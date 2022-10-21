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Hayat-Aktüel
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Muğla'da feci kaza: Yaralılar var

2022-10-21 18:56:47
Muğla'da feci kaza: Yaralılar var

Muğla'nın Marmaris ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 4'ü askeri personel 6 kişi yaralandı.

#1
Foto - Muğla'da feci kaza: Yaralılar var

Askeri personel Yücel K. (28) idaresindeki 67 NZ 083 plakalı otomobil, Muğla-Marmaris kara yolu Gökçe mevkisinde, Gül Y. (47) yönetimindeki 48 JT 996 plakalı minibüs ile çarpıştı.

#2
Foto - Muğla'da feci kaza: Yaralılar var

Kazada sürücüler ile askeri personeller Ömer Faruk K, Erkan T, Servet K. ve minibüste yolcu olarak bulunan Rus Andrei Polunovski yaralandı.

#3
Foto - Muğla'da feci kaza: Yaralılar var

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekibince Muğla ve Marmaris'teki hastanelere kaldırıldı.

#4
Foto - Muğla'da feci kaza: Yaralılar var

Yaralılardan Servet K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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