2024-01-10 22:44:49 Murat Kurum’dan flaş “İstanbul” açıklaması! Az önce tüm Türkiye’ye duyurdu
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Zeytinburnu'ndaki Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'nda önemli açıklamalar yaptı. Yerel seçimlerle ilgili görüşlerini paylaşan Kurum, "Sahici olacağız, samimi olacağız, doğru olacağız ve çalışkan olacağız. İnşallah 31 Mart akşamı İstanbul'da duraklama dönemi bitecek, yeniden diriliş, yeniden yükseliş dönemini hep birlikte başlatacağız." şeklinde konuştu.