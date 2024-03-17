Müjdeli haberi verdi: Lig sonundan hemen önce duyurulacak: Ferdi ile ilgili flaş karar! Bir dev daha mı?

Son dakika haberi: Hem lig hem de Avrupa'da şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu fırtınası esmeye devam ediyor. Forma giydiği her maçta gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan genç oyuncu, Avrupa devlerini de peşinden koşturuyor. Napoli ve Borussia Dortmund'un kanca attığı 24 yaşındaki oyuncunun son talibi ise Premier Lig'den çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...