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Yaşam
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Müstakil evde çıkan yangın spot eşyaları küle çevirdi

2023-03-19 15:30:43
Müstakil evde çıkan yangın spot eşyaları küle çevirdi

Antalya’da müstakil evde çıkan yangında ikinci el eşyalar yandı.

#1
Foto - Müstakil evde çıkan yangın spot eşyaları küle çevirdi

Yangın, Kepez ilçesi Baraj Mahallesi 5936. Sokak'ta bulunan müstakil evin deposunda çıktı.

#2
Foto - Müstakil evde çıkan yangın spot eşyaları küle çevirdi

Edinilen bilgiye göre, depodan dumanların çıktığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ve ev sahibi İsmail Duran’a bildirdi.

#3
Foto - Müstakil evde çıkan yangın spot eşyaları küle çevirdi

Yangında depodaki ikinci el eşyaların tutuştuğu öğrenildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede büyümeden söndürülürken, birçok eşyanın yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

#4
Foto - Müstakil evde çıkan yangın spot eşyaları küle çevirdi

Polis ve itfaiye ekiplerinin yangına ilişkin incelemeleri devam ediyor.

#5
Foto - Müstakil evde çıkan yangın spot eşyaları küle çevirdi

#6
Foto - Müstakil evde çıkan yangın spot eşyaları küle çevirdi

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