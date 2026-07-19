  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Alacakları da satacakları da yakından ilgilendiriyor! Altında ezber bozan gelişme 4 günlük çöl kabusu başlıyor: Sıcaklık 50 dereceyi bulacak Yanındaki isim ve son hali gündem oldu! Türkiye’yi soyup soğana çeviren Cem Uzan, uzun zaman sonra ilk defa görüntülendi Dağdan kopan dev kütleler yolu kapattı! Yüksekova-Van hattında sürücüler mahsur kaldı! Toyota gemileri yaktı: Egea'dan bile ucuz Corolla! 120 yıldan fazla yaşıyorlar: “Dünyanın en sağlıklı halkı” denilen Hunza Türkleri her gün bu meyveyi yiyor Canlı yayında özür diledi! Cüneyt Özdemir’den dikkat çeken “Haluk Levent” itirafı MASAK raporunda dikkat çeken iddia: Haluk Levent'in şarap fabrikası ortaklığı mercek altında Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Ev ve araba alımında kullanılan sistemde yeni dönem başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makalesi dünya gündeminde!
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Muhsin Yazıcıoğlu davasında kritik "İsrail" detayı: "Evet, gittim" dedi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Muhsin Yazıcıoğlu davasında kritik “İsrail” detayı: “Evet, gittim” dedi

Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 27 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı. Bazı askeri pilotlara "İsrail'e uçuş yaptınız mı?" sorusu yöneltilirken, gerçeği yansıtmayan bilgi notunu hazırladığı öne sürülen ihraç polis İsmail Kaya'nın MOSSAD ajanlığı davasında da yargılandığı öğrenildi. Dosyada ayrıca FETÖ bağlantıları, Adil Öksüz ile irtibatlar ve kazaya ilişkin yeni tanık beyanları da yer aldı.

#1
Foto - Muhsin Yazıcıoğlu davasında kritik "İsrail" detayı: "Evet, gittim" dedi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 27 şüphelinin ifadelerine dair yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı. Şüphelilere, kaza günü yaşananlardan FETÖ bağlantılarına kadar birçok konuda soru yöneltilirken, bazı askeri pilotlara " İsrail'e uçuş yaptınız mı?" sorusunun sorulması dikkat çekti. Soruşturmadaki bir başka çarpıcı ayrıntı ise gerçeği yansıtmayan bilgi notunu hazırladığı öne sürülen ihraç polis memurunun MOSSAD ajanlığı suçlamasıyla da yargılanmış olması oldu.

#2
Foto - Muhsin Yazıcıoğlu davasında kritik "İsrail" detayı: "Evet, gittim" dedi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 19'u tutuklanırken, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Helikopterin düştüğü gün F-4 ve F-16 savaş uçaklarıyla olay bölgesine yakın bir hatta uçuş yaptıkları ve ses hızını aşarak sonic patlamaya neden oldukları iddia edilen askeri pilotlar Tezcan Kaymaz, Nihat Biçer, Ali Armağan, Ahmet Turhan ve Sedat Kılıçarslan'a, ifadeleri sırasında İsrail'e ilişkin sorular yöneltildi.

#3
Foto - Muhsin Yazıcıoğlu davasında kritik "İsrail" detayı: "Evet, gittim" dedi

"İsrail ülkesine uçuş yaptınız mı?" sorusuna yalnızca, FETÖ bağlantısı nedeniyle 15 Temmuz sonrasında rütbeleri sökülen eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Ali Armağan "Evet" yanıtını verdi. Yeni Şafak'ın haberine göre Armağan ifadesinde, "1997 yılında F-4 uçaklarının modernizasyonu kapsamında iki uçakla İsrail'e, Ben Gurion Havalimanı'na gittik. Uçakları İsrailli askeri yetkililere teslim ettikten sonra üç gün ülkede kaldık. Mihmandar eşliğinde Kudüs başta olmak üzere bazı yerleri gezdik ve ardından Türkiye'ye döndük." dedi. Emekli olan diğer pilotlar ise görev yaptıkları özel hava yolu şirketleri nedeniyle İsrail'e gittiklerini ifade etti.

#4
Foto - Muhsin Yazıcıoğlu davasında kritik "İsrail" detayı: "Evet, gittim" dedi

Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de dönemin Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru İsmail Kaya oldu.

#5
Foto - Muhsin Yazıcıoğlu davasında kritik "İsrail" detayı: "Evet, gittim" dedi

FETÖ bağlantısı nedeniyle meslekten ihraç edilen Kaya'nın, MOSSAD ajanlığı suçlamasıyla da halen yargılandığı ortaya çıktı. Kaya'nın, İsrail adına faaliyet yürüttüğü iddiasıyla yakalanan eski Emniyet Müdürü Hamza Turan Ayberk ile aynı dosyada yargılandığı ve "iştirak halinde devletin güvenliğine ilişkin bilgi veya belgeleri temin etme" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Beşiktaş-Midtjylland maçının hakemi belli oldu
Spor

Beşiktaş-Midtjylland maçının hakemi belli oldu

Temsilcimiz Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda karşılaşacağı Midtjylland maçına İspanyol hakem Ricardo de Burgos atandı...
Ankara’da feci kaza! 2 belediye personeli hayatını kaybetti
Gündem

Ankara’da feci kaza! 2 belediye personeli hayatını kaybetti

Ankara Bağlum'da yürütülen yol açma çalışmaları sırasında Ankara Büyükşehir Belediyesine ait bir kamyonun fren sisteminde meydana gelen arız..
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar'ı ziyaret edecek
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, Katar'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 19 Temmuz'da Katar'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Fidan, Katar'a son ziyaretini 11-12 ..
Uluslararası ajanslar son dakika kodu ile duyuruyor! Hamaney'den görülmemiş açıklama
Gündem

Uluslararası ajanslar son dakika kodu ile duyuruyor! Hamaney'den görülmemiş açıklama

İran dini lideri Mücteba Hamaney uzun süren sessizliği bozdu. Hamaney, tekrardan patlak veren gerilimle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "A..
Yazıcıoğlu soruşturmasında korkunç itiraf geldi!
Gündem

Yazıcıoğlu soruşturmasında korkunç itiraf geldi!

17 yıl sonra açılan Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklanırken, şüphelilerin ..
Mahsun Kırmızıgül’den Haluk Levent’e: Keşke ellerin kırılsaydı!
Gündem

Mahsun Kırmızıgül’den Haluk Levent’e: Keşke ellerin kırılsaydı!

Mahsun Kırmızıgül, Ahbap soruşturmasında tutuklanan eski dostu Haluk Levent’e tepki gösterdi. ‘Keşke ellerin kırılsaydı’ diyen Kırmızıgül, “..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23