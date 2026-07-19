İran ölüm listesini yayınladı! Zirvedeki isim şaşırtmadı!
ABD'nin son saldırılarından sonra ağır zayiat gören İran, bunun faturasını kesmek için intikam listesi oluşturdu... İşte listede yer alan liderler...
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ABD'nin son saldırılarından sonra ağır zayiat gören İran, bunun faturasını kesmek için intikam listesi oluşturdu... İşte listede yer alan liderler...
ABD YENİDEN SALDIRDI! ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarını yeniden başlatmasıyla Orta Doğu'da tansiyon bir kez daha yükseldi. Taraflar peş peşe sert açıklamalar yaparken, bölgedeki gerilim yeni bir boyuta taşındı.
İRAN İNTİKAM ALACAĞI LİDERLERLERİN İSİMLERİNİ PAYLAŞTI! İran'ın Tahran Belediyesi'ne bağlı Hamshahri gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ı keskin nişancı dürbününün hedefinde gösteren kapağıyla gündem oldu. "İntikam kesindir" başlığının yer aldığı kapakta, İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'e atfedilen ifadeler ile ABD ve İsrail'e yönelik misilleme çağrıları yapan din adamlarının açıklamalarına da yer verildi.
LİSTEDE HANGİ İSİMLER VAR? Listede dünya siyasetinden birçok tanınmış liderin isminin bulunması kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Peki İran basınının yayımladığı intikam listesinde hangi liderler yer alıyor?
İŞTE İRAN'IN İNTİKAM ALMAK İSTEDİĞİ LİDERLER!
13) KEIR STARMER | İNGİLTERE BAŞBAKANI İngiltere'nin ABD ve İsrail ile ortak hareket etmesi nedeniyle listede yer alıyor. İran basını, Londra'yı İran karşıtı cephede bulunan ülkelerden biri olarak değerlendiriyor.
12) EMMANUEL MACRON | FRANSA BAŞKANI Fransa'nın İsrail'in güvenliğine verdiği destek nedeniyle listeye dahil edildiği belirtiliyor. İran, Paris yönetimini Batı ittifakının önemli aktörlerinden biri olarak görüyor.
11) FRİEDRİCH MERZ | ALMANYA BAŞBAKANI Almanya'nın İsrail'e verdiği desteğin siyasi lideri olarak değerlendiriliyor. İran basını, Batılı müttefikler arasında öne çıkarıyor.
10) GİDEON SA'AR | İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI İran'a karşı sert açıklamalarıyla öne çıkıyor. İsrail'in diplomatik politikalarının önemli temsilcilerinden biri olarak görülüyor.
9) GİORGİA MELONİ | İTALYA BAŞBAKANI İtalya'nın NATO üyesi olarak ABD ve İsrail'e verdiği siyasi desteği temsil ettiği değerlendiriliyor. İran basını, Batılı müttefik liderler arasında gösterdiği için ismini listeye ekledi.
8) EYAL ZAMİR | İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANI İsrail ordusunun en üst düzey komutanı konumunda. İran, askeri operasyonların doğrudan planlayıcılarından biri olduğunu öne sürüyor.
7) MİKE HUCKABEE | ABD'NİN İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ İsrail'e verdiği güçlü destekle biliniyor. İran, ABD-İsrail iş birliğinin sembol isimlerinden biri olarak görüyor.
6) MARCO RUBİO | ABD DIŞİŞLERİ BAKANI İran'a yönelik sert dış politika ve yaptırıları savunuyor. Tahran, diplomatik baskının önemli isimlerinden biri olarak değerlendiriyor.
5) PETE HEGSETH | ABD SAVUNMA BAKANI ABD'nin İran politikalarının uygulanmasında önemli rol üstleniyor. İran, askeri kararların siyasi sorumlularından biri olarak görüyor.
4) BRAD COOPER | ABD'Lİ AMİRAL / CENTCOM KOMUTANI Orta Doğu'daki ABD askeri faaliyetlerini yöneten komutanlardan biri. İran, operasyonların sahadaki askeri sorumlularından biri olduğunu düşünüyor.
3) ISRAEL KATZ | İSRAİL SAVUNMA BAKANI İran'a yönelik askeri operasyonların yürütülmesinde kilit rol oynuyor. Tahran yönetimi, saldırı kararlarında etkili isimlerden biri olarak değerlendiriyor.
2) DONALD TRUMP | ABD BAŞKANI ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonları ve sert yaptırımlarının başındaki isim olarak görülüyor. İran, Washington'un politikalarının mimarlarından biri olarak Trump'ı suçluyor.
1) BENJAMİN NETANYAHU | İSRAİL BAŞBAKANI İran'ın en büyük bölgesel rakibi olarak görülüyor. İran, İsrail'in saldırılarının siyasi sorumlusu olarak Netanyahu'yu gösteriyor./ kaynak: haber7
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