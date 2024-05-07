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Yaşam
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Munzur Vadisi Milli Parkı'nda tabloluk manzara

2024-05-07 17:55:23
Munzur Vadisi Milli Parkı'nda tabloluk manzara

Munzur Çayı'nın menderesler oluşturarak geçtiği milli park, tarafından dronla görüntülendi

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Foto - Munzur Vadisi Milli Parkı'nda tabloluk manzara

Tunceli'deki eşsiz doğal güzellikleriyle ünlü Munzur Vadisi Milli Parkı, ilkbaharda yeşile büründü.

#2
Foto - Munzur Vadisi Milli Parkı'nda tabloluk manzara

Kent merkezine 8 kilometre uzaklıktan başlayarak Ovacık ilçesine kadar uzanan milli park, endemik türleri ve zengin bitki örtüsüyle dikkati çekiyor.

#3
Foto - Munzur Vadisi Milli Parkı'nda tabloluk manzara

Yaklaşık 42 bin hektarlık milli parkta, çok sayıda memeli, kanatlı ve sürüngen türleri yaşıyor.

#4
Foto - Munzur Vadisi Milli Parkı'nda tabloluk manzara

Birçok noktada şelalelerin de aktığı milli park, havaların iyice ısınmasıyla yeşillenen ağaçlar ve bitkilerle güzelliğine güzellik kattı.

#5
Foto - Munzur Vadisi Milli Parkı'nda tabloluk manzara

Munzur Çayı'nın menderesler oluşturarak geçtiği milli park, Anadolu Ajansı ekibi tarafından dronla görüntülendi.

#6
Foto - Munzur Vadisi Milli Parkı'nda tabloluk manzara

#7
Foto - Munzur Vadisi Milli Parkı'nda tabloluk manzara

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