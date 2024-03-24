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Murat Kurum’a destek çıktığı için disipline sevk edilen Yeniden Refah MKYK üyesi Abdurrahman Akyüz’den Türkiye’yi sarsan sözler! Fatih Erbakan bakalım şimdi ne yapacak

2024-03-24 12:36:40
Murat Kurum’a destek çıktığı için disipline sevk edilen Yeniden Refah MKYK üyesi Abdurrahman Akyüz’den Türkiye’yi sarsan sözler! Fatih Erbakan bakalım şimdi ne yapacak

'Erbakan hoca olsaydı, Murat Kurum'u belediye başkanı yapmamızı beklerdi' çıkışı sonrası Disiplin Kurulu'na sevk edilen Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Abdurrahman Akyüz, "Tayyip Erdoğan düşmanlığı biliyorsunuz Saadet Partisi'ni yok etti. Eğer biz de aynı yola gidersek biz de yok olur gideriz." dedi.

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Foto - Murat Kurum’a destek çıktığı için disipline sevk edilen Yeniden Refah MKYK üyesi Abdurrahman Akyüz’den Türkiye’yi sarsan sözler! Fatih Erbakan bakalım şimdi ne yapacak

Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Abdurrahman Akyüz "İttifak olması gerektiğine inanıyorum" dedi, Murat Kurum'un desteklenmesi çağrısında bulundu. Akyüz'ün bu çıkışının ardından Yeniden Refah Partisi'nde Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

#2
Foto - Murat Kurum’a destek çıktığı için disipline sevk edilen Yeniden Refah MKYK üyesi Abdurrahman Akyüz’den Türkiye’yi sarsan sözler! Fatih Erbakan bakalım şimdi ne yapacak

Fulya Kalfa'nın sunduğu CNN TÜRK Masası programına katılan Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Abdurrahman Akyüz, hakkındaki disiplin işlemlerini sosyal medya aracılığıyla öğrendiğini açıkladı. Yeniden Refah Partisi'nde Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'un desteklenmesi gerektiğini düşünen büyük bir kesimin olduğunu söyledi.

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Foto - Murat Kurum’a destek çıktığı için disipline sevk edilen Yeniden Refah MKYK üyesi Abdurrahman Akyüz’den Türkiye’yi sarsan sözler! Fatih Erbakan bakalım şimdi ne yapacak

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın 2011'deki konuşmasını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sevdiğini anlattı. Erbakan'ın AK Parti'ye sert muhalefet yaptığının hatırlatılması üzerine Abdurrahman Akyüz, "Göstermelik bir muhalefetti" dedi. Akyüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

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Foto - Murat Kurum’a destek çıktığı için disipline sevk edilen Yeniden Refah MKYK üyesi Abdurrahman Akyüz’den Türkiye’yi sarsan sözler! Fatih Erbakan bakalım şimdi ne yapacak

Siyaset akıl işidir. Böyle yaparsanız kazanırsınız. Millet de sizi takdir eder. Uzlaşmaz olursanız illada de ben yapacağım. Tayyip Erdoğan düşmanlığı biliyorsunuz Saadet Partisi'ni yok etti. Eğer biz de aynı yola gidersek biz de yok olur gideriz. Yeniden Refah Partisi diye bir parti kalmaz. Tayyip Erdoğan Erbakan hocamızın birçok projesini gercekleştirdi."

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Yorumlar

Sahi

Tüm partiler hemen kapısına kilit vursun ak partiye katılsın.akyuz tam istediğini yaptı.simdi kurum seçilirse istanbulda sağlam bir koltuk alır.veya ilk genel seçimde vekillik.ama yrp seçmeni yutmaz bu numaraları.

Nur

Sayın Hüseyin bey 40 yıldır muhterem hocanın koruması oldunuz Doğruları söylediniz Sizi gönülden destekliyorum Güzel vatanımızın selameti için şu anda kenetlenmiş gerekiyor Düşman gerek yurt içinde gerekse yurt dışında pusuda bekliyor Eğer yrp cumhur ittifakına olmasaydı son seçimde böyle oy almayacakti
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