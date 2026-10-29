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Ekonomi
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Emekli maaşlarına ilave artış yapılacak! AK Parti kurmayları ve uzman isimler duyurdu

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Emekli maaşlarına ilave artış yapılacak! AK Parti kurmayları ve uzman isimler duyurdu

Emekli maaşlarına yönelik yeni düzenleme için çalışmalar sürüyor. AK Parti kurmayları ve uzman isimlerden gelen açıklamalara göre, normal zamların dışında ek bir iyileştirme yapılması planlanıyor. Tüm emeklileri kapsaması beklenen çalışma için gözler 2027 Ocak ayına çevrildi. Artışın hangi yöntemle uygulanacağı ve emekli gruplarına nasıl yansıtılacağı üzerinde değerlendirmeler devam ediyor.

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#1
Foto - Emekli maaşlarına ilave artış yapılacak! AK Parti kurmayları ve uzman isimler duyurdu

Emeklilere yönelik devam eden iyileştirme çalışmalarında “kapsayıcılık” vurgusu öne çıkarken, AK Parti kurmayları ve uzman isimler sürece ilişkin kritik detayları paylaştı. AK Parti kurmayları ve uzman isimler, emeklilerin alım gücünü artırmak amacıyla normal zamların dışında ilave artış yapılacağını ve çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

#2
Foto - Emekli maaşlarına ilave artış yapılacak! AK Parti kurmayları ve uzman isimler duyurdu

Düzenlemenin tüm emeklileri kapsaması beklenirken, artışın hangi yöntemle uygulanacağına ilişkin alternatifler değerlendiriliyor. Çalışmanın 2027 Ocak ayında hayata geçirilmesi ve düzenleme için bütçeden bağımsız ayrı bir kanun hazırlanması planlanıyor.

#3
Foto - Emekli maaşlarına ilave artış yapılacak! AK Parti kurmayları ve uzman isimler duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından emeklilerin durumunun iyileştirilmesine yönelik çalışma başlatılacağına ilişkin beyanı sonrasında düzenlemenin kapsamına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. AK Partili kurmaylar ve uzman isimler, emeklilere yapılacak ilave artışın teknik çerçevesinin henüz netleşmediğini, çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

#4
Foto - Emekli maaşlarına ilave artış yapılacak! AK Parti kurmayları ve uzman isimler duyurdu

Haber7'ye açıklamalarda bulunan isimlerden AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemenin mevcut bütçe görüşmelerinin içinde ele alınmayacağını ve bunun için ayrı bir kanun hazırlanacağını belirtirken, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç teknik çalışmalar ile etki analizlerinin sürdüğünü aktardı.

#5
Foto - Emekli maaşlarına ilave artış yapılacak! AK Parti kurmayları ve uzman isimler duyurdu

AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata ise emeklilerin refahının ve alım gücünün artırılması amacıyla kaynak aktarıldığını, bu kaynağın hangi yöntemle dağıtılacağına ilişkin çalışmaların başladığını söyledi. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin de çalışmanın tüm emeklileri kapsayacağını belirterek, normal artışların dışında ilave bir artış yapılacağının net olduğunu ifade etti.

#6
Foto - Emekli maaşlarına ilave artış yapılacak! AK Parti kurmayları ve uzman isimler duyurdu

GÜLER: 'BÜTÇEDE ELE ALINMAYACAK, AYRI BİR KANUN YAPILACAK' AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilere yönelik çalışmanın henüz teknik olarak şekillenmediğini söyledi. Güler, "Henüz teknik çerçevesi belli değil. Bütçede ele alınmayacak bu konu. Ayrı bir kanun yapılacak." dedi. Bütçe görüşmelerinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sürdüğünü belirten Güler, düzenlemenin bütçe görüşmelerinin ardından ele alınacağını ifade etti. Güler, "Dolayısıyla bütçede bir düzenleme değil, bütçeden sonra, ocak ayı başında, 15 Ocak'tan itibaren; çünkü emeklilerin ve memurların enflasyon farkı zamları veriliyor. Ocak ayında bu bütçe imkanlarıyla beraber teknik bir çalışma yapılacak. Enflasyonla beraber zam oranı belli olacak." ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Emekli maaşlarına ilave artış yapılacak! AK Parti kurmayları ve uzman isimler duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından saha araştırmaları yapıldığını belirten Güler, farklı emekli gruplarının durumlarının incelendiğini söyledi. Güler, "Çalışan emekli, 65 yaş altı emekli, 65 yaş üstü emekli, en düşük emekli maaşı, ona verilecek destek ne olabilir şeklinde beklentiler noktasında bir rapor hazırlandı." dedi. 17 milyonu aşkın emeklinin bulunduğunu belirten Güler, yapılacak çalışmada emeklilerin farklı özelliklerinin dikkate alınacağını kaydetti. Güler, "17 milyonu aşkın emeklimiz var, dolayısıyla bunların her birinin özellikleri değerlendirilecek ve ona göre bir teknik çalışma çıkacak. Ama henüz başlıkları şudur diyemeyiz." ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gün içinde yaptığı bir açıklamada "Alternatifli çalışmalarımızı tamamladıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla son şeklini vereceğiz." demişti.

#8
Foto - Emekli maaşlarına ilave artış yapılacak! AK Parti kurmayları ve uzman isimler duyurdu

KILIÇ: 'BAKANIMIZIN DEDİĞİ GİBİ OCAK 2027'DE BU ÇALIŞMALAR SONLANMIŞ OLUR' TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da emeklilere yönelik çalışmanın devam ettiğini belirtti. Kılıç, "Bu konuda teknik çalışmalar sürüyor. Herkes için optimum bir çalışma yapılıyor. Ancak teknik olarak çalışmaların devam ettiğini ve etki analizlerinin sürdüğünü belirtmek gerekir." dedi. Çalışmanın ayrıntılarının netleşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanacağını belirten Kılıç, "Detaylandırmalar yapıldıktan sonra en kısa zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız zaten milletimizle paylaşmış olacak. Bakanımızın dediği şekilde Ocak 2027'de bu çalışmalar sonlanmış olur." ifadelerini kullandı.

#9
Foto - Emekli maaşlarına ilave artış yapılacak! AK Parti kurmayları ve uzman isimler duyurdu

KORKUTATA: 'EMEKLİLER İÇİN KAYNAK AKTARILIYOR' TBMM Sağlık, Aile ve Çalışma Komisyonu üyesi AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilerin durumunun iyileştirilmesine yönelik talimat verdiğini belirtti. Korkutata, “Sayın Cumhurbaşkanımız, emeklilerimizin durumunun iyileştirilmesiyle ilgili yetkililere talimat verdiğini ve bu konuda bir rahatsızlık duyduğunu söyledi. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, maliye bürokratları, Çalışma Bakanlığı bürokrasisi ve bakanlarımız bu noktada bir araya geldi ve belirli bir takvim dahilinde çalışma başlamış oldu.” dedi. Emeklilerin alım gücünün artırılması amacıyla kaynak aktarıldığını belirten Korkutata, şöyle konuştu: "Emeklilerimizin refahının, alım güçlerinin artırılması için bir kaynak aktarılıyor. Bu kaynağın hangi usulde, hangi yöntemde dağıtılacağı, nasıl yansıtılacağına ilişkin çalışmalar başladı." Korkutata, düzenlemenin yıl sonuna kadar Meclis gündemine gelmesinin planlandığını belirterek, “Yıl sonuna kadar Meclisimizin kararıyla emeklilere yönelik bir iyileştirme çalışması yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız, reel durumu da göz önünde bulundurarak bu iyileştirmenin yapılması için talimat vermiş bulunuyor.” ifadelerini kullandı.

#10
Foto - Emekli maaşlarına ilave artış yapılacak! AK Parti kurmayları ve uzman isimler duyurdu

ZENGİN: 'TÜM EMEKLİLERİ KAPSAYACAK' Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, yapılacak çalışmanın tüm emeklileri kapsayacağını söyledi. Zengin, "Tüm emeklileri kapsayacak bir çalışma olacaktır. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın her bir cümlesinin aslında bu yapılacak çalışmanın kapsamını da belirleyen bir yapıda olduğunu düşünüyorum." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilerin yaşadığı zorlukların farkında olunduğunu daha önce de ifade ettiğini belirten Zengin, geçmiş dönemlerde normal artışların üzerine ilave artışlar yapıldığını hatırlattı. Zengin, "Sayın Cumhurbaşkanımız bunları ifade ettiğine göre normal artışların dışında emeklilerimize bir artış yapılacağı net." ifadelerini kullandı. Zengin, düzenlemenin takvimine ilişkin de "Bu artışın ilk takvimi de belli. 2027 Ocak artış döneminde bu emeklilerimize yapılacağı net." dedi.

#11
Foto - Emekli maaşlarına ilave artış yapılacak! AK Parti kurmayları ve uzman isimler duyurdu

'65 YAŞ ÜSTÜ, 65 YAŞ ALTI GİBİ ALTERNATİFLER ÇALIŞILABİLİR' Çalışmanın henüz taslak aşamasına gelmediğini belirten Zengin, farklı alternatiflerin değerlendirilebileceğini söyledi. Zengin, "Ben henüz bu konuda ayrıntıları belli olan ya da taslak şekline gelmiş bir çalışma olduğunu düşünmüyorum. Ama bu önümüzde yaklaşık iki ay var." dedi. Çalışmada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın rol alabileceğini belirten Zengin, alternatiflerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulabileceğini ve son kararın Kabine'de verilebileceğini ifade etti. Zengin, "Kamuoyunda işte 65 yaş üstü, 65 yaş altı ve benzeri şeylerin çok da yani çalışılan alanlardan, önümüzdeki günlerde çalışılacak alanlardan birinin de bu olabileceğini düşünüyorum. Ama bunların tamamen uzmanların kendi tahminlerine göre olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

#12
Foto - Emekli maaşlarına ilave artış yapılacak! AK Parti kurmayları ve uzman isimler duyurdu

'65 YAŞ ÜSTÜ, 65 YAŞ ALTI GİBİ ALTERNATİFLER ÇALIŞILABİLİR' Çalışmanın henüz taslak aşamasına gelmediğini belirten Zengin, farklı alternatiflerin değerlendirilebileceğini söyledi. Zengin, "Ben henüz bu konuda ayrıntıları belli olan ya da taslak şekline gelmiş bir çalışma olduğunu düşünmüyorum. Ama bu önümüzde yaklaşık iki ay var." dedi. Çalışmada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın rol alabileceğini belirten Zengin, alternatiflerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulabileceğini ve son kararın Kabine'de verilebileceğini ifade etti. Zengin, "Kamuoyunda işte 65 yaş üstü, 65 yaş altı ve benzeri şeylerin çok da yani çalışılan alanlardan, önümüzdeki günlerde çalışılacak alanlardan birinin de bu olabileceğini düşünüyorum. Ama bunların tamamen uzmanların kendi tahminlerine göre olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

#13
Foto - Emekli maaşlarına ilave artış yapılacak! AK Parti kurmayları ve uzman isimler duyurdu

Yıldırım, 2027 yılında gelir politikasında değişikliğe gidilebileceğini belirterek, "Öyle anlaşılıyor ki 2027 yılında bu gelirler politikasından yani ücret, maaş, emekli maaşı vesaire politikasından bir gözden geçirilecek ve geçtiğimiz üç yılın o sıkı düzeninden kısmen daha rahat bir düzene geçilecek ve burada başta da emekliler çekilecek, çekmesi de bence gayet doğal, hakları." diye konuştu. Açıklamalara göre emeklilere yönelik düzenlemenin miktarı ve hangi yöntemle uygulanacağı henüz kesinleşmiş değil. Çalışmalarda emekli gruplarının farklı özelliklerinin dikkate alınması ve alternatif modellerin değerlendirilmesi bekleniyor. Normal emekli aylığı artışlarının dışında ilave bir iyileştirme yapılacağına ilişkin çerçeve ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında netleşmiş durumda. Düzenlemenin 2027 Ocak ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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Yorumlar

Pala Dayiiii

İnancımız kalmadı,Memura versin.Sandiğa GOMECEGİZ,bu iş bitti

Yusuf pehlivan

Yeter yaaaaa.nedir emekli emekli her haberde. Hic inancim yok.kim gelirse gelsin emeklinin derdi mezarda biter.Adaletin hakkin ve vicdanin olmadigi yerde hicbirsey olmaz.Allah herseye kadirdir.
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