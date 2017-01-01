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Muhammed bin Selman, Erdoğan'ı görünce...

  • Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de iki gün sürecek G-20 Liderler Zirvesi başladı.

  • Zirvenin Dönem Başkanı ve Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, zirvenin düzenlendiği Costa Salguero fuar alanında konuklarını karşıladı.

  • Karşılamanın ardından liderler, basına kapalı yapılan "Adil ve Sürdürülebilir Gelecek" temalı toplantıya katıldı.

  • Kaşıkçı cinayeti gölgesinde yapılacak zirvede aile fotoğrafı çekilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Prens Selman'la selamlaşması dikkat çekti.

  • Selman'ın ise suratının asıldığı görüldü. Trump'a karşı gülümseyen bin Selman'ın, ellerini önünde bağlaması da gözlerden kaçmadı.

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