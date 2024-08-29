MSB: “Son bir haftada 65 terörist etkisiz hale getirildi”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) son bir haftada 65 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamaları kapsamında düzenlenecek törenlere ilişkin, “Ankara’da geçit töreni, Deniz Kuvvetlerimizin yüzer unsurları tarafından 22 limanda halka açık liman ziyaretleri, Ankara’da Türk Yıldızları, İstanbul’da Solo Türk ekiplerimizin gösteri uçuşu ile Eskişehir’de Muharip Uçak Geçişi, Armoni Mızıkası ve Mehteran Birlik Komutanlıklarınca Afyonkarahisar ve Ankara’da konserler icra edilecektir. Ayrıca, Bando Komutanlıklarımız tarafından 26 Ağustos’ta başlayan ve birçok ilimizde gerçekleştirilen bando konserleri 9 Eylül’e kadar devam edecek, ‘Askerî Müzelerimiz’ ise 30 Ağustos’ta halkımız tarafından ücretsiz olarak ziyaret edilebilecektir” ifadelerini kullandı.