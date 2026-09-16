Muhabir O yıldız isimi işaret etti, ortalık karıştı! Yine çıkardı ve yine büyük eleştiri...

“Hayır, vazgeçilmez değil; futbolda kimse vazgeçilmez değildir. Jude Bellingham ve Brahim Díaz’ı oyuna aldığım ilk iki değişikliği tam olarak oyundaki kontrolü kaybetmeye başladığımız için yaptım. Tam kontrolün elden gittiği andı. Vinícius Júnior savunma kurgusunda harika bir iş çıkardı, pozisyonunu hep çok iyi aldı; ama sonrasında yoruldu, tamamen tükendi. Bugün 10 numara diyebileceğimiz —gerçi onun için mevki tüm sahaydı— bir rolde oynayan Arda Güler'in de temposu ve enerjisi düşmeye başlamıştı.