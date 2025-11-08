  • İSTANBUL
Boyadan yanan saç için bazı farklı ev tarifleri: Bunu yapın etkili olacak! İşte bilinmeyen ev yapımı tarifler

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Boyadan yanan saç için bazı farklı ev tarifleri: Bunu yapın etkili olacak! İşte bilinmeyen ev yapımı tarifler

Boyadan yanan saça ne iyi gelir diye düşünenler için bilinmeyen mucize yağlar adeta seferber oluyor. Aşırı ısıya nedeniyle yanan saçlarınıza 1 gece boyunca sürün. İşte birbirinden farklı ev tarifi saç maskeleri

#1
Foto - Boyadan yanan saç için bazı farklı ev tarifleri: Bunu yapın etkili olacak! İşte bilinmeyen ev yapımı tarifler

Saç boyadan yanan saça ne iyi gelir diye düşünenler, Bu yağlar, saçın derinlemesine nemlenmesine ve onarılmasına olanak tanır.

#2
Foto - Boyadan yanan saç için bazı farklı ev tarifleri: Bunu yapın etkili olacak! İşte bilinmeyen ev yapımı tarifler

Gün içerisinde kullanın: Uzmanların bilinmeyen mucize dediği süper yağlar etkili olacak! Argan yağı, zengin E vitamini ve yağ asitleri içeriğiyle saçları derinlemesine besleyip nemlendirir. Düzenli kullanıldığında saçın parlaklığını artırır, elektriklenmeyi ve kırıkları azaltarak daha sağlıklı bir görünüm kazandırır. Bu doğal yağ sayesinde saçlar yumuşak, canlı ve güçlü hale gelir. Saç uzatmaya yardımcı maske: 2 yumurta, 10 damla lavanta yağı ile 2 tatlı kaşığı argan yağını karıştırdıktan sonra tüm saça ve saç derisine yedirilir. Streç film ile sarıp 15 dakika kadar beklemek ve ardından ılık su ile durulamak yeterlidir. Bu maskenin amacı saçların çok daha hızlı uzamasına yardımcı olmaktır.

#3
Foto - Boyadan yanan saç için bazı farklı ev tarifleri: Bunu yapın etkili olacak! İşte bilinmeyen ev yapımı tarifler

Boyadan yanan saç nasıl düzelir? Hindistan Cevizi Yağının Saça Faydaları Hindistan cevizi yağı, saçı nemlendirir, güçlendirir ve kırılmaları önler. Saç derisini besleyerek kepek oluşumunu azaltabilir ve saçın daha parlak görünmesini sağlar. Protein kaybını önlediği için saç dökülmesini engellemeye yardımcı olabilir.Hindistan cevizi yağı ve zeytinyağı, saçın kaybettiği nemi geri kazandırıyor ve parlaklık veriyor. . Karışım: Bir kasede Hindistan cevizi yağı, bal ve yoğurdu iyice karıştırın. Uygulama: Karışımı saç diplerinden uçlarına kadar eşit şekilde uygulayın. Bekletme: Saçınızı bir bone veya havluyla sararak maskeyi 30 dakika bekletin. Durulama: Maskeyi ılık su ve şampuanla iyice durulayın

#4
Foto - Boyadan yanan saç için bazı farklı ev tarifleri: Bunu yapın etkili olacak! İşte bilinmeyen ev yapımı tarifler

jojoba yağı kırılmaları onarır uzmanlar açıkladı! Kuru ve kırılgan saç uçları için de etkili olan jojoba yağı saç, saçların esnekliğini artırır ve uçlardaki kırılmaları onarır. Ayrıca, jojoba yağı saça nasıl kullanılır sorusunun cevabı oldukça basittir. Yağ, doğrudan saç derisine masaj yaparak uygulanabilir veya şampuan ve saç kremlerine eklenerek günlük rutinde kullanılabilir. Jojoba yağı saça faydaları arasında saçların hızlı uzamasına katkı sağlaması da bulunu Bal ise doğal bir nem tutucu görevi görerek saçın kurumasını önlüyor. Aloe vera ile balı karıştırdıktan sonra, aloe vera jel yapraklarını ortadan ikiye ayırıp içindeki jeli alın. balla karıştırıp saç derinize uygulayın ve 20 dakika sonra saçınızı her zamanki gibi yıkayıp, durulayın. Uzamayı gözle görülür şekilde hızlandırmış olacaksınız. Zeytinyağı ile birleştirilen tatlı ve yapışkan bal, saçınızda nemi hapsetmek için çok uygun bir ikilidir. Anti-inflamatuar ve antioksidan olan ballı saç maskesi kuru saça nemi geri kazandırmaya ve kırık uçları azaltmaya yardımcı olur. Üç yemek kaşığı zeytinyağı ve bir yemek kaşığı bal kullanın

#5
Foto - Boyadan yanan saç için bazı farklı ev tarifleri: Bunu yapın etkili olacak! İşte bilinmeyen ev yapımı tarifler

BAKIR KIRMIZISI KARIŞIM TARİFİ MALZEMELER! 2 yemek kaşığı toz kına (saf, katkısız), 1 tatlı kaşığı toz papatya (açık ton için), 1 yemek kaşığı hibiskus çayı (morumsu-kırmızı yansıma verir), 1 çay bardağı demlenmiş siyah çay (rengini koyulaştırır), 1 tatlı kaşığı zeytinyağı (saçı besler), 1 çay kaşığı elma sirkesi (rengin sabitlenmesine yardımcı olur), gerekirse biraz ılık su (krem kıvamına gelene kadar) bu doğal saç boyasını hazırlamak için gereken malzemeler arasında. Tüm malzemeleri cam bir kâsede karıştırarak başlayın. Kıvamı yoğurt gibi olmalıdır. Yani akışkan ama yoğun olmalı. Temiz ve kuru saça boya fırçası ya da elinizle sürebilirsiniz. Streç filmle sarıp 2 ila 3 saat bekletmelisiniz. Ilık suyla iyice durulayın. Ancak şampuanlama ilk gün önerilmiyor. Rengin daha yoğun olması ve etkisinin uzun süre kalıcı olması için karışımı 1 gece boyunca saçınızda bekletebilirsiniz. Kına, hem saçınızı besler hem de bu muhteşem rengi saçınıza işler. Haftada 1 kere uygulama yapabilirsiniz.

