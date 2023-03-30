2023-03-30 18:05:22 Müge Anlı'da akılalmaz olay: Oğlum havlıyor
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen bir konu izleyenleri tam anlamıyla şaşkına çevirdi.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen bir konu izleyenleri tam anlamıyla şaşkına çevirdi.
ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında akılalmaz bir vaka daha yaşandı.
İncelenen olay Palu ailesine benzetilirken Müge Anlı konuyla şok oldu.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında garip bir vaka işlendi. İddiaya göre; Er çiftine, gelini ve oğlu; torunlarının aksakallı dede ve melekler tarafından götürüldüğünü söyledi. Yaşlı kadın "Gelinim oğlumun ruh sağlığını bozdu. Oğlum havlıyor" deyip isyan etti.
Sabahattin ve Müzeyyen Er çiftinin gelinlerinin bir süre önce hamile olduğunu belirten Müge Anlı "Şu an 5 aylık olması gereken bebeğin akıbeti belli değil. Öldü mü, öldürüldü mü bilinmiyor?" dedi.
Yaşlı çiftin, kendi oğullarının evladına dair çevresine "Melekler ve aksakallı dede tarafından götürüldü yaza getirilecek" dediğini iddia etmesinin ardından Müge Anlı, olaya ilişkin detayları aktardı.
Engelli oğlunun 7 ve 11 yaşındaki çocuklarının yanında yeni doğmuş olması gereken torunları hakkında endişelenen yaşlı çift, "Oğlum İzmir Göztepe'de yaşıyor. Oğlum ve gelinim engelli. 2 çocukları var. İkisi de okula gitmiyor. Kapılar, pencereler kapalı. Bizi de sokmuyorlar eve. Evde psikolojisi bozuk bekar bir dayı var. 40 yaşlarında. Hiç işe gitmiyor. Annesiyle beraber benim oğlumun evinde kalıyorlar. Bir de benim gelinim hamileydi geçen sene. Torunumun şimdiye doğmuş olması lazım. Ama çocuk yok ortada." şeklinde konuştu.
Oğlunun kayınvalidesini işaret eden Müzeyyen Hanım aynı zamanda şu sözleri söyledi, "Kadın kocası öleli 5-6 sene oldu. Onunla hala konuşuyor. Öbür dünyada şeytanın biri sana musallat olmuş, kocası şeklinde diyerek muhabbet ediyorlarmış. Sarıklarla geziyormuş. Cennetin efendisiymiş. Öyle diyor" Müzeyyen Er oğlunun geçirdiği rahatsızlık sonrası sıradışı davranışlarda bulunduğunu şu sözlerle ifade etti: "Benim oğlanı delirtmişler. Krizi geldiği zaman garip sesler çıkarıyor, havlıyordu. Karısını ısırmaya çalışıyordu. Oğlumu istedikleri gibi yönetiyor bunlar." Baba Sabahattin Er ise, "Gelinin annesi tüm sorunların başı. O yapıyor. Kadının dini, imanı, her şeyi büyü. Kızını da yakıyor damadını da yakıyor." ifadelerini kullandı.
Sonrasında yaşlı çiftin oğlu, eşi ile canlı yayına görüntülü olarak bağlandı ve "Çocuğumuzu öldürmedik, yalancı gebelikti" cümlelerini kurdu. Müge Anlı, aksakallı dede iddiası hakkında sorular yöneltince, oğulları ilaç kullandığını belirtip söylenenleri bilinç dışı söylediğini belirtti.
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