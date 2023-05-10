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Yaşam
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Munzur Dağı'nın güzellik sırrı

2023-05-10 11:14:56
Munzur Dağı'nın güzellik sırrı

Avlanması yasak olan yaban keçileri, adeta Munzur Dağı'nın güzellik sırrını oluşturuyor.

#1
Foto - Munzur Dağı'nın güzellik sırrı

Erzincan’da avlanması yasak ve koruma altında olan yaban keçileri, Munzur Dağları'ndaki yaylalarda beslenirken görüntülendi.

#2
Foto - Munzur Dağı'nın güzellik sırrı

Erzincan ile Pülümür ve Ovacık ilçeleri arasında yer alan Munzur Dağları, doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatıyla da dikkati çekiyor. Kurt, boz ayı, tilki, domuz ve vaşak gibi canlı türlerinin yaşadığı Munzur Dağlarında nesli koruma altında ve avlanması yasak olan yaban keçileri de doğaya ayrı bir renk katıyor.

#3
Foto - Munzur Dağı'nın güzellik sırrı

Dağ keçileri, Munzur Dağları eteğinde yeşil otlaklarda beslenirken objektife yansıdı.

#4
Foto - Munzur Dağı'nın güzellik sırrı

Bir süre yayladaki çeşitli otlarla karınlarını doyuran ve su ihtiyacını giden keçiler, izlendiklerini fark edince sarp dağlara tırmanıp gözden kayboldu.

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