Mutfak atıklarından üretti! Bu gübre verimi öyle bir arttırdı ki

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde peyzaj mimarlığı bölümünü bitirdikten sonra aynı şehirde işini kuran Uğur Kar, bir süre sonra şehir hayatının stres ve yoğun iş temposundan bunalıp, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde baba ocağına geri döndü. Tarımla uğraşmaya başlayan Kars, bölgenin önemli geçim kaynaklarından olan çay tarımının yanı sıra meyve ve sebze yetiştirmeye başladı. Geçimini tarımdan elde ettiği gelirle sağlayan Kars, bir süre sonra organik tarıma da yöneldi. Kars, mutfağından çıkan meyve-sebze kabukları, yumurta, yemek atıkları ve tarlasından temizlediği otları kompost haline getirip, kendi gübresini yaptı. Üzerine toprak ve talaş serptiği kompostunun çürümesi ile yılda 2,5 ton gübre üreten Kars, bahçesine uyguladığı gübre sonrası mahsullerinde yüzde 20'lere varan verim artışı gözlemlediğini söyledi.