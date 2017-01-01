Muhammed bin Selman, Erdoğan'ı görünce...
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de iki gün sürecek G-20 Liderler Zirvesi başladı.
Zirvenin Dönem Başkanı ve Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, zirvenin düzenlendiği Costa Salguero fuar alanında konuklarını karşıladı.
Karşılamanın ardından liderler, basına kapalı yapılan "Adil ve Sürdürülebilir Gelecek" temalı toplantıya katıldı.
Kaşıkçı cinayeti gölgesinde yapılacak zirvede aile fotoğrafı çekilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Prens Selman'la selamlaşması dikkat çekti.
Selman'ın ise suratının asıldığı görüldü. Trump'a karşı gülümseyen bin Selman'ın, ellerini önünde bağlaması da gözlerden kaçmadı.