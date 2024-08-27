2024-08-27 11:34:31 Muğla’da eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
Muğla’nın Menteşe ilçesinde eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi. Olay, dün saat 08.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Akasya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aile içi sorunlar yaşayan Senem Kıvrık, kocası M.K. hakkında mahkemeye başvurarak evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Olay sabahında çift, sokakta buluştu ve aralarında tartışma çıktı. İddiaya göre M.K., aracında bulunan sert bir cisimle Senem Kıvrık'ın başına vurdu.