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Muharrem İnce 12’den vurdu Kılıçdaroğlu ABD’ye göz kırpıyor

2022-10-14 13:24:42
Muharrem İnce 12’den vurdu Kılıçdaroğlu ABD’ye göz kırpıyor

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyaretini ve Kılıçdaroğlu’nun "Rusya Ukrayna savaşında Ukrayna’nın yanında olmalıydık" açıklamasına sert tepki gösterdi. İnce; "Kılıçdaroğlu’nun ABD’de bunu söylemesi; ABD’nin yanında olduğunu, Yunanistan’a yığınak yapmasının da yanında olduğunun göstergesidir. Biz Amerika'dan yanayız demek, güneyimizdeki YPG, PKK'dan da yana olmaktır" dedi.

#1
Foto - Muharrem İnce 12’den vurdu Kılıçdaroğlu ABD’ye göz kırpıyor

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyaretini Orhangazi’de yaptığı açıklama ile yerden yere vurdu. Muharrem İnce Bursa gezisine başladığı Orhangazi’de esnaf ziyareti yaptı buradaki vatandaşlarla bir araya geldi.

#2
Foto - Muharrem İnce 12’den vurdu Kılıçdaroğlu ABD’ye göz kırpıyor

AMERİKA GEZİSİNE TEPKİ Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Orhangazi’de yaptığı açıklamada; Memleket Partisi olarak "ne Amerikancı ne de Rusçu olmadıklarını" belirterek, "Önce bunu belirtelim. Dünyada bir savaş var.

#3
Foto - Muharrem İnce 12’den vurdu Kılıçdaroğlu ABD’ye göz kırpıyor

Ukrayna Rusya savaşı. Biz Tayyip Erdoğan’ın ekonomi, eğitim, tarım, mülteci politikalarını beğenmiyoruz. Yerden yere vuruyoruz, eleştiriyoruz. 20 yıldır eleştiriyoruz. Ama bu savaştaki tutumunu doğru buluyoruz. Ukrayna Rusya savaşında taraf kalmayı bir bloktan yana olmamayı doğru buluyoruz. Bu geçmişte denendi.

#4
Foto - Muharrem İnce 12’den vurdu Kılıçdaroğlu ABD’ye göz kırpıyor

2.Dünya Savaşında İsmet Paşa Türkiye’yi savaşa sokmadı. Biz farklı bir siyasi partiyiz. Doğru bildiğimize doğru, yanlış bildiğimize yanlış diyoruz. Ama gidip Amerika’da "Ukrayna’nın tarafında olmalıyız" deyip, Türkiye Devleti'nin tarafsız kalıp arabulucu politikasını yerle yeksan etmek Amerika’ya göz kırpmak. Bunu çok tehlikeli buluyoruz.

#5
Foto - Muharrem İnce 12’den vurdu Kılıçdaroğlu ABD’ye göz kırpıyor

Bunu biz çok tehlikeli buluyoruz. Amerika’ya gidip "Ukrayna’dan yana olmalıyız" demek, “Biz Amerika’dan yana olmalıyız” demektir.

#6
Foto - Muharrem İnce 12’den vurdu Kılıçdaroğlu ABD’ye göz kırpıyor

Yunanistan’daki üslerden yana olmak demektir. Güneyimizdeki YPG PKK’dan yana olmak demektir. Bunu çok tehlikeli buluyoruz. Böyle muhalefet olmaz. Biz yerli ve milli muhalefetten yanayız. Erdoğan’ı desteklemiyoruz. Erdoğan’ın politikalarına şiddetle karşıyız.

#7
Foto - Muharrem İnce 12’den vurdu Kılıçdaroğlu ABD’ye göz kırpıyor

Ama Ukrayna Rusya Savaşında yürütülen tarafsız kalma, arabulucu rolüne soyunma; memleketimizin lehinedir. Bu konuya çomak sokulmasını, “Ey Amerika duy beni, sev beni, yala beni, yut beni, jup beni gibi bir şey olur. Bu doğru bir şey değil. Bunu yerli ve milli bulmuyoruz. Memleketimizin çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz biz. Yani gerçekten şaşkınlıkla izliyoruz. İsmet Paşa’nın partisinin genel başkanı ikinci dünya savaşına Türkiye’yi sokmamış, denge politikasını gözetmiş bir genel başkanın partisinin başındaki zat Amerika’ya göz kırpıyor" dedi.

#8
Foto - Muharrem İnce 12’den vurdu Kılıçdaroğlu ABD’ye göz kırpıyor

İnce, gazetecilerin Kılıçdaroğlu’nun ABD’deki kayıp 8 saati ile ilgili soruya ise “bilemiyorum” cevabını verdi. Muharrem İnce Orhangazi’deki açıklamasının ardından Cuma namazı kılmak ve esnaf ziyareti için İznik’e geçti.

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