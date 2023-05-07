Muş Ovası kırmızıya büründü

Yıllardır Muş Lalesi’ni görmek için fırsat kolladığını ifade eden bir diğer ziyaretçi Nigar Ertok da, “İstanbul’dan geliyorum. Yıllardır fotoğraflarına bakarak buranın hayalini kuruyordum. Şimdi hayalini kurduğum manzaranın ortasındayım. İnanılmaz güzel. Hayallerimde bile bu kadar güzel değildi. Gerçeği çok daha güzel ve muhteşem” diye konuştu.