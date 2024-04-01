2024-04-01 10:30:24 Mustafa Denizli'nin kızı belediye başkanı oldu
Tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli belediye başkanı seçildi...
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Tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli belediye başkanı seçildi...
İzmir'in Çeşme ilçesinde yapılan yerel seçimlerde, sandıkların yüzde 100'ü açıldı.
Lal Denizli, MHP'li rakibini geçerek belediye başkanlığını kazandı.
Denizli, kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 53,75 seçimi kazanmayı garantiledi.
Denizli'nin en yakın rakibi MHP'li Esat Yanık ise yüzde 34,29'da kaldı.
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