Savaş canlarına tak etti! "Çözerse Türkiye çözer" deyip devreye girmemizi istediler
Savaş canlarına tak etti! "Çözerse Türkiye çözer" deyip devreye girmemizi istediler

Afrika Boynuzu'nun iki stratejik ülkesi Etiyopya ve Sudan arasında Nil suları ve sınır ihtilafları nedeniyle tırmanan gerilimde Türkiye "kilit aktör" olarak öne çıkıyor. Afrika Koordinasyon ve Eğitim Merkezi (AKEM) uzmanları, bölgedeki aktörlerin Batılı güçlere karşı duyduğu güvensizlik ortamında Ankara'nın en güvenilir arabulucu olduğunu ifade ediyor. Bölgedeki barışın tesisi için Türkiye’nin diplomatik tecrübesinin iki ülke arasındaki güven bunalımını aşabilecek tek yol olduğu vurgulanıyor.

Afrika Koordinasyon ve Eğitim Merkezi (AKEM) Yardımcı Koordinatörü ve araştırmacı Adem Aman Shibu, Etiyopya ile Sudan arasında son günlerde artan karşılıklı suçlamaların, iki ülke arasındaki sınırlı anlaşmazlıkların ötesine geçen daha derin bir gerilime işaret ettiğini söyledi. Shibu, mevcut gelişmelerin zamanlamasının ve arka planının dikkatle incelenmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Bu gerilimin neden şimdi ortaya çıktığı, kimlere nasıl bir çıkar sağladığı soruları kritik önem taşıyor." dedi.

Etiyopya ile Sudan arasında geçmişte de benzer gerginliklerin yaşandığını, tarafların zaman zaman birbirini üçüncü taraflara destek vermekle suçladığını kaydeden Shibu, ancak bu iddiaların karşılıklı olarak reddedildiğini anımsattı. Son dönemde insansız hava aracı saldırılarına ilişkin iddiaların gerilimi daha da tırmandırdığını vurgulayan Shibu, Sudan'ın Etiyopya'daki büyükelçisini geri çağırmasının ilişkilerde yeni bir kırılmaya işaret ettiğini kaydetti. Shibu, 2020-2022'de El Faşaga sınır hattında yaşanan anlaşmazlığın iki ülke arasındaki en ciddi krizlerden biri olduğunu hatırlatarak, mevcut gerilimin bu geçmişin üzerine inşa edildiğinin altını çizdi.

Mevcut koşullarda ne Etiyopya'nın ne de Sudan'ın yeni bir çatışmayı kaldırabilecek durumda olduğuna değinen Shibu, olası bir gerilim artışının yalnızca iki ülkeyi değil, tüm bölgeyi olumsuz etkileyeceğini dile getirdi. Shibu, tarafların gerginliği artıracak adımlardan kaçınması gerektiğini belirterek, sorunların diyalog yoluyla çözülmesinin önemine işaret etti. Türkiye'nin bölgedeki rolünden de bahseden Shibu, Ankara'nın güvenilir bir arabulucu olarak sürece katkı sağlayabileceğini ifade ederek, "Türkiye gibi aktörlerin dahil olduğu bir diplomasi, iki ülke arasındaki güvenin yeniden tesis edilmesine katkı sunabilir." dedi. Shibu, mevcut gerilimin doğru yönetilmesi halinde iki ülke için bir fırsata dönüşebileceğini kaydederek, bunun Afrika Boynuzu'nda barışçıl çözüm mekanizmalarının güçlendirilmesi açısından örnek teşkil edebileceğini sözlerine ekledi.

