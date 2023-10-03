Mucizevi olaya tanık olun! Bunu deneyen pişman olmadı! Kesme şekerin bu özelliği herkesi şaşırtıyor

Genellikle yiyecek ve içeceklerin tatlandırılması için kullandığımız şekeri bu özelliğini daha önce bilmiyordunuz. Mutfağımızda eksik etmediğimiz şekerin o özelliği herkesi şaşırtıyor. Şeker, tatlı tadını vermek için çay, kahve ve diğer içeceklerde de sıkça kullanılır. Ayrıca bazı hamur işi tariflerinde, tatlılar ve pastalarda da şeker kullanılır. Ancak şekerin bu kullanım alanını daha önce bilmiyordunuz...