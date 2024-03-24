2024-03-24 12:36:40 Murat Kurum’a destek çıktığı için disipline sevk edilen Yeniden Refah MKYK üyesi Abdurrahman Akyüz’den Türkiye’yi sarsan sözler! Fatih Erbakan bakalım şimdi ne yapacak
'Erbakan hoca olsaydı, Murat Kurum'u belediye başkanı yapmamızı beklerdi' çıkışı sonrası Disiplin Kurulu'na sevk edilen Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Abdurrahman Akyüz, "Tayyip Erdoğan düşmanlığı biliyorsunuz Saadet Partisi'ni yok etti. Eğer biz de aynı yola gidersek biz de yok olur gideriz." dedi.