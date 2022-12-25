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Doğa
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Muhteşem manzarayı görenler mest oldu!

2022-12-25 20:45:07
Muhteşem manzarayı görenler mest oldu!

Aydın'da hafta sonunda güneşli ve açık hava etkili olurken, gün batımında ise ufuk kızıla boyandı.

#1
Foto - Muhteşem manzarayı görenler mest oldu!

Ay'ın hilal hali manzarayı tamamlarken, o anlara gökyüzündeki uçak da eşlik etti.

#2
Foto - Muhteşem manzarayı görenler mest oldu!

Hilal akşam kızıllığında batarken, o esnada geçen uçak ve arkasında bıraktığı iz objektiflere yansıdı.

#3
Foto - Muhteşem manzarayı görenler mest oldu!

O anları görüntüleyenler ise eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

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