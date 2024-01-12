Mustafa Destici'den Türkiye gündemini altüst edecek çıkış! AK Parti'den o ili istediler: BBP'ye bırakılması lazım

Destici, sokakların başı boş köpeklerden temizlenmesi gerektiğini ifade ederek, “Biz Büyük Birlik Partisi olarak bu konuyla ilgili ne yapabiliriz, nasıl bir teklifte bulunabiliriz? Ya da halkımıza ne vaat edebiliriz? Bunu etraflı bir şekilde araştırdık. Ve şunu gördük. Yani daha önce ne yapılmış bu konuyla ilgili? 1932 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir tamim yayınlamış. Bakın bu mesele ta o zamanında meselesiymiş. Önce mesela biz Sivas 2009’da Sivas belediyesini kazandığımızda 2009-2014 yılları arasında Sivas'ta yaklaşık arkadaşlarımız tespit ettiler. Bin 100 tane sokak köpeği tespit edildi. Ve bunların tamamı için hayvan barınağı yapıldı. Tamamı hayvan barınağına konuldu. Ama o sayıya yetecek kadardı. Şimdi ben Sivas'a sordum. Sivas'ta şu anda 20 bine yakın sokak köpeğinden bahsediliyor. Peki bu kadar 20 bini nereye koyacaksın? Dolayısıyla da bunun bütün dünya çözümünü nasıl bulmuşsa, Atatürk nasıl bulmuşsa biz de aynı çözümü bulacağız. Ve vatandaşlarımızı, kadınlarımızı, çocuklarımızı bu sokak köpeklerinden ve onların saldırılarından kurtaracağız. Aynen 2009-2014 yılları arası Sivas'ta yaptığımız gibi milletimiz hangi şehrin hangi ilçenin hangi beldenin belediyesini bize teslim ederse, belediyeyi aldıktan 1 ay sonra orada bir tane başıboş köpek hiç kimse göremeyecek. Evet. Bunun sözünü veriyoruz” ifadelerini kullandı.