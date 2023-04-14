Muharrem İnce'den tepki: Ya dayak yememiş...

Memleket Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ben yıllardır milletvekili adayı oldum, Cumhurbaşkanı adayı oldum ama ilk kez bu seçimde bu kadar iftira, yalan haber bu yanlış belge birkaç gün bunlara kızdım da şimdi bakıyorum bunlara gülmekten başka bir şey yok. Biri çıkıyor Muharrem İnce'nin eşinin cipi 10 milyon dolar diyor. Ya dayak yememiş, ya sayı saymasını bilmiyor. Olmayan bir cip. Sonra biri çıkıyor 10 milyon dolar aldı diyor. Hiç 10 milyon dolardan aşağı konuşmuyorlar. Zirve de yüksek. Biz parasızlıktan miting yapamıyoruz, herif milyon dolarları sayıyor. 10 milyon dolar alan adam 2006 arabayla mı gezer" dedi.