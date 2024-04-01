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Siyaset
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Mustafa Denizli'nin kızı belediye başkanı oldu

2024-04-01 10:30:24
Mustafa Denizli'nin kızı belediye başkanı oldu

Tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli belediye başkanı seçildi...

#1
Foto - Mustafa Denizli'nin kızı belediye başkanı oldu

İzmir'in Çeşme ilçesinde yapılan yerel seçimlerde, sandıkların yüzde 100'ü açıldı.

#2
Foto - Mustafa Denizli'nin kızı belediye başkanı oldu

Lal Denizli, MHP'li rakibini geçerek belediye başkanlığını kazandı.

#3
Foto - Mustafa Denizli'nin kızı belediye başkanı oldu

Denizli, kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 53,75 seçimi kazanmayı garantiledi.

#4
Foto - Mustafa Denizli'nin kızı belediye başkanı oldu

Denizli'nin en yakın rakibi MHP'li Esat Yanık ise yüzde 34,29'da kaldı.

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