Murat Kurum: 5 yılın telafisi için 10 yıllık çalışacağız

* Geçtiğimiz 5 yılı yeterince doğru analiz ettiniz mi? Tabii ki, tabii ki. Hızlıca ve çok çalışarak kaybolan bu beş yılın açığını kapatacağız. Önümüzdeki beş yılda on yıllık performans göstermemiz gerekiyor. Üstüne koya koya gitmemiz lazım. GÖREVE YEMIN EDEREK BAŞLAYACAĞIZ Beyannamede bir de yemin metni var. AK Parti’den seçilen belediye başkanları göreve başlarken bu yemini edecekler. Nasıl buldunuz? Nasıl milletvekili seçilince göreve başlarken yemin ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, belediye başkanları da şehremini olduğu zaman yeminlerini etsin istiyor. Bu bir ruh, bu bir anlayış. O metinde bu millet için, İstanbul için çalışmaya, gece gündüz üretmeye, adaletli olmaya, onları korumaya, kollamaya her çocuğunu çocuğumuz bilmeye her annesini, babasını, annemiz, babamız bilmeye ve İstanbul'un, şehrin ihtiyaçlarına odaklanmaya dair inşallah yemin edeceğiz. Bu yeminle de tüm ekibimiz ve kadrolarımız, açıklamış olduğumuz İstanbul vizyonunu hep birlikte gerçekleştireceğiz.