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Muhabir O yıldız isimi işaret etti, ortalık karıştı! Yine çıkardı ve yine büyük eleştiri...

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Muhabir O yıldız isimi işaret etti, ortalık karıştı! Yine çıkardı ve yine büyük eleştiri...

İspanyollar yine Arda Güler konusunu masaya yatırdı ve Mourinho iyiden iyiye köşeye sıkıştı.

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#1
Foto - Muhabir O yıldız isimi işaret etti, ortalık karıştı! Yine çıkardı ve yine büyük eleştiri...

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Elche'yi 3-2 yendikleri maçta Arda Güler'i oyundan çıkarmasıyla ilgili soruya cevap verdi.

#2
Foto - Muhabir O yıldız isimi işaret etti, ortalık karıştı! Yine çıkardı ve yine büyük eleştiri...

Real Madrid, La Liga'nın 6. haftasında Elche'yi 3-2 mağlup etti. Eflatun-beyazlıların ilk golünde büyük payı olan Arda Güler yine etkili performansıyla göz doldurdu.

#3
Foto - Muhabir O yıldız isimi işaret etti, ortalık karıştı! Yine çıkardı ve yine büyük eleştiri...

Karşılaşmanın 25. dakikasında milli futbolcu Arda Güler'in kullandığı serbest vuruşta top önce direğe ardından kaleciye temas ederek ağlarla buluştu. Ardından Kylian Mbappe ile 2. golü bulan eflatun-beyazlılar, Arda Güler'in oyundan çıkmasının ardından adeta ecel terleri döktü.

#4
Foto - Muhabir O yıldız isimi işaret etti, ortalık karıştı! Yine çıkardı ve yine büyük eleştiri...

71 ve 83. dakikadaki gollerle Elche skoru 2--2'ye getirirken Real Madrid'de Carlos Espi, 90+1. dakikada takımına galibiyeti getiren isim oldu.

#5
Foto - Muhabir O yıldız isimi işaret etti, ortalık karıştı! Yine çıkardı ve yine büyük eleştiri...

Yine performansıyla adından söz ettiren Arda Güler'in kenara alınması tepki çekerken konuyla ilgili Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya milli futbolcunun önemine vurgu yapılarak, "Arda Güler vazgeçilmez mi?" sorusu yöneltildi.

#6
Foto - Muhabir O yıldız isimi işaret etti, ortalık karıştı! Yine çıkardı ve yine büyük eleştiri...

Portekizli teknik adam bu soruya şöyle cevap verdi:

#7
Foto - Muhabir O yıldız isimi işaret etti, ortalık karıştı! Yine çıkardı ve yine büyük eleştiri...

“Hayır, vazgeçilmez değil; futbolda kimse vazgeçilmez değildir. Jude Bellingham ve Brahim Díaz’ı oyuna aldığım ilk iki değişikliği tam olarak oyundaki kontrolü kaybetmeye başladığımız için yaptım. Tam kontrolün elden gittiği andı. Vinícius Júnior savunma kurgusunda harika bir iş çıkardı, pozisyonunu hep çok iyi aldı; ama sonrasında yoruldu, tamamen tükendi. Bugün 10 numara diyebileceğimiz —gerçi onun için mevki tüm sahaydı— bir rolde oynayan Arda Güler'in de temposu ve enerjisi düşmeye başlamıştı.

#8
Foto - Muhabir O yıldız isimi işaret etti, ortalık karıştı! Yine çıkardı ve yine büyük eleştiri...

Skoru 2-0 bulmuşken Jude Bellingham ve Brahim Díaz gibi iki taze gücü sahaya sürdüm; çünkü kontrolün kayıp gittiğini daha o andan hissetmiştim. Nitekim durum 2-2'ye geldi; sonrasında tüm kozlarımızı sahaya sürdük ve maçı koparmayı başardık.”

#9
Foto - Muhabir O yıldız isimi işaret etti, ortalık karıştı! Yine çıkardı ve yine büyük eleştiri...

Arda Güler'i oyundan çıkarma kararı büyük tepki çeken Mourinho başka bir açıklamasında da milli futbolcudan övgüyle söz etti ve takım için çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

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Yorumlar

Ali

Ardamizin temposu ve enerjisi düsmeye baslamis ve sen ne kadar nankor birisin Mourinho. Arda ya gol atmasi icin 2 sefer net pas verilmedi bazi egolu oyunculardan kaynakli.Ardamizin da haliyle morali bozuldu genede dik durdu BIR SAVASCI TURK GIBI mucadele etti.Sen Mourinho Fenerbahçe deki gibi yolcusun bu kafa ile gidersen
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