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Siyaset
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Muharrem İnce ile Devlet Bahçeli bir araya geldi

2022-06-01 16:46:59
Muharrem İnce ile Devlet Bahçeli bir araya geldi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile MHP Lideri Devlet Bahçeli bir araya geldi.

#1
Foto - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

#2
Foto - Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti.

#3
Foto - Görüşme, MHP genel merkezinde yapıldı. Yaklaşık 30 dakika süren görüşmenin ardından Bahçeli, İnce ve beraberindeki heyeti araçlarına kadar uğurladı.

Görüşme, MHP genel merkezinde yapıldı. Yaklaşık 30 dakika süren görüşmenin ardından Bahçeli, İnce ve beraberindeki heyeti araçlarına kadar uğurladı.

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