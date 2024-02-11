2024-02-11 14:09:42 Müşteriye göre süt fiyatı belirledi! Hepsinin tarifesi var! Bakın kime ne kadardan satıyor! Allah senin iyiliğini versin Üzeyir abi
Yozgat’ta yaşayan besici Üzeyir Koç, kentte ortalama 100 liradan satılan 5 litre sütü müşterilerinin gelir durumuna göre emeklilere 60, asgari ücretlilere 70, memura ise 100 liradan satıyor. Yozgat’ın Kuşçu köyünde besicilikle uğraşan Üzeyir Koç, 24 yıldır geçimini çiğ süt satarak sağlıyor. Mandırasında günlük 60 kilogram süt elde eden Koç, ürettiği sütü şehre getirerek müşterilerinin taleplerini karşılıyor.