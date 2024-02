Murat Kurum: 5 yılın telafisi için 10 yıllık çalışacağız

PLANLARIMIZ HAZIR * İlk bir ay, 100 gün, altı ay ve bir yıllık öncelik sıralaması yaptınız mı? Seçilirseniz İstanbul’un ilk günleri nasıl olacak? Yaptık çalışmalarımızı, planlarımız hazır. 1 Nisan sabahı projelerimizi acil öncelikli olanlardan başlamak üzere eş zamanlı hemen devreye sokacağız. Buna hazırız. Uyum içerisinde çalışacağız. 1 Nisan'da emin olun İstanbul'un her ilçesinde, her mahallesinde o güveni, huzuru görecek halkımız. * Yaklaşık bir aydır seçim çalışmaları için sahadasınız. İlçe ilçe dolaşıyorsunuz vatandaşlarla konuşuyor onları dinliyorsunuz. İstanbullu sizden ne istiyor, öncelikli talepleri neler? İstanbul ilgi bekliyor ya. Halkımız sevgi bekliyor. Kucaklanmayı bekliyor. Belediye başkanının, orada oturan yöneticilerin sorunlarını çözmesini bekliyor. Artık bıkmış, usanmış bir görüntü var. İstanbul'a olan ilgisizlik, İstanbul'a olan bakış açısı, mevcut yönetimin yarı zamanlı belediyecilik yapması ve İstanbul dışında her işle uğraşması illallah ettirmiş.