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MSB açıkladı! Tam bin 92 terörist etkisiz hale getirildi

2024-05-30 07:52:12
MSB açıkladı! Tam bin 92 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, terörle mücadele harekatından sınır güvenliğine, kadar birçok konuda açıklama yapıldı.

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#1
Foto - MSB açıkladı! Tam bin 92 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye’nin planlı en büyük tatbikatı olan Efes-2024 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı devam ederken, Milli Savunma Bakanlığı tarafından tatbikat sahasında basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

#2
Foto - MSB açıkladı! Tam bin 92 terörist etkisiz hale getirildi

Toplantıda açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin en büyük birleşik, müşterek tatbikatlarından olan EFES-2024’e millî unsurlarımız ile birlikte 45 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurların yer aldığı yaklaşık 11 bin personel katılmaktadır.” dedi.

#3
Foto - MSB açıkladı! Tam bin 92 terörist etkisiz hale getirildi

#4
Foto - MSB açıkladı! Tam bin 92 terörist etkisiz hale getirildi

Sözlerini sürdüren Aktürk, “Teröristle Mücadele Harekatı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı Harekatları ile Pençe Serisi operasyonlardan elde edilen tecrübelerin muharebe sahasına yansıtılması, hibrit harekât ortamının esas alınması, meskun mahal muharebeleri, Özel Kuvvetler ile gece denizden ve havadan sızma, baskın ve kritik personelin kurtarılması hususlarında geçtiğimiz yıllarda icra edilen tatbikatlardan farklılıklar göstermektedir.

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Foto - MSB açıkladı! Tam bin 92 terörist etkisiz hale getirildi

Tatbikatın maksadı, birleşik ve müşterek harekatta, müşterek karargah ve birliklerin askeri imkan ve kabiliyetleri, harbe hazırlık seviyeleri ve komuta-kontrol usullerinin geliştirilmesi, katılımcı ülkelerin Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri envanterindeki harp silah ve araçlarının birleşik ve müşterek bir harekâtta denenmesi, siber savunma kapsamında farkındalık seviyesinin artırılması ve ortak siber güvenlik anlayışı oluşturulması, asimetrik tehditlere müşterek olarak karşı koyma ve hibrit harekât icra etme imkân ve kabiliyetlerinin geliştirilmesidir.” ifadelerine yer verdi.

#6
Foto - MSB açıkladı! Tam bin 92 terörist etkisiz hale getirildi

Bazı silah ve sistemler ilk defa tatbikatta kullanıldı Tatbikatta senaryo kapsamında topçu atışları ile desteklenen amfibi harekâtının icra edilmekte olduğunu ve hedeflerin kara ateş destek vasıtaları, savaş uçakları ve taarruz helikopterleri ile vurulacağını belirten Aktürk, şunları kaydetti:

#7
Foto - MSB açıkladı! Tam bin 92 terörist etkisiz hale getirildi

“EFES-2024 Birleşik, Müşterek Fiilî Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında, Kara Harekâtında; Yeni Nesil Fırtına-2 ve Boran Obüsü, PARS OMTAS Kuleli Tekerlekli Araç, Araca Monteli Mayın Tespit Sistemi, KARGU Hedefe Yönlendirilebilen Mühimmat Sistemi, BAHA İnsansız Hava Aracı, TOGAN Otonom Döner Kanatlı Gözcü İHA Sistemi, Füzyon Silah Gece Görüş Dürbünü, MİLKAR Taarruz Sistemleri, C-70 Termal Silah Nişangâhı, E- 60 Termal Silah Dürbünü, A-960 Gündüz Görüş Dürbünü, A-600 Gece Görüş Dürbünleri, Silah Tespit Radarı, SERHAT ve ACAR Radar Sistemleri, İHTAR İhasavar Sistemi, Şişirilebilir Sahte Tank ve Sistemler, Deniz Harekâtında; TB-3 İHA; Özel Kuvvetler Komutanlığınca; Helikopterden Havadan Tahliye Platformu, MİKON Mikro Kamikaze Dron, BOYGA Havan Mühimmatı Taşıyan Döner Kanatlı İHA, MX-908 Patlayıcı Madde Tespit Cihazı, URGAN İp Kamera Sistemi, CADEX Keskin Nişancı Tüfeği ve NIGHT FORCE ATACR Silah Üstü Optik Dürbün gibi muhtelif silah ve sistemler farklı şekillerde ve ilk defa atışlı bir tatbikatta kullanılmaktadır.”

#8
Foto - MSB açıkladı! Tam bin 92 terörist etkisiz hale getirildi

"1 Ocak’tan itibaren bin 92 terörist etkisiz hale getirildi" Terörle mücadele harekâtı kapsamında da bilgiler aktaran Aktürk, “Başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil, 44’ü son bir haftada olmak üzere 1 Ocak’tan bugüne kadar bin 92 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Birliklerimizin imkan ve kabiliyetlerinin sürekli olarak geliştirildiği, dünya standartlarında ve teknoloji yoğunluklu sistemlerle korunan hudutlarımızda, 316’sı son bir haftada olmak üzere, 01 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 bin 661 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 7’si terör örgütü mensubudur. Son bir haftada engellenen bin 442 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı 56 bin 949 olmuştur.” diye konuştu.

#9
Foto - MSB açıkladı! Tam bin 92 terörist etkisiz hale getirildi

"İsrail’in derhal Uluslararası Adalet Divanı kararına uymasını bekliyoruz" İspanya, İrlanda ve Norveç’in Filistin Devleti’ni tanıma kararları ile Uluslararası Adalet Divanı'nın, İsrail’in Refah’a yönelik saldırılarını durdurmasına ve Refah Sınır Kapısı'nın insani yardımlara derhâl açılmasına hükmeden ihtiyati tedbir kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Aktürk, şöyle konuştu:

#10
Foto - MSB açıkladı! Tam bin 92 terörist etkisiz hale getirildi

“İsrail’in derhal Uluslararası Adalet Divanı kararına uymasını, uluslararası toplumun da bu konuda daha aktif bir tutum sergilemesini bekliyoruz. Ancak İsrail, Refah’a saldırılarını sürdürmekte ve çadır kamplarda kalan yerlerinden edilmiş Filistinlileri öldürmektedir. Çocukların ve anne karnındaki bebeklerin öldürülmesinin hiçbir meşru sebebi olamaz. İsrail, toplu katliamlarına derhâl son vermelidir.”

#11
Foto - MSB açıkladı! Tam bin 92 terörist etkisiz hale getirildi

Envantere yeni giren silah sistemleri aktarıldı Savunma Sanayi ve envantere giren yeni silah sistemlerine de değinen Aktürk, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun, 22 Mayıs’ta TUSAŞ tesislerini ziyaret ederek Türkiye’nin ilk insanlı jet motorlu uçağı HÜRJET ile ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini söyledi. Sözlerine devam eden Aktürk, “Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca, muhtelif miktarda T-70 Genel Maksat Helikopterinin muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmıştır.” diye belirtti.

#12
Foto - MSB açıkladı! Tam bin 92 terörist etkisiz hale getirildi

Basın mensuplarının soruları cevaplandı Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, terör örgütü PKK’nın Suriye’de sözde yerel seçim hazırlıklarına ilişkin sorulara şu cevabı verdi:

#13
Foto - MSB açıkladı! Tam bin 92 terörist etkisiz hale getirildi

“Terör örgütü, üçüncü tarafların verdiği cesaret ve destek ile kendini meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Sözde seçim çalışmaları Suriye’nin toprak bütünlüğü açısından kabul edilemez bir durum olduğu gibi bölgede huzurun ve barışın sürdürülebilmesi açısından olumsuz etkiler doğurabilecek potansiyele de sahiptir.

#14
Foto - MSB açıkladı! Tam bin 92 terörist etkisiz hale getirildi

Dün MGK bildirisinde ifade edildiği gibi, Irak ve Suriye’de gasp ettiği toprakları terör yuvası hâline getiren PKK/KCK-PYD/YPG’nin ve ona sağlanan desteğin bölgemizdeki tüm unsurlarıyla birlikte bertaraf edileceğini, millî güvenliğimiz ve komşularımızın toprak bütünlüğü hilafına herhangi bir o Kanun değişiklik teklifi Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Milli Savunma Komisyonu'nda görüşülen kanun değişiklik teklifi haberlerine yönelik olarak şu bilgileri paylaştı:

#15
Foto - MSB açıkladı! Tam bin 92 terörist etkisiz hale getirildi

“Taslak kanun maddelerinin görüşülmesi halen Meclis'te Milli Savunma Komisyonu'nda devam etmektedir. Taslak kanun maddelerinde, makam ve görevlere ilişkin ünvanlar kullanılarak yapılan beyanlar dışında beyanat verilmesi konusunda bir sınır yoktur. Mevcut düzenleme ile sadece geçici suretle ve görev nedeniyle sahip olunan makam ve görev unvanlarının kullanılmasına sınırlama getirmek amaçlanmıştır. Söz konusu düzenleme henüz taslak aşamasındadır ve komisyonda görüşülmektedir. Komisyonda uygun bulunması halinde meclis genel kurulunda da görüşülecektir. Henüz yasalaşmamış bir düzenleme üzerinden tartışma oluşturmanın hiç kimseye faydası yoktur.” oldubittiye fırsat verilmeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz.”

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Yorumlar

Emir Timur

Emperyalist haçlı Siyonistler e hizmet edenin sonu leş olur sarı torbaya girer o kadar,,, dünya hakimiyeti Türklere aittir karşımıza kim çıkarsa ezer geçeriz bundan sonra hep böyle olacak ezin ve geçin kriptolari ; Türk'e kılıç çekenin akıbeti belli oldu ne oldular leş oldular

Bilal güçlü

Şu yerde yatan leşleri görünce o günüm müthiş mutlu geçiyor Allah sayılarını çoğalsın gebertsinler köpekler
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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