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Yaşam
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Mutfakta işinize yarayacak 12 pratik bilgi

2021-06-25 17:42:00
Mutfakta işinize yarayacak 12 pratik bilgi

Gün içinde vaktimizin bir kısmı mutfakta geçiyor. İşte mutfakta işinize yarayacak pratik bilgiler...

#1
Foto - 1. Kesik limonu saklayabilmek için; limonun kesik olan bölümüne bir miktar toz şeker serpin ve, şekerli bölümünü bir tabağa kapatın. Limonun kesik bölümü iki hafta kurumadan kalacaktır. (Şekerin sulandırma etkisini unutmayın)

1. Kesik limonu saklayabilmek için; limonun kesik olan bölümüne bir miktar toz şeker serpin ve, şekerli bölümünü bir tabağa kapatın. Limonun kesik bölümü iki hafta kurumadan kalacaktır. (Şekerin sulandırma etkisini unutmayın)

#2
Foto - 2. Soyulmuş patateslerin kararmadan saklanabilmesi için: Saklanacak kabın içine su, bir tutam tuz koyun. Buzdolabında saklayın gerektiği zaman suyla yıkayıp kullanın. Ancak uzun sure buzdolabında tutacaksanız, iki günde bir patateslerin suyunu değiştirmeyi unutmayın.

2. Soyulmuş patateslerin kararmadan saklanabilmesi için: Saklanacak kabın içine su, bir tutam tuz koyun. Buzdolabında saklayın gerektiği zaman suyla yıkayıp kullanın. Ancak uzun sure buzdolabında tutacaksanız, iki günde bir patateslerin suyunu değiştirmeyi unutmayın.

#3
Foto - 3. Dereotu ve maydonozu taze saklamak için; temiz bir havluya kaplayacak şekilde sarın, bu şekilde naylon torbaya koyup buzdolabına saklamaya bırakabilirsiniz. Veya dereotu veya maydonozu yıkayın. Su dolu bir bardak içine yerleştirin. (çicek gibi) Bu bardağı buzdolabına koyun. Maydonoz ve dereotu en az 10 gün canlılığını yitirmeyecektir. İki günde bir suyu değiştirmeyi unutmayın.

3. Dereotu ve maydonozu taze saklamak için; temiz bir havluya kaplayacak şekilde sarın, bu şekilde naylon torbaya koyup buzdolabına saklamaya bırakabilirsiniz. Veya dereotu veya maydonozu yıkayın. Su dolu bir bardak içine yerleştirin. (çicek gibi) Bu bardağı buzdolabına koyun. Maydonoz ve dereotu en az 10 gün canlılığını yitirmeyecektir. İki günde bir suyu değiştirmeyi unutmayın.

#4
Foto - 4. Yeşil sebzelere renk veren, klorofil maddesidir. Pişirdiğinizde sebzelerin bu yeşil rengi daha az kaybetmeleri için, önce bol buzlu suda bekleterek, klorofilin sabitleşmesini sağlayın.

4. Yeşil sebzelere renk veren, klorofil maddesidir. Pişirdiğinizde sebzelerin bu yeşil rengi daha az kaybetmeleri için, önce bol buzlu suda bekleterek, klorofilin sabitleşmesini sağlayın.

#5
Foto - 5. Böreğin üzerinin kızarması için üzerine yumurta sürülür, evde yumurta kalmamışsa, biraz yoğurdu bir yemek kaşığı yağla karıştırıp sürebilirsiniz. Bu yöntem ayrıca böreğinizin daha kıtır kıtır olmasını sağlayacaktır.

5. Böreğin üzerinin kızarması için üzerine yumurta sürülür, evde yumurta kalmamışsa, biraz yoğurdu bir yemek kaşığı yağla karıştırıp sürebilirsiniz. Bu yöntem ayrıca böreğinizin daha kıtır kıtır olmasını sağlayacaktır.

#6
Foto - 6. Yeşil salata ve marulun yapraklarını yıkadıktan sonra bıçakla keserek doğramak yerine, elinizle koparın. Böylece vitamin kaybını önlemiş olursunuz. Ya da yeni çıkan bamboo bıçaklarla da bu uygulamayı yapabilirsiniz. Bambu bıçaklar, sebzelerin vitaminlerini yitirmelerini engeller.

6. Yeşil salata ve marulun yapraklarını yıkadıktan sonra bıçakla keserek doğramak yerine, elinizle koparın. Böylece vitamin kaybını önlemiş olursunuz. Ya da yeni çıkan bamboo bıçaklarla da bu uygulamayı yapabilirsiniz. Bambu bıçaklar, sebzelerin vitaminlerini yitirmelerini engeller.

#7
Foto - 7. Reçel yapacağınız meyveleri iyice yıkayıp kurulamalısınız. Karıştırırken mutlaka tahta kaşık kullanmalısınız. Şekerlenmeyi önlemek için limon tozu yerine, limon suyu kullanın. Kavanozlara koyduğunuzda iyice soğumadan ve üzerindeki hava kabarcıklarını kağıt havlu ile almadan kavanozun ağzını kapatmayın. Reçellerinizi serin ve karanlık yerde saklayın.

7. Reçel yapacağınız meyveleri iyice yıkayıp kurulamalısınız. Karıştırırken mutlaka tahta kaşık kullanmalısınız. Şekerlenmeyi önlemek için limon tozu yerine, limon suyu kullanın. Kavanozlara koyduğunuzda iyice soğumadan ve üzerindeki hava kabarcıklarını kağıt havlu ile almadan kavanozun ağzını kapatmayın. Reçellerinizi serin ve karanlık yerde saklayın.

#8
Foto - 8. Mantar pişiliriken çok su veren bir sebzedir. Mantarı pişirirken, tencerenin kapağını açık bırakırsanız, hem mantarların sulanmasını hem de kararmasını önlersiniz.

8. Mantar pişiliriken çok su veren bir sebzedir. Mantarı pişirirken, tencerenin kapağını açık bırakırsanız, hem mantarların sulanmasını hem de kararmasını önlersiniz.

#9
Foto - 9. Tavuk eti çabuk bozulan gıdalardandır. Fakat tavuğu doğradığınız yer de çok önemlidir. Tavukları tahta veya plastik kesme tahtalarında kesmeyiniz. Çünkü tavuk çabuk bozulduğu için tahta üzerinde kalabilecek bir parça, mikroorganizmaların çoğalmasına neden olur. Bunun için kesme tahtasını cam ve mermer olarak kullanmalısınız.

9. Tavuk eti çabuk bozulan gıdalardandır. Fakat tavuğu doğradığınız yer de çok önemlidir. Tavukları tahta veya plastik kesme tahtalarında kesmeyiniz. Çünkü tavuk çabuk bozulduğu için tahta üzerinde kalabilecek bir parça, mikroorganizmaların çoğalmasına neden olur. Bunun için kesme tahtasını cam ve mermer olarak kullanmalısınız.

#10
Foto - 10. Balık çorbası yaparken suyunun daha lezzetli olması için balıkları en az 45-60 dakika kaynatın. Baş ve kuyruk kısımlarını yemiyor olabilirsiniz. Ama balık çorbasını pişirirken, mutlaka içine koyun. Bu kısımlarının en lezzetli yerleri olduğunu unutmayın.

10. Balık çorbası yaparken suyunun daha lezzetli olması için balıkları en az 45-60 dakika kaynatın. Baş ve kuyruk kısımlarını yemiyor olabilirsiniz. Ama balık çorbasını pişirirken, mutlaka içine koyun. Bu kısımlarının en lezzetli yerleri olduğunu unutmayın.

#11
Foto - 11. Karnabahar pişirirken eve yayılan kokudan kurtulmak için karnabaharları haşlamadan önce iki kaşık sirke ilave edip, suyun üzerinde köpük oluşmasını bekleyin. Ardından karnabaharı atabilirsiniz.

11. Karnabahar pişirirken eve yayılan kokudan kurtulmak için karnabaharları haşlamadan önce iki kaşık sirke ilave edip, suyun üzerinde köpük oluşmasını bekleyin. Ardından karnabaharı atabilirsiniz.

#12
Foto - 12. Meyvelerinizin buzdolabında veya dışarıda daha uzun dayanması için kesinlikle torba içinde tutmayın. Meyvelerin arasında yaprak ya da gazete koyarak daha uzun dayanmasını sağlayabilirsiniz.

12. Meyvelerinizin buzdolabında veya dışarıda daha uzun dayanması için kesinlikle torba içinde tutmayın. Meyvelerin arasında yaprak ya da gazete koyarak daha uzun dayanmasını sağlayabilirsiniz.

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