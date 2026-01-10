Mutfağınızda bayram havası esecek! Tarım Kredi Marketleri fiyatları dibe çekti!
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 2026 yılının ilk "Fırsat Dolu Hafta Sonu" kampanyasıyla temel gıda ve temizlik ürünlerinde fiyatları adeta eritti.
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 2026 yılının ilk "Fırsat Dolu Hafta Sonu" kampanyasıyla temel gıda ve temizlik ürünlerinde fiyatları adeta eritti.
• Tavuk Bonfile (Kg): 209,00 TL • Tarım Kredi Altın Gurme Siyah Çay (3 Kg): 599,00 TL • Tarım Kredi Natürel Birinci Zeytinyağı (1 L): 245,00 TL • Dana Isıl İşlem Görmüş Parmak Sucuk (300 G): 195,00 TL • Kuzey Balık Dondurulmuş Alabalık Fileto (500 G): 235,00 TL • Tarsüt Tam Yağlı Tost Peyniri (700 G): 199,90 TL • Tarım Kredi Yarım Yağlı Süt (1 L): 28,90 TL • Sütaş Tereyağı Yayık (225 G): 124,90 TL
• Bereket Pişmiş Donuk Piliç Döner (200 G): 73,90 TL • Dana Kokteyl Sosis (200 G): 94,90 TL • Tarım Kredi Tam Yağlı Yoğurt (2000 G): 136,90 TL • Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir (İnek - 600 G): 194,90 TL • Sütaş Süzme Peynir (500 G): 99,90 TL • Sütaş Meyveli Sütler (Çilekli, Çikolatalı - 6x180 Ml): 69,90 TL • Torku Krem Peynir (400 G): 99,90 TL • Yağlı Salamura Siyah Zeytin (S-XS 1000 G): 154,90 TL • Cem Biber Dolgulu Yeşil Zeytin (400 G): 99,90 TL • Hasek İşkembe Çorbası (750 G): 125,90 TL • Dana Macar Salam Dilimli (50 G): 28,90 TL • Pizza Şarküteri Dilimli (400 G): 124,90 TL • Sütaş Burger Peyniri (225 G): 104,90 TL • Tam Yağlı Tulum Peyniri (Koyun - 250 G): 184,90 TL • Marmara Birlik Kuru Sele (XS-2XS 800 G): 249,90 TL • İçim Labne (180 G): 44,90 TL • Tahin (470 G) / Dut Pekmezi (2'li Paket): 204,90 TL • Tarım Kredi Kakaolu Fındık Kreması ( - 500 G): 149,90 TL • Teksüt Yöresel Peynir (3'lü 200 G): 89,90 TL • ASR Donuk İşkembe Çorbası (750 G): 125,90 TL • Superfresh Dondurulmuş Mısır (450 G): 59,90 TL • Tukaş Mısır Konservesi Ekonomik Paket (3x150 G): 69,90 TL • Ton Balığı (2x160 G): 94,90 TL • Anadolu Nohut (1 Kg): 56,90 TL • Makarna Çeşitleri (500 G): 13,75 TL • Tariş Üzüm Sirkesi (2 L): 99,90 TL • Ayran (285 Ml): 9,90 TL
• Renax Deterjan Çeşitleri (Renkliler, Beyaz&Renkliler - 8 Kg): 229,00 TL • Solo Bambu Tuvalet Kağıdı (32'li): 179,00 TL • Pril Bulaşık Deterjanı Limon (4 Kg): 179,90 TL • OMO Express Fresh Sıvı Deterjan Çeşitleri (1690 Ml): 199,90 TL • Peros Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri (960 Ml): 65,00 TL • Elidor Şampuan Çeşitleri (350 Ml): 99,00 TL • Mr. Oxy Yüzey Temizlik Havlusu Çeşitleri (100'lü): 59,90 TL
• Cif Krem Çeşitleri (750 Ml): 79,90 TL • Elit Çamaşır Suyu (2500 Ml): 44,90 TL • Mr. Oxy WC Blok Çeşitleri: 44,90 TL • Agarta Doğal Diş Macunu Çeşitleri (Yetişkin - 100 Ml): 114,90 TL • Agarta Doğal Diş Macunu (Çocuk - 75 Ml): 106,90 TL • Banat Diş Fırçaları: 49,90 TL • Muni Karabuğday Patlağı (100 G): 49,90 TL • Gofret Çeşitleri (200 G): 26,90 TL • Eti Burçak Kremalı (3x100 G): 54,90 TL • Ülker Çikolata Çeşitleri (Sütlü, Bitter - 60 G): 48,90 TL • Ülker Çikolata Antep Fıstıklı Kare (65 G): 71,90 TL • Cipso Cips Çeşitleri: 47,90 TL • Patos Cips Çeşitleri: 44,90 TL • Master Nut Kaju Tuzlu (140 G): 94,90 TL • Master Nut Mısır Çerezi (150 G): 22,90 TL • Karışık Kuruyemiş Çeşitleri (200 G): 119,90 TL • Çekirdeksiz Kuru Üzüm (500 G): 96,90 TL • Tarım Kredi Türk Kahvesi (100 G): 89,00 TL • Tarım Kredi Demlik Poşet Çay (48'li): 44,90 TL • Tarım Kredi Bardak Poşet Çay (25'li): 26,90 TL • Kızılay Limonata Çeşitleri (1 L): 32,90 TL • Kızılay Maden Suyu Çeşitleri (6x200 Ml): 59,90 TL • Aynes Meyve Suyu Çeşitleri (1 L): 37,90 TL • Aynes Vişne Nektarı (1 L): 44,90 TL • Sarıyer Kola (2.5 L): 44,90 TL • Sarıyer Portakallı Gazoz (2.5 L): 42,90 TL • Red Bull Enerji İçeceği (250 Ml): 50,90 TL
• Orkide Mısır Yağı (5 L): 399,00 TL • Orkide Ayçiçek Yağı (5 L): 415,00 TL • Ömer Usta Kebap (160 G): 184,90 TL • Galez Antep Usulü İçli Köfte, Dana Etli (200 G): 99,90 TL • Marmarabirlik Sepet Serisi (3XS 400 G): 75,00 TL • Marmarabirlik Hiper (L) Vakumlu (500 G): 139,00 TL • Cem Zeytin Kuru Sele Siyah Zeytin (351-380 kalibre, 400 G): 115,00 TL • Becel Klasik Kase Margarin (250 G): 39,90 TL • Knorr Çabuk Makarna Mac and Cheese (212 G): 49,90 TL • Kaffka Osmanlı Kahvesi (150 G) / Dibek Kahvesi (150 G): 39,90 TL
• Sek Rulo Tereyağı (1000 G): 439,00 TL • Torku Lor Peyniri (500 G): 69,00 TL • Soli Automat Canlı Renkler Deterjan (8 Kg): 169,90 TL • Ülker Çokokrem Kase (1500 G): 175,00 TL • Eti Tutku Torba (210 G): 42,90 TL • Muni Ballı Tarçınlı / Hindistan Cevizli Yer Fıstığı Topu (60 G): 49,90 TL • Nutella & Go (52 G): 29,50 TL • Pattes Cips Çeşitleri (Ketçap, Sade, Tırtıklı Yoğurt - 120 G): 37,90 TL • Dudomi Noodle Bardak Çeşitleri (Körili, Tavuklu - 60 G): 24,50 TL
• Tamex Domates Salçası Cam (1650 G): 149,90 TL • Türkel Közlenmiş Biber (680 G): 69,90 TL • Türkel Közlenmiş Patlıcan (510 G): 59,90 TL • Mr. Oxy Fast Sıvı Çamaşır Deterjanı (Renkliler ve Siyahlar/Beyazlar - 1460 ML): 139,90 TL • Yakamoz Üzüm Sirkesi (3000 ML): 75,00 TL • Yakamoz Kolay Turşu (3000 ML): 49,90 TL • Cire Aseptine Dudak Bakım Krem Çeşitleri: 69,90 TL • Duru Güzellik Sabunu (Saf&Doğal Klasik / Lavanta - 4x70 Gr): 49,90 TL • Sleepy Sensitive Islak Havlu (3x90): 79,90 TL
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23