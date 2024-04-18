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Spor
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Muriqi'den kritik açıklama geldi! Kanarya’dan flaş transfer girişimi mi geliyor? Resmen açıklandı…

2024-04-18 10:32:19
Muriqi'den kritik açıklama geldi! Kanarya’dan flaş transfer girişimi mi geliyor? Resmen açıklandı…

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı lacivertliler, gelecek sezon çalışmaları da devam ediyor. Transfer arayışlarını sürdüren Kanarya'nın Vedat Muriqi ile ilgilendiği iddiaları gündeme gelmişti. Yıldız oyuncu, Fenerbahçe ile ilgili kararını verdi. İşte tüm detaylar...

#1
Foto - Muriqi'den kritik açıklama geldi! Kanarya’dan flaş transfer girişimi mi geliyor? Resmen açıklandı…

Trendyol Süper Lig'de yoluna devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Muriqi'den kritik açıklama geldi! Kanarya’dan flaş transfer girişimi mi geliyor? Resmen açıklandı…

Bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı lacivertliler, gelecek sezon çalışmaları da devam ediyor.

#3
Foto - Muriqi'den kritik açıklama geldi! Kanarya’dan flaş transfer girişimi mi geliyor? Resmen açıklandı…

Transfer arayışlarını sürdüren Kanarya'nın Vedat Muriqi ile ilgilendiği iddiaları gündeme gelmişti.

#4
Foto - Muriqi'den kritik açıklama geldi! Kanarya’dan flaş transfer girişimi mi geliyor? Resmen açıklandı…

Yıldız oyuncu, Fenerbahçe ile ilgili kararını verdi. İşte tüm detaylar...

#5
Foto - Muriqi'den kritik açıklama geldi! Kanarya’dan flaş transfer girişimi mi geliyor? Resmen açıklandı…

İspanya La Liga takımlarından Mallorca forması giyen Vedat Muriqi, bu yaz transfer döneminde de gündemden düşmeyecek gibi görünüyor.

#6
Foto - Muriqi'den kritik açıklama geldi! Kanarya’dan flaş transfer girişimi mi geliyor? Resmen açıklandı…

Kosovalı golcü oyuncunun adı Avrupa'nın birçok önemli kulübüyle anılırken son zamanlarda önümüzdeki sezon Fenerbahçe'ye dönecek haberleri gündemdeydi.

#7
Foto - Muriqi'den kritik açıklama geldi! Kanarya’dan flaş transfer girişimi mi geliyor? Resmen açıklandı…

29 yaşındaki yıldız oyuncu, transfer dedikodularıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

#8
Foto - Muriqi'den kritik açıklama geldi! Kanarya’dan flaş transfer girişimi mi geliyor? Resmen açıklandı…

Süper Lig'de bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Vedat Muriqi, İspanya'da başarılı kariyerini sürdürürken sık sık sarı-lacivertli ekibe döneceği yönünde iddialar ortaya atılıyordu.

#9
Foto - Muriqi'den kritik açıklama geldi! Kanarya’dan flaş transfer girişimi mi geliyor? Resmen açıklandı…

Akşam'ın haberine göre başarılı oyuncu, iddialara son noktayı koydu.

#10
Foto - Muriqi'den kritik açıklama geldi! Kanarya’dan flaş transfer girişimi mi geliyor? Resmen açıklandı…

İspanyol basınına özel bir röportaj veren Vedat, Mallorca'da mutlu olduğunu ve takım kendisini göndermek istemediği sürece Mallorca'da forma giyeceğini dile getirdi.

#11
Foto - Muriqi'den kritik açıklama geldi! Kanarya’dan flaş transfer girişimi mi geliyor? Resmen açıklandı…

Fenerbahçe'de Belçikalı golcü Michy Batshuayi'nin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Sarı-lacivertli yönetimin, Vedat Muriqi'yi bu ayrılığın yaşanacağı için gündemine aldığı yönünde basında birçok haber çıkmıştı.

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