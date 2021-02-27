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MSB duyurdu: Başarıyla icra edildi

2021-02-27 17:39:21
MSB duyurdu: Başarıyla icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs'ta gerçekleşen 'Tanksavar' atışlarına ait kareler paylaştı.

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Foto - MSB'den yapılan paylaşımda, tanksavar atışlarının başarıyla icra edildiği bildirildi.

MSB'den yapılan paylaşımda, tanksavar atışlarının başarıyla icra edildiği bildirildi.

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Foto - Bakanlığın açıklamasında,

Bakanlığın açıklamasında, "Lefkoşa’da bulunan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Alay Komutanlığımızın başarıyla icra ettiği tanksavar atışlarından görüntüler" ifadeleri kullanıldı.

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