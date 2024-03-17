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Spor
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Müjdeli haberi verdi: Lig sonundan hemen önce duyurulacak: Ferdi ile ilgili flaş karar! Bir dev daha mı?

2024-03-17 13:33:25
Müjdeli haberi verdi: Lig sonundan hemen önce duyurulacak: Ferdi ile ilgili flaş karar! Bir dev daha mı?

Son dakika haberi: Hem lig hem de Avrupa'da şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu fırtınası esmeye devam ediyor. Forma giydiği her maçta gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan genç oyuncu, Avrupa devlerini de peşinden koşturuyor. Napoli ve Borussia Dortmund'un kanca attığı 24 yaşındaki oyuncunun son talibi ise Premier Lig'den çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

#1
Foto - Müjdeli haberi verdi: Lig sonundan hemen önce duyurulacak: Ferdi ile ilgili flaş karar! Bir dev daha mı?

Fenerbahçe, şampiyonluk için Galatasaray ile girdiği amansız yarışı sürdürmeye devam ediyor.

#2
Foto - Müjdeli haberi verdi: Lig sonundan hemen önce duyurulacak: Ferdi ile ilgili flaş karar! Bir dev daha mı?

Yaz transfer sezonu için de hazırlıklarını sürdüren Sarı-Lacivertliler, gelecek sezonun kadro planlamasına başladı.

#3
Foto - Müjdeli haberi verdi: Lig sonundan hemen önce duyurulacak: Ferdi ile ilgili flaş karar! Bir dev daha mı?

Fenerbahçe'de transfer edilecek oyuncular kadar takımdan gidecek olan futbolcuların da durumu merak ediliyor.

#4
Foto - Müjdeli haberi verdi: Lig sonundan hemen önce duyurulacak: Ferdi ile ilgili flaş karar! Bir dev daha mı?

Kanarya'da bu kapsamda gözler en çok teklif alan oyunculara çevrilmiş durumda...

#5
Foto - Müjdeli haberi verdi: Lig sonundan hemen önce duyurulacak: Ferdi ile ilgili flaş karar! Bir dev daha mı?

Gösterdiği performansla takdir toplayan ve Avrupa devleri peşine takan Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri giderek artıyor.

#6
Foto - Müjdeli haberi verdi: Lig sonundan hemen önce duyurulacak: Ferdi ile ilgili flaş karar! Bir dev daha mı?

ASpor'a göre; Devre arası transfer sezonu bitmesine rağmen adı transfer söylentileriyle anılan genç oyuncuya bir Avrupa devi daha kanca attı.

#7
Foto - Müjdeli haberi verdi: Lig sonundan hemen önce duyurulacak: Ferdi ile ilgili flaş karar! Bir dev daha mı?

Adı Napoli ve Dortmund gibi ekiplerle anılan Kanarya'nın yıldızını, son gündemine alan takım Newcastle United oldu.

#8
Foto - Müjdeli haberi verdi: Lig sonundan hemen önce duyurulacak: Ferdi ile ilgili flaş karar! Bir dev daha mı?

Ada basını, Newcastle'ın Fenerbahçe'den Ferdi hakkında bilgi istediğini iddia etti.

#9
Foto - Müjdeli haberi verdi: Lig sonundan hemen önce duyurulacak: Ferdi ile ilgili flaş karar! Bir dev daha mı?

Fenerbahçe yönetiminin milli futbolcu 40 milyon Euro'dan az bir rakama göndermeyi düşünmediği belirtildi.

#10
Foto - Müjdeli haberi verdi: Lig sonundan hemen önce duyurulacak: Ferdi ile ilgili flaş karar! Bir dev daha mı?

24 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 40 maçta süre aldı.

#11
Foto - Müjdeli haberi verdi: Lig sonundan hemen önce duyurulacak: Ferdi ile ilgili flaş karar! Bir dev daha mı?

Forma giydiği her maçta taraftarı mest eden Ferdi, takımına 3 gol-4 asistlik bir katkıda bulundu.

#12
Foto - Müjdeli haberi verdi: Lig sonundan hemen önce duyurulacak: Ferdi ile ilgili flaş karar! Bir dev daha mı?

Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

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