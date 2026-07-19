Muhsin Yazıcıoğlu davasında kritik “İsrail” detayı: “Evet, gittim” dedi
Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 27 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı. Bazı askeri pilotlara "İsrail'e uçuş yaptınız mı?" sorusu yöneltilirken, gerçeği yansıtmayan bilgi notunu hazırladığı öne sürülen ihraç polis İsmail Kaya'nın MOSSAD ajanlığı davasında da yargılandığı öğrenildi. Dosyada ayrıca FETÖ bağlantıları, Adil Öksüz ile irtibatlar ve kazaya ilişkin yeni tanık beyanları da yer aldı.