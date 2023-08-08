Mutfak atıklarından üretti! Bu gübre verimi öyle bir arttırdı ki

Sıfır maliyetle elde etiği gübrenin çok verimli olduğunu dile getiren Uğur Kars, "Burada, kendi mutfak artıklarımızdan ve bahçemizdeki otları bir yerde biriktirip, kompost haline çeviriyorum. Bir evin mutfağından ve bahçesinde yılda 2 ile 2,5 ton kompost çıkıyor. Bu inanılmaz değerli. Evimdeki ekşimiş yemek, soyduğum meyvenin kabukları, bahçedeki otlar, organik tarımda kullandığım çok zengin bir gübre haline geliyor. Bunu biriktirip hem organik tarımda hem de çay bahçemizde kullanıyoruz. İnanılmaz bir verim alıyoruz. Onun yerine koyabileceğim şu anda hiçbir gübre yok. Ürettiğim organik gübrem kabaca yüzde 20 oranında verim artışı sağlıyor. Ve bu yüzde 20 inanılmaz bir verim artışıdır. Kullandığınız bir ürünün yüzde 5 oranında bir verim artışı bile ciddi bir kardır. Bunu sıfır maliyetle yapıyoruz" diye konuştu.