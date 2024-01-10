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Siyaset
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Murat Kurum’dan flaş "İstanbul" açıklaması! Az önce tüm Türkiye’ye duyurdu

2024-01-10 22:44:49
Murat Kurum’dan flaş “İstanbul” açıklaması! Az önce tüm Türkiye’ye duyurdu

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Zeytinburnu'ndaki Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'nda önemli açıklamalar yaptı. Yerel seçimlerle ilgili görüşlerini paylaşan Kurum, "Sahici olacağız, samimi olacağız, doğru olacağız ve çalışkan olacağız. İnşallah 31 Mart akşamı İstanbul'da duraklama dönemi bitecek, yeniden diriliş, yeniden yükseliş dönemini hep birlikte başlatacağız." şeklinde konuştu.

#1
Foto - Murat Kurum’dan flaş "İstanbul" açıklaması! Az önce tüm Türkiye’ye duyurdu

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Zeytinburnu'ndaki STK Buluşması programında konuştu.

#2
Foto - Murat Kurum’dan flaş "İstanbul" açıklaması! Az önce tüm Türkiye’ye duyurdu

Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

#3
Foto - Murat Kurum’dan flaş "İstanbul" açıklaması! Az önce tüm Türkiye’ye duyurdu

"Bizim rakibimiz İstanbul'a karşı ilgisizlik, sistemsizlik, İstanbul halkına söz verip de sözünde durmayanlar. Sahici olacağız, samimi olacağız, doğru olacağız ve çalışkan olacağız. İnşallah 31 Mart akşamı İstanbul'da duraklama dönemi bitecek, yeniden diriliş, yeniden yükseliş dönemini hep birlikte başlatacağız.

#4
Foto - Murat Kurum’dan flaş "İstanbul" açıklaması! Az önce tüm Türkiye’ye duyurdu

Hiçbir kardeşim hiçbir annemiz hiçbir babamız yastığa başını koyduğunda huzursuz uyumasın. Güvenle, huzurla uyusun. Genel seçimlerden bu yana hep sahadayız."

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