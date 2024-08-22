MSB: “Son bir haftada 38 terörist etkisiz hâle getirilmiştir”

Böylece 1 Ocak’tan bugüne kadar 868’i Irak’ın, 895’i Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hâle getirilen terörist sayısı bin 763 olmuştur. 3 Ağustos’ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine devam edilirken 20 Ağustos’ta şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk’e bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz” diye konuştu. Hudutta yoğun ve dinamik tedbirlerle çok yönlü güvenliğin sağlandığına dikkat çeken Aktürk, “Son bir hafta içerisinde 8’i terör örgütü mensubu olmak üzere 337 şahıs yakalanmış, 1 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 673 olmuştur. Son bir haftada engellenen bin 381 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 70 bin 712’ye ulaşmıştır” dedi. TSK’nin uluslararası harekât ve misyonlar ile dost ve müttefik ülkelerdeki eğitim-danışmanlık faaliyetlerine devam ettiğini dile getiren Tuğamiral Aktürk, “15 Ağustos’ta dördüncüsü Ankara’da gerçekleştirilen ülkemiz ile Irak arasındaki ‘Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması’ toplantısına katılan Bakanımız, Irak Savunma Bakanı ile ‘Askerî, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye Dair Mutabakat Zaptı’ imzalamıştır. Söz konusu anlaşma ile Bağdat’ta kurulacak olan Türk ve Iraklı personelin birlikte görev yapacağı ‘Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi’ ile istihbarat, bilgi paylaşımı, askerî stratejik planlamalar yapılacak, ayrıca sahadaki unsurlarımız arasında koordinasyon sağlanarak iki ülke için de tehdit olan terör örgütlerine karşı eşgüdüm içerisinde hareket edilecektir. Yine bu anlaşma ile Başika'da teşkil edilecek olan "Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi ile Irak güvenlik güçleri personelinin terörle mücadele ve güvenlik konularında kapasitesinin artırılması maksadıyla askerî eğitim verilmesi ve tecrübe paylaşımı yapılması planlanmaktadır. Nihai aşamada her iki ülke halkı için tehdit oluşturan terör, bölgede sorun olmaktan çıkartılacaktır” ifadelerine yer verdi.