Murat Kurum’a destek çıktığı için disipline sevk edilen Yeniden Refah MKYK üyesi Abdurrahman Akyüz’den Türkiye’yi sarsan sözler! Fatih Erbakan bakalım şimdi ne yapacak

Siyaset akıl işidir. Böyle yaparsanız kazanırsınız. Millet de sizi takdir eder. Uzlaşmaz olursanız illada de ben yapacağım. Tayyip Erdoğan düşmanlığı biliyorsunuz Saadet Partisi'ni yok etti. Eğer biz de aynı yola gidersek biz de yok olur gideriz. Yeniden Refah Partisi diye bir parti kalmaz. Tayyip Erdoğan Erbakan hocamızın birçok projesini gercekleştirdi."