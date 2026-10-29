Emekli maaşlarına ilave artış yapılacak! AK Parti kurmayları ve uzman isimler duyurdu

KORKUTATA: 'EMEKLİLER İÇİN KAYNAK AKTARILIYOR' TBMM Sağlık, Aile ve Çalışma Komisyonu üyesi AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilerin durumunun iyileştirilmesine yönelik talimat verdiğini belirtti. Korkutata, “Sayın Cumhurbaşkanımız, emeklilerimizin durumunun iyileştirilmesiyle ilgili yetkililere talimat verdiğini ve bu konuda bir rahatsızlık duyduğunu söyledi. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, maliye bürokratları, Çalışma Bakanlığı bürokrasisi ve bakanlarımız bu noktada bir araya geldi ve belirli bir takvim dahilinde çalışma başlamış oldu.” dedi. Emeklilerin alım gücünün artırılması amacıyla kaynak aktarıldığını belirten Korkutata, şöyle konuştu: "Emeklilerimizin refahının, alım güçlerinin artırılması için bir kaynak aktarılıyor. Bu kaynağın hangi usulde, hangi yöntemde dağıtılacağı, nasıl yansıtılacağına ilişkin çalışmalar başladı." Korkutata, düzenlemenin yıl sonuna kadar Meclis gündemine gelmesinin planlandığını belirterek, “Yıl sonuna kadar Meclisimizin kararıyla emeklilere yönelik bir iyileştirme çalışması yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız, reel durumu da göz önünde bulundurarak bu iyileştirmenin yapılması için talimat vermiş bulunuyor.” ifadelerini kullandı.