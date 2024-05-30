MSB açıkladı! Tam bin 92 terörist etkisiz hale getirildi

"1 Ocak’tan itibaren bin 92 terörist etkisiz hale getirildi" Terörle mücadele harekâtı kapsamında da bilgiler aktaran Aktürk, “Başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil, 44’ü son bir haftada olmak üzere 1 Ocak’tan bugüne kadar bin 92 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Birliklerimizin imkan ve kabiliyetlerinin sürekli olarak geliştirildiği, dünya standartlarında ve teknoloji yoğunluklu sistemlerle korunan hudutlarımızda, 316’sı son bir haftada olmak üzere, 01 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 bin 661 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 7’si terör örgütü mensubudur. Son bir haftada engellenen bin 442 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı 56 bin 949 olmuştur.” diye konuştu.