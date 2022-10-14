2022-10-14 13:24:42 Muharrem İnce 12’den vurdu Kılıçdaroğlu ABD’ye göz kırpıyor
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyaretini ve Kılıçdaroğlu’nun "Rusya Ukrayna savaşında Ukrayna’nın yanında olmalıydık" açıklamasına sert tepki gösterdi. İnce; "Kılıçdaroğlu’nun ABD’de bunu söylemesi; ABD’nin yanında olduğunu, Yunanistan’a yığınak yapmasının da yanında olduğunun göstergesidir. Biz Amerika'dan yanayız demek, güneyimizdeki YPG, PKK'dan da yana olmaktır" dedi.