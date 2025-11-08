Boyadan yanan saç için bazı farklı ev tarifleri: Bunu yapın etkili olacak! İşte bilinmeyen ev yapımı tarifler

BAKIR KIRMIZISI KARIŞIM TARİFİ MALZEMELER! 2 yemek kaşığı toz kına (saf, katkısız), 1 tatlı kaşığı toz papatya (açık ton için), 1 yemek kaşığı hibiskus çayı (morumsu-kırmızı yansıma verir), 1 çay bardağı demlenmiş siyah çay (rengini koyulaştırır), 1 tatlı kaşığı zeytinyağı (saçı besler), 1 çay kaşığı elma sirkesi (rengin sabitlenmesine yardımcı olur), gerekirse biraz ılık su (krem kıvamına gelene kadar) bu doğal saç boyasını hazırlamak için gereken malzemeler arasında. Tüm malzemeleri cam bir kâsede karıştırarak başlayın. Kıvamı yoğurt gibi olmalıdır. Yani akışkan ama yoğun olmalı. Temiz ve kuru saça boya fırçası ya da elinizle sürebilirsiniz. Streç filmle sarıp 2 ila 3 saat bekletmelisiniz. Ilık suyla iyice durulayın. Ancak şampuanlama ilk gün önerilmiyor. Rengin daha yoğun olması ve etkisinin uzun süre kalıcı olması için karışımı 1 gece boyunca saçınızda bekletebilirsiniz. Kına, hem saçınızı besler hem de bu muhteşem rengi saçınıza işler. Haftada 1 kere uygulama yapabilirsiniz.