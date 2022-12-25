2022-12-25 20:45:07 Muhteşem manzarayı görenler mest oldu!
Aydın'da hafta sonunda güneşli ve açık hava etkili olurken, gün batımında ise ufuk kızıla boyandı.
Aydın'da hafta sonunda güneşli ve açık hava etkili olurken, gün batımında ise ufuk kızıla boyandı.
Ay'ın hilal hali manzarayı tamamlarken, o anlara gökyüzündeki uçak da eşlik etti.
Hilal akşam kızıllığında batarken, o esnada geçen uçak ve arkasında bıraktığı iz objektiflere yansıdı.
O anları görüntüleyenler ise eşsiz manzaranın tadını çıkardı.
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