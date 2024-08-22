2024-08-22 13:10:04 MSB: “Son bir haftada 38 terörist etkisiz hâle getirilmiştir”
Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada 64 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, ağustos ayında kazanılan zaferleri hatırlatarak, “Şanlı tarihimizde ‘zaferler ayı’ olarak bilinen ve müstesna başarıların kazanıldığı bu ayda Malazgirt Zaferi’nin 953’üncü, harp tarihinin en uzun meydan muharebesi olan savunmadan taarruza geçişimizin sembolü Sakarya Meydan Muharebesi’nin 103’üncü, Büyük Taarruz’un 102’nci yıl dönümünü şimdiden kutluyor, bu büyük zaferlerle milletimize Anadolu’nun kapılarını açan başta Sultan Alparslan ve ülkemizin kurucusu ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şanlı ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz” ifadelerini kullandı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskı ile sürdürdüğünü belirten Tuğamiral Aktürk, “Kesintisiz şekilde sürdürülen operasyonlarımız neticesinde son bir haftada 38 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.