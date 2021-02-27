2021-02-27 17:39:21 MSB duyurdu: Başarıyla icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs'ta gerçekleşen 'Tanksavar' atışlarına ait kareler paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs'ta gerçekleşen 'Tanksavar' atışlarına ait kareler paylaştı.
MSB'den yapılan paylaşımda, tanksavar atışlarının başarıyla icra edildiği bildirildi.
Bakanlığın açıklamasında, "Lefkoşa’da bulunan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Alay Komutanlığımızın başarıyla icra ettiği tanksavar atışlarından görüntüler" ifadeleri kullanıldı.
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