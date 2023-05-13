2023-05-13 07:10:30 Muharrem İnce’ye yapılan kumpas aydınlanıyor Sahte dekontu o gazetenin muhabiri paylaşmış
Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin yankıları sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, İnce hakkında provokatif paylaşımda bulunan ve dezenformasyon faaliyeti yürüten 13 hesap tespit etti. Ayrıca, fotoğrafların yurtdışı menşeili farklı sitelerden alınmış görüntüler olduğu, belge ve dekontların ise internet üzerinden farklı uygulamalar vasıtasıyla üzerinde oynanmış sahte içerikler olduğu belirlendi. Sahte dekont paylaşımı yaparak genç seçmenin oyunu etkilemeye çalışan kişinin ise Yeniçağ Gazetesi muhabiri Tülin Köksal olduğu belirlendi. Köksal’ın paylaşımın ardından hesabını kapattığı ortaya çıktı.