Emekli maaşlarına ilave artış yapılacak! AK Parti kurmayları ve uzman isimler duyurdu

'65 YAŞ ÜSTÜ, 65 YAŞ ALTI GİBİ ALTERNATİFLER ÇALIŞILABİLİR' Çalışmanın henüz taslak aşamasına gelmediğini belirten Zengin, farklı alternatiflerin değerlendirilebileceğini söyledi. Zengin, "Ben henüz bu konuda ayrıntıları belli olan ya da taslak şekline gelmiş bir çalışma olduğunu düşünmüyorum. Ama bu önümüzde yaklaşık iki ay var." dedi. Çalışmada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın rol alabileceğini belirten Zengin, alternatiflerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulabileceğini ve son kararın Kabine'de verilebileceğini ifade etti. Zengin, "Kamuoyunda işte 65 yaş üstü, 65 yaş altı ve benzeri şeylerin çok da yani çalışılan alanlardan, önümüzdeki günlerde çalışılacak alanlardan birinin de bu olabileceğini düşünüyorum. Ama bunların tamamen uzmanların kendi tahminlerine göre olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.