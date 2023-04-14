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Muharrem İnce'den tepki: Ya dayak yememiş...

2023-04-14 22:06:08
Muharrem İnce'den tepki: Ya dayak yememiş...

Memleket Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ben yıllardır milletvekili adayı oldum, Cumhurbaşkanı adayı oldum ama ilk kez bu seçimde bu kadar iftira, yalan haber bu yanlış belge birkaç gün bunlara kızdım da şimdi bakıyorum bunlara gülmekten başka bir şey yok. Biri çıkıyor Muharrem İnce'nin eşinin cipi 10 milyon dolar diyor. Ya dayak yememiş, ya sayı saymasını bilmiyor. Olmayan bir cip. Sonra biri çıkıyor 10 milyon dolar aldı diyor. Hiç 10 milyon dolardan aşağı konuşmuyorlar. Zirve de yüksek. Biz parasızlıktan miting yapamıyoruz, herif milyon dolarları sayıyor. 10 milyon dolar alan adam 2006 arabayla mı gezer" dedi.

#1
Foto - Muharrem İnce'den tepki: Ya dayak yememiş...

Memleket Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, akşam saatlerinde geldiği Trabzon'da Uzun Sokak ve Kahramanmaraş Caddesi'nde vatandaşlar bir araya geldi.

#2
Foto - Muharrem İnce'den tepki: Ya dayak yememiş...

Gençlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyen İnce, partililerin sloganları eşliğinde yürüdü.

#3
Foto - Muharrem İnce'den tepki: Ya dayak yememiş...

Bir vatandaşın çaldığı kemençeye eşlik eden İnce, horon oynadı. Daha sonra partililer ve vatandaşlarla bir restoranda düzenlenen iftar yemeğine katılan İnce, restoran girişinde meşaleler ve sloganlar eşliğinde karşılandı.

#4
Foto - Muharrem İnce'den tepki: Ya dayak yememiş...

İftar yemeğinin ardından aday tanıtım toplantısında partililere seslenen İnce, Memleket Partisi Trabzon Milletvekili adayların da bulunduğu platformun çökmesinden tedirgin oldu.

#5
Foto - Muharrem İnce'den tepki: Ya dayak yememiş...

Muharrem İnce, "Burası çökmesin, isterseniz size aşağıya alıyım. Çöker valla bak" diyerek Milletvekili adaylarını platformdan indirdi.

#6
Foto - Muharrem İnce'den tepki: Ya dayak yememiş...

Parasızlıktan miting yamadıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "14 Mayıs'ta sandık başına gideceğiz. Ben yıllardır milletvekili adayı oldum, Cumhurbaşkanı adayı oldum ama ilk kez bu seçimde bu kadar iftira, yalan haber bu yanlış belge birkaç gün bunlara kızdım da şimdi bakıyorum bunlara gülmekten başka bir şey yok. Biri çıkıyor Muharrem İnce'nin eşinin cipi 10 milyon dolar diyor. Ya dayak yememiş, ya sayı saymasını bilmiyor. Olmayan bir cip. Sonra biri çıkıyor 10 milyon dolar aldı diyor. Hiç 10 milyon dolardan aşağı konuşmuyorlar. Zirve de yüksek. Biz parasızlıktan miting yapamıyoruz, herif milyon dolarları sayıyor. 10 milyon dolar alan adam 2006 arabayla mı gezer" dedi.

#7
Foto - Muharrem İnce'den tepki: Ya dayak yememiş...

"FETÖ’cüler her gün bir sahte belge üretiyor, bizim eski arkadaşlar da bunların peşine takılıyor" diyen İnce, "Onlara açıyorum. Kaçak FETÖ’cüler, bit yavruları, Amerika’dan Avrupa’dan sürekli iftiralar peşindeler. Onlara kızmıyorum, onlara yakışıyor da bizim eski arkadaşlarımıza yakışmıyor. Bizim çizgimiz çok net. Ne sağdan, ne soldan Atatürk'ün yolunda. Bizim çizgimiz bu. Bizim çizgimiz ne cumhur ne millet tek yol memleket. Biz üçüncü bir yoluz. Biz yeni bir seçeneğiz. Ne cumhur ne millet ortadan bodoslama gidiyoruz. Göbekten gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

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