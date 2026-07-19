Muhsin Yazıcıoğlu davasında kritik “İsrail” detayı: “Evet, gittim” dedi

"İsrail ülkesine uçuş yaptınız mı?" sorusuna yalnızca, FETÖ bağlantısı nedeniyle 15 Temmuz sonrasında rütbeleri sökülen eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Ali Armağan "Evet" yanıtını verdi. Yeni Şafak'ın haberine göre Armağan ifadesinde, "1997 yılında F-4 uçaklarının modernizasyonu kapsamında iki uçakla İsrail'e, Ben Gurion Havalimanı'na gittik. Uçakları İsrailli askeri yetkililere teslim ettikten sonra üç gün ülkede kaldık. Mihmandar eşliğinde Kudüs başta olmak üzere bazı yerleri gezdik ve ardından Türkiye'ye döndük." dedi. Emekli olan diğer pilotlar ise görev yaptıkları özel hava yolu şirketleri nedeniyle İsrail'e gittiklerini ifade etti.