  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
19
Muş Ovası kırmızıya büründü

2023-05-07 10:13:59
Muş Ovası kırmızıya büründü

Muş Ovası’nı kırmızıya bürüyen lalelerden kartpostallık görüntüler.

#1
Foto - Muş Ovası kırmızıya büründü

'Muş 1071' ismiyle tescillenen ve koruma altına alınan Muş Lalesi, her yıl nisan ayının sonunda açmaya başlıyor ve 20 gün boyunca Muş Ovası’nı kırmızıya bürüyerek görenleri kendine hayran bırakıyor.

#2
Foto - Muş Ovası kırmızıya büründü

Muş’un çeşitli bölgelerinde yoğun bir şekilde açan laleler karlı dağlarla birlikte seyri güzel görüntüler ortaya çıkarırken, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin akınına uğruyor. Fotoğraf tutkunları da eşsiz manzaraları fotoğraf makineleri ve havadan dron ile görüntüleyip arşivlerine katıyor.

#3
Foto - Muş Ovası kırmızıya büründü

Fotoğrafçıların yanı sıra vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gören lale tarlaları, sezon boyunca binlerce insanı ağırlıyor. Özellikle çocuklu ailelerin uğrak yerleri haline gelen lale tarlaları, sundukları güzel görüntüler ve eşsiz manzaralarla huzur veriyor.

#4
Foto - Muş Ovası kırmızıya büründü

İstanbul’dan arkadaşlarıyla Muş’a laleleri görmeye ve fotoğraflarını çekmeye gelen Nejdet Nardemir isimli gezgin, gördükleri manzaraya hayran kaldıklarını söyledi. Nardemir, “Bugün sabah erken saatlerde uyandık, bu doğa harikası yere bir an önce gidelim diye heyecanla bekledik.

#5
Foto - Muş Ovası kırmızıya büründü

Koşarak geldik ama gerçekten çok muhteşem. Grup arkadaşlarımla birlikte buranın güzelliğini görmek bugüne kısmet oldu. Çok güzel görüntülerle karşılaştık. Karşıda karlı dağlar, ovada kırmızı laleler ve yeşillikler muhteşem bir görüntü var, doyamadık inşallah daha da çok geleceğim. Burayı görmek isteyen bütün arkadaşların ve lalelerin fotoğrafını çekmek isteyenlerin mutlaka gelmelerini tavsiye ederim” dedi.

#6
Foto - Muş Ovası kırmızıya büründü

Yıllardır Muş Lalesi’ni görmek için fırsat kolladığını ifade eden bir diğer ziyaretçi Nigar Ertok da, “İstanbul’dan geliyorum. Yıllardır fotoğraflarına bakarak buranın hayalini kuruyordum. Şimdi hayalini kurduğum manzaranın ortasındayım. İnanılmaz güzel. Hayallerimde bile bu kadar güzel değildi. Gerçeği çok daha güzel ve muhteşem” diye konuştu.

#7
Foto - Muş Ovası kırmızıya büründü

#8
Foto - Muş Ovası kırmızıya büründü

#9
Foto - Muş Ovası kırmızıya büründü

#10
Foto - Muş Ovası kırmızıya büründü

#11
Foto - Muş Ovası kırmızıya büründü

#12
Foto - Muş Ovası kırmızıya büründü

#13
Foto - Muş Ovası kırmızıya büründü

#14
Foto - Muş Ovası kırmızıya büründü

#15
Foto - Muş Ovası kırmızıya büründü

#16
Foto - Muş Ovası kırmızıya büründü

#17
Foto - Muş Ovası kırmızıya büründü

#18
Foto - Muş Ovası kırmızıya büründü

Mısır'dan Türkiye'ye karşı flaş hamle! Türkiye'nin 46 milyar dolarlık gelirine göz diktiler
Ekonomi

Mısır'dan Türkiye'ye karşı flaş hamle! Türkiye'nin 46 milyar dolarlık gelirine göz diktiler

Türkiye tatil fiyatlarını yüksek bulan Rusya Tur Operatörleri Birliği'nin açıklamaları sonrası Mısır'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Mısır..
Altın fiyatı: Altın almak için bekleyenler, altın fiyatına ilişkin tahminler! İslam Memiş uyardı: Gram altın...
Ekonomi

Altın fiyatı: Altın almak için bekleyenler, altın fiyatına ilişkin tahminler! İslam Memiş uyardı: Gram altın...

Altını olanları yakından ilgilendiriyor. Ekonomistlerden yeni altın tahmini geldi. Altın fiyatlarında son durum yatırımcı ve vatandaşın günd..
Dolar tahmini: Seçimden sonra dolar kuru, euro ne olur? Türkiye'ye euro kazandırır mı? Bu hafta dolar kazandırdı
Ekonomi

Dolar tahmini: Seçimden sonra dolar kuru, euro ne olur? Türkiye'ye euro kazandırır mı? Bu hafta dolar kazandırdı

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını..
7'li masa İstanbul'da umduğunu bulamadı
Gündem

7'li masa İstanbul'da umduğunu bulamadı

14 Mayıs seçimleri öncesinde mitinglerini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyon masası İstanbul mitinginde hüsrana uğradı...
BAE’den flaş Türkiye planı! Apar topar harekete geçtiler! Tamı tamına 40 milyar dolar
Ekonomi

BAE’den flaş Türkiye planı! Apar topar harekete geçtiler! Tamı tamına 40 milyar dolar

BAE yetkilileri, Türkiye ile arasındaki ticaretin yapılan anlaşmanın ışığında, 5 yıl içinde 40 milyar dolara yükselmesini bekliyor. ..
Kılıçdaroğlu'nun danışmanları bile kaybetsin istiyor! 'Hayatımın en büyük projesi' diye açıkladığı çoktan yapıldı bile
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun danışmanları bile kaybetsin istiyor! 'Hayatımın en büyük projesi' diye açıkladığı çoktan yapıldı bile

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tarihi İpek Yolu'nu canlandıracağını söyledi. Cumhurbaşk..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23