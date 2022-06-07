Muhtarlara dizüstü bilgisayar dağıtıldı!

Ellerindeki kaynakları olabildiğince yatırıma ayırdıklarını vurgulayan Büyükakın, "Bütçemizin yaklaşık yüzde 50'si yatırım bütçesi. Cari harcamaları falan iyice azalttık. Mesela personel bütçesi belediyelerde ideal sınır olarak toplam bütçenin yüzde 30'unu geçmesin diye bir kural vardır. Bizde yüzde 19, 20, 21 bu seviyelerde seyrediyor. Burada da milletin malını çok titizlikle yönetiyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Muhtarlar adına bir konuşma yapan Engin Öztürk de muhtarlık kurumuna önem veren, her zaman yanlarında olan, özlük haklarının iyileştirilmesi için yasal düzenlemelerle destek sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Büyükakın'a teşekkür etti. Konuşmaların ardından Büyükakın ve beraberindeki protokol üyeleri, muhtarlara dizüstü bilgisayarlarını verdi.