit Publisher
Kızılay’ın Gazze’deki İnsani Yardım Çalışmaları Üçüncü Yılında Sürüyor: İyilik Gemileriyle 25 Bin Tonu Aşkın Yardım Malzemesi Ulaştırıldı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kızılay’ın Gazze’deki İnsani Yardım Çalışmaları Üçüncü Yılında Sürüyor: İyilik Gemileriyle 25 Bin Tonu Aşkın Yardım Malzemesi Ulaştırıldı

Türk Kızılay, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de yürüttüğü insani yardım operasyonlarını üçüncü yılında da kesintisiz sürdürüyor. Bölgede temiz suya erişim sorunu devam ederken Kızılay, her gün temiz su dağıtımını sürdürüyor. Ayrıca bölgede kurduğu aşevleriyle de beslenme ihtiyacına yanıt veren Kızılay, yerinden edilen Filistinlilere her gün on binlerce kişilik sıcak yemek ulaştırıyor.

#1
Foto - Kızılay’ın Gazze’deki İnsani Yardım Çalışmaları Üçüncü Yılında Sürüyor: İyilik Gemileriyle 25 Bin Tonu Aşkın Yardım Malzemesi Ulaştırıldı

Gazze’de sağlanan ateşkesin ardından yardım çalışmalarını hızlandıran Kızılay, bölgedeki faaliyetlerini acil dönem ve iyileştirme dönemlerini kapsayacak şekilde yeniden planladı. Gazze’de temiz suya erişim sorunu hâlâ devam ederken Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

#2
Foto - Kızılay’ın Gazze’deki İnsani Yardım Çalışmaları Üçüncü Yılında Sürüyor: İyilik Gemileriyle 25 Bin Tonu Aşkın Yardım Malzemesi Ulaştırıldı

“Gazze’deki insani dramın üçüncü yılında da gıdadan temiz suya, sağlık ve protez desteğinden çocuklarımıza yönelik psikososyal çalışmalara kadar her alanda Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız. İyilik Gemilerimizle kurduğumuz insani köprü ve faal durumdaki Gazze delegasyonumuzla hem acil ihtiyaçları karşılıyor hem de bölgedeki iyileştirme süreçlerini yürütüyoruz.”

#3
Foto - Kızılay’ın Gazze’deki İnsani Yardım Çalışmaları Üçüncü Yılında Sürüyor: İyilik Gemileriyle 25 Bin Tonu Aşkın Yardım Malzemesi Ulaştırıldı

Kızılay, çatışmaların ilk gününden itibaren ülkemizin bölgeye gönderdiği İyilik Gemileri’yle Gazze’deki acil ihtiyaçların karşılanmasına destek oldu. AFAD koordinesinde Mersin Limanı’ndan Mısır’ın El-Ariş Limanı’na uğurlanan toplam 21 İyilik Gemisi, Mısır Kızılayı ile iş birliği içinde bölgeye ulaştırıldı. Bugüne dek İyilik Gemileri’yle Gazze’ye 25 bin tonu aşkın insani yardım malzemesi gönderildi.

#4
Foto - Kızılay’ın Gazze’deki İnsani Yardım Çalışmaları Üçüncü Yılında Sürüyor: İyilik Gemileriyle 25 Bin Tonu Aşkın Yardım Malzemesi Ulaştırıldı

Kıtlık koşullarının hâkim olduğu en zorlu dönemler dahil, aşevi faaliyetini kesintisiz sürdüren Kızılay, Gazze’de bugüne kadar yaklaşık 18 milyon öğün sıcak yemek dağıttı. Kızılay Aşevi, günlük 30 bin kişilik kapasiteyle her gün sıcak yemek hizmeti sunmaya devam ediyor.

#5
Foto - Kızılay’ın Gazze’deki İnsani Yardım Çalışmaları Üçüncü Yılında Sürüyor: İyilik Gemileriyle 25 Bin Tonu Aşkın Yardım Malzemesi Ulaştırıldı

Gazze’de temiz suya erişim sorunu hâlâ devam ediyor. Hijyen eksikliği nedeniyle salgın hastalıkların yayıldığı bölgede Kızılay, temiz su ihtiyacının karşılanması için çalışmalarını sürdürüyor. Günlük 150 ton temiz su dağıtan Kızılay, her gün en az 15 bin kişinin temiz su ihtiyacını karşılıyor. Bölgedeki hijyen koşullarını iyileştirmek amacıyla düzenli olarak hijyen yardımları da ulaştıran Kızılay, bugüne dek 200 bini aşkın hijyen kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

#6
Foto - Kızılay’ın Gazze’deki İnsani Yardım Çalışmaları Üçüncü Yılında Sürüyor: İyilik Gemileriyle 25 Bin Tonu Aşkın Yardım Malzemesi Ulaştırıldı

Kızılay, bölgedeki sağlık hizmetlerinin aksamaması için hastane ve sağlık kuruluşlarına da destek veriyor. Gazze Sağlık Destek Projesi kapsamında Filistin Kızılayı bünyesinde faaliyet gösteren Al Emel ve Al Mawasi hastanelerine 10,5 milyon TL değerinde tıbbi malzeme sevkiyatı gerçekleştirildi. Ayrıca tedavi masraflarını karşılayamayan Filistinli hastalar için 3,2 milyon TL değerinde bir hasta destek programı başlatıldı. Gazze Delegasyonu, Protez Desteği ve Çocuklara Yönelik Çalışmalar Kızılay, Şubat 2026’da yeniden faaliyete geçirdiği Gazze delegasyonuyla sahadaki ihtiyaçların tespiti ve iyileştirme çalışmalarını daha etkili biçimde yürütüyor. Bu kapsamda, saldırılarda uzuv kaybı yaşayanlar için Protez-Ortez Destek Projesi başlatıldı. Gazze’deki hastane ve rehabilitasyon merkezleriyle koordinasyon içinde yürütülen projede, yararlanıcılar gerekli ölçüm ve değerlendirmelerin ardından kendileri için üretilen protezlere kavuşuyor. Ağustos ayında başlatılan proje kapsamında bugüne dek 6 kişiye ihtiyaç duyduğu protez desteği sağlandı. Savaştan etkilenen çocuklara yönelik psikososyal destek çalışmaları kapsamında hayata geçirilen Gazze – Neşeli Çocuklar Projesi’nde ise Kızılay ekipleri, çocuklara oyun ve gösteriler eşliğinde ikramlık dağıtımı yapıyor. Bayram ve Ramazan Dönemi Yardımları Türk Kızılay, Ramazan ve Kurban Bayramları’nda Gazze odaklı bağış kampanyaları yürütüyor. Bu kampanyalar kapsamında bölgeye gıda ve bayramlık yardımlarının yanı sıra iftarlık ve kurban konservesi gibi destek paketleri ulaştırılıyor. Yaralar Sarılana Dek Kesintisiz Dayanışma Açıklamalarını sürdüren Prof. Dr. Yılmaz, Türk Kızılay’ın bölgedeki kararlılığını vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı: “Gazze’de sadece bugünün acil ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, yaraları tamamen sarmak adına kalıcı çözümler sunan projelerimizi de hayata geçiriyoruz. Hayırsever milletimizin merhamet eli ve bağışçılarımızın güçlü desteğiyle yürüttüğümüz insani yardım operasyonlarımız; Gazze’de yaşam koşulları normale dönene, tüm yaralar sarılana ve kardeşlerimiz güven içinde yeniden ayağa kalkana kadar artarak devam edecektir.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump onayladı: ABD'li binbaşı kurşuna dizilecek
Dünya

Trump onayladı: ABD'li binbaşı kurşuna dizilecek

ABD Başkanı Trump, 2009 yılında Fort Hood askeri üssünde 13 kişiyi öldürüp 32 kişiyi yaralayan Binbaşı Nidal Hasan’ın idam kararı onayladı. ..
Adalet Bakanı Gürlek'ten önemli açıklamalar: 5 kişi fonlardan kazandığı parayı iade etti!
Gündem

Adalet Bakanı Gürlek'ten önemli açıklamalar: 5 kişi fonlardan kazandığı parayı iade etti!

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği Editör Masası programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kamu..
Karadeniz'de hareketli saatler!
Dünya

Karadeniz'de hareketli saatler!

Rusya'nın Karadeniz açıklarında tankerde yangın çıktı. Yangının çıkma sebebine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
ABD'de New York borsası güne böyle başladı
Ekonomi

ABD'de New York borsası güne böyle başladı

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası güne böyle başladı.
Danışmanın rüşvet itirafı sus pus etti: Parayı verenler mutlu vermedi!
Gündem

Danışmanın rüşvet itirafı sus pus etti: Parayı verenler mutlu vermedi!

Ahtapot gibi sardığı İstanbul’da eşi benzeri görülmemiş talana imza atan suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu ile 53’ü tutuklu 436 sanığın yargı..
Bilinci kapalı bebek polis motoruyla hastaneye yetiştirilmişti! İçişleri Bakanı Çiftçi: Polis kardeşim, sana yürekten teşekkür ediyorum!
Gündem

Bilinci kapalı bebek polis motoruyla hastaneye yetiştirilmişti! İçişleri Bakanı Çiftçi: Polis kardeşim, sana yürekten teşekkür ediyorum!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hatay’da sağlık sorunu yaşayan ve bilinci kapanan bebeği, babasının kucağında motosikletiyle hastaneye yetiş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23