Mutfağınızda bayram havası esecek! Tarım Kredi Marketleri fiyatları dibe çekti!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Mutfağınızda bayram havası esecek! Tarım Kredi Marketleri fiyatları dibe çekti!

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 2026 yılının ilk "Fırsat Dolu Hafta Sonu" kampanyasıyla temel gıda ve temizlik ürünlerinde fiyatları adeta eritti.

• Tavuk Bonfile (Kg): 209,00 TL • Tarım Kredi Altın Gurme Siyah Çay (3 Kg): 599,00 TL • Tarım Kredi Natürel Birinci Zeytinyağı (1 L): 245,00 TL • Dana Isıl İşlem Görmüş Parmak Sucuk (300 G): 195,00 TL • Kuzey Balık Dondurulmuş Alabalık Fileto (500 G): 235,00 TL • Tarsüt Tam Yağlı Tost Peyniri (700 G): 199,90 TL • Tarım Kredi Yarım Yağlı Süt (1 L): 28,90 TL • Sütaş Tereyağı Yayık (225 G): 124,90 TL

• Bereket Pişmiş Donuk Piliç Döner (200 G): 73,90 TL • Dana Kokteyl Sosis (200 G): 94,90 TL • Tarım Kredi Tam Yağlı Yoğurt (2000 G): 136,90 TL • Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir (İnek - 600 G): 194,90 TL • Sütaş Süzme Peynir (500 G): 99,90 TL • Sütaş Meyveli Sütler (Çilekli, Çikolatalı - 6x180 Ml): 69,90 TL • Torku Krem Peynir (400 G): 99,90 TL • Yağlı Salamura Siyah Zeytin (S-XS 1000 G): 154,90 TL • Cem Biber Dolgulu Yeşil Zeytin (400 G): 99,90 TL • Hasek İşkembe Çorbası (750 G): 125,90 TL • Dana Macar Salam Dilimli (50 G): 28,90 TL • Pizza Şarküteri Dilimli (400 G): 124,90 TL • Sütaş Burger Peyniri (225 G): 104,90 TL • Tam Yağlı Tulum Peyniri (Koyun - 250 G): 184,90 TL • Marmara Birlik Kuru Sele (XS-2XS 800 G): 249,90 TL • İçim Labne (180 G): 44,90 TL • Tahin (470 G) / Dut Pekmezi (2'li Paket): 204,90 TL • Tarım Kredi Kakaolu Fındık Kreması ( - 500 G): 149,90 TL • Teksüt Yöresel Peynir (3'lü 200 G): 89,90 TL • ASR Donuk İşkembe Çorbası (750 G): 125,90 TL • Superfresh Dondurulmuş Mısır (450 G): 59,90 TL • Tukaş Mısır Konservesi Ekonomik Paket (3x150 G): 69,90 TL • Ton Balığı (2x160 G): 94,90 TL • Anadolu Nohut (1 Kg): 56,90 TL • Makarna Çeşitleri (500 G): 13,75 TL • Tariş Üzüm Sirkesi (2 L): 99,90 TL • Ayran (285 Ml): 9,90 TL

• Renax Deterjan Çeşitleri (Renkliler, Beyaz&Renkliler - 8 Kg): 229,00 TL • Solo Bambu Tuvalet Kağıdı (32'li): 179,00 TL • Pril Bulaşık Deterjanı Limon (4 Kg): 179,90 TL • OMO Express Fresh Sıvı Deterjan Çeşitleri (1690 Ml): 199,90 TL • Peros Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri (960 Ml): 65,00 TL • Elidor Şampuan Çeşitleri (350 Ml): 99,00 TL • Mr. Oxy Yüzey Temizlik Havlusu Çeşitleri (100'lü): 59,90 TL

• Cif Krem Çeşitleri (750 Ml): 79,90 TL • Elit Çamaşır Suyu (2500 Ml): 44,90 TL • Mr. Oxy WC Blok Çeşitleri: 44,90 TL • Agarta Doğal Diş Macunu Çeşitleri (Yetişkin - 100 Ml): 114,90 TL • Agarta Doğal Diş Macunu (Çocuk - 75 Ml): 106,90 TL • Banat Diş Fırçaları: 49,90 TL • Muni Karabuğday Patlağı (100 G): 49,90 TL • Gofret Çeşitleri (200 G): 26,90 TL • Eti Burçak Kremalı (3x100 G): 54,90 TL • Ülker Çikolata Çeşitleri (Sütlü, Bitter - 60 G): 48,90 TL • Ülker Çikolata Antep Fıstıklı Kare (65 G): 71,90 TL • Cipso Cips Çeşitleri: 47,90 TL • Patos Cips Çeşitleri: 44,90 TL • Master Nut Kaju Tuzlu (140 G): 94,90 TL • Master Nut Mısır Çerezi (150 G): 22,90 TL • Karışık Kuruyemiş Çeşitleri (200 G): 119,90 TL • Çekirdeksiz Kuru Üzüm (500 G): 96,90 TL • Tarım Kredi Türk Kahvesi (100 G): 89,00 TL • Tarım Kredi Demlik Poşet Çay (48'li): 44,90 TL • Tarım Kredi Bardak Poşet Çay (25'li): 26,90 TL • Kızılay Limonata Çeşitleri (1 L): 32,90 TL • Kızılay Maden Suyu Çeşitleri (6x200 Ml): 59,90 TL • Aynes Meyve Suyu Çeşitleri (1 L): 37,90 TL • Aynes Vişne Nektarı (1 L): 44,90 TL • Sarıyer Kola (2.5 L): 44,90 TL • Sarıyer Portakallı Gazoz (2.5 L): 42,90 TL • Red Bull Enerji İçeceği (250 Ml): 50,90 TL

• Orkide Mısır Yağı (5 L): 399,00 TL • Orkide Ayçiçek Yağı (5 L): 415,00 TL • Ömer Usta Kebap (160 G): 184,90 TL • Galez Antep Usulü İçli Köfte, Dana Etli (200 G): 99,90 TL • Marmarabirlik Sepet Serisi (3XS 400 G): 75,00 TL • Marmarabirlik Hiper (L) Vakumlu (500 G): 139,00 TL • Cem Zeytin Kuru Sele Siyah Zeytin (351-380 kalibre, 400 G): 115,00 TL • Becel Klasik Kase Margarin (250 G): 39,90 TL • Knorr Çabuk Makarna Mac and Cheese (212 G): 49,90 TL • Kaffka Osmanlı Kahvesi (150 G) / Dibek Kahvesi (150 G): 39,90 TL

• Sek Rulo Tereyağı (1000 G): 439,00 TL • Torku Lor Peyniri (500 G): 69,00 TL • Soli Automat Canlı Renkler Deterjan (8 Kg): 169,90 TL • Ülker Çokokrem Kase (1500 G): 175,00 TL • Eti Tutku Torba (210 G): 42,90 TL • Muni Ballı Tarçınlı / Hindistan Cevizli Yer Fıstığı Topu (60 G): 49,90 TL • Nutella & Go (52 G): 29,50 TL • Pattes Cips Çeşitleri (Ketçap, Sade, Tırtıklı Yoğurt - 120 G): 37,90 TL • Dudomi Noodle Bardak Çeşitleri (Körili, Tavuklu - 60 G): 24,50 TL

• Tamex Domates Salçası Cam (1650 G): 149,90 TL • Türkel Közlenmiş Biber (680 G): 69,90 TL • Türkel Közlenmiş Patlıcan (510 G): 59,90 TL • Mr. Oxy Fast Sıvı Çamaşır Deterjanı (Renkliler ve Siyahlar/Beyazlar - 1460 ML): 139,90 TL • Yakamoz Üzüm Sirkesi (3000 ML): 75,00 TL • Yakamoz Kolay Turşu (3000 ML): 49,90 TL • Cire Aseptine Dudak Bakım Krem Çeşitleri: 69,90 TL • Duru Güzellik Sabunu (Saf&Doğal Klasik / Lavanta - 4x70 Gr): 49,90 TL • Sleepy Sensitive Islak Havlu (3x90): 79,90 TL

