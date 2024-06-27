2024-06-27 12:57:00 MSB: “Irak'ın kuzeyindeki güvenlik kilidini tamamen kapatıyoruz”
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin “Irak'ın kuzeyindeki güvenlik kilidini tamamen kapatıyoruz” açıklamasında bulundu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, konuşmasına Türk Kara Kuvvetleri'nin 2233'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayarak başladı. “Son iki haftada 89 terörist etkisiz hâle getirilmiştir” Terör tehditlerini sınırların ötesinden başlamak üzere bertaraf etmeyi kesintisiz bir şekilde sürdürdüklerini belirten Tuğamiral Aktürk, “Başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil son iki haftada 89 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı bin 270 olmuştur. Ayrıca, kararlı operasyonlarımız sonucu Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur” ifadelerini kullandı. Aktürk ayrıca 21 Haziran'da Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz ile 23 Haziran'da şehit olan güvenlik korucusu Cumali Esendemir'e rahmet diledi. “Irak'ın kuzeyindeki güvenlik kilidini tamamen kapatıyoruz” Tuğamiral Aktürk konuşmasını şöyle sürdürdü: “Pençe-Kilit Harekâtı ile bugüne kadar elde ettiğimiz alan hakimiyetini sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık ve öngörülemez operasyonlarla geliştiriyor, terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakmayacak şekilde faaliyetlerimize devam ediyor, Irak'ın kuzeyindeki güvenlik kilidini tamamen kapatıyoruz.” Sınırlarda etkin ve dinamik tedbirlerin alındığına dikkati çeken Tuğamiral Aktürk, “Son iki haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 486 şahıs yakalanmıştır. 2 bin 581 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yakalanan şahıslardan 16'sı terör örgütü mensubudur. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5 bin 215'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 62 bin 217 olmuştur” şeklinde konuştu.