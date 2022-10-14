Muharrem İnce 12’den vurdu Kılıçdaroğlu ABD’ye göz kırpıyor

Ama Ukrayna Rusya Savaşında yürütülen tarafsız kalma, arabulucu rolüne soyunma; memleketimizin lehinedir. Bu konuya çomak sokulmasını, “Ey Amerika duy beni, sev beni, yala beni, yut beni, jup beni gibi bir şey olur. Bu doğru bir şey değil. Bunu yerli ve milli bulmuyoruz. Memleketimizin çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz biz. Yani gerçekten şaşkınlıkla izliyoruz. İsmet Paşa’nın partisinin genel başkanı ikinci dünya savaşına Türkiye’yi sokmamış, denge politikasını gözetmiş bir genel başkanın partisinin başındaki zat Amerika’ya göz kırpıyor" dedi.