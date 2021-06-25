Mutfakta işinize yarayacak 12 pratik bilgi

3. Dereotu ve maydonozu taze saklamak için; temiz bir havluya kaplayacak şekilde sarın, bu şekilde naylon torbaya koyup buzdolabına saklamaya bırakabilirsiniz. Veya dereotu veya maydonozu yıkayın. Su dolu bir bardak içine yerleştirin. (çicek gibi) Bu bardağı buzdolabına koyun. Maydonoz ve dereotu en az 10 gün canlılığını yitirmeyecektir. İki günde bir suyu değiştirmeyi unutmayın.