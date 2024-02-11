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Müşteriye göre süt fiyatı belirledi! Hepsinin tarifesi var! Bakın kime ne kadardan satıyor! Allah senin iyiliğini versin Üzeyir abi
Gündem
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Müşteriye göre süt fiyatı belirledi! Hepsinin tarifesi var! Bakın kime ne kadardan satıyor! Allah senin iyiliğini versin Üzeyir abi

2024-02-11 14:09:42
Müşteriye göre süt fiyatı belirledi! Hepsinin tarifesi var! Bakın kime ne kadardan satıyor! Allah senin iyiliğini versin Üzeyir abi

Yozgat’ta yaşayan besici Üzeyir Koç, kentte ortalama 100 liradan satılan 5 litre sütü müşterilerinin gelir durumuna göre emeklilere 60, asgari ücretlilere 70, memura ise 100 liradan satıyor. Yozgat’ın Kuşçu köyünde besicilikle uğraşan Üzeyir Koç, 24 yıldır geçimini çiğ süt satarak sağlıyor. Mandırasında günlük 60 kilogram süt elde eden Koç, ürettiği sütü şehre getirerek müşterilerinin taleplerini karşılıyor.

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Foto - Müşteriye göre süt fiyatı belirledi! Hepsinin tarifesi var! Bakın kime ne kadardan satıyor! Allah senin iyiliğini versin Üzeyir abi

Aracıyla mahalle mahalle dolaşıp evlere süt dağıtan Koç, müşterilerinin ekonomik durumlarını da göz önünde bulunduruyor. Koç, 100 liradan satılan 5 litre sütü gelir düzeyi düşük olan bazı müşterilerine uygun fiyattan veriyor. Emekli müşterilerine 60, asgari ücretli müşterilerine 70 liradan satış yapan Koç, memur olan müşterilerine ise sütü 100 liradan veriyor. Koç, günlük müşterilerinin hem süt ihtiyacını karşılıyor hem de hayır dualarını alarak gönül kazanıyor.

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Foto - Müşteriye göre süt fiyatı belirledi! Hepsinin tarifesi var! Bakın kime ne kadardan satıyor! Allah senin iyiliğini versin Üzeyir abi

Son günlerde yaşanan zamların ardından müşterilerinin de ekonomik durumunu düşünmek zorunda olduğu için böyle bir uygulamaya başvurduğunu söyleyen Üzeyir Koç, “24 senedir hayvancılıkla uğraşıyorum. Vatandaşların süt ihtiyacını karşılıyorum. Yozgat’ta sürekli müşterilerim var, onlara süt getiriyorum. Sütten de çok memnunlar. Emekli müşterime indirim yapıyorum onlara sütü 60 liraya veriyorum, asgari ücretlilere de 70 liraya satıyorum. Normal de 5 litre sütü 100 liradan satıyorum ama ben vatandaşın alım gücüne göre fiyatları belirliyorum. Fiyatları böyle belirlemem mecburiyetten oldu, vatandaş alamıyordu, fiyatları ona göre belirledik. Şimdi herkes mutlu, sütten de memnun kalıyorlar. Fiyatlar kurtarmıyor ama mecbur bu işi yapıyorum. Maliyetler çok pahalı, yem fiyatları çok yüksek, vatandaşa destek olmak istiyorum onun için de süte talep çok oluyor. Köyde 15 hayvanım var, günlük 50-60 kilogram süt alıyorum. Buraya gelip vatandaşlara satıyorum” dedi.

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Foto - Müşteriye göre süt fiyatı belirledi! Hepsinin tarifesi var! Bakın kime ne kadardan satıyor! Allah senin iyiliğini versin Üzeyir abi

Müşterilerden Talip Yılmaz ise kendilerine sağladığı bu uygulamadan memnun kaldıklarını söyleyerek, “Yılardır ondan süt alırım, sütü de çok güzel oluyor. Kendisi de bu konuda bize yardımcı oluyor. Ekonomik durumumuzu söylediğimizde 100 liranın altında sütü alıyoruz. Fedakarlık yapıyor bize. İnsanların alım gücü düşük olduğu için sütü bu fiyatlara satıyor, kendisine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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