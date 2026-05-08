Savaş canlarına tak etti! “Çözerse Türkiye çözer” deyip devreye girmemizi istediler

Mevcut koşullarda ne Etiyopya'nın ne de Sudan'ın yeni bir çatışmayı kaldırabilecek durumda olduğuna değinen Shibu, olası bir gerilim artışının yalnızca iki ülkeyi değil, tüm bölgeyi olumsuz etkileyeceğini dile getirdi. Shibu, tarafların gerginliği artıracak adımlardan kaçınması gerektiğini belirterek, sorunların diyalog yoluyla çözülmesinin önemine işaret etti. Türkiye'nin bölgedeki rolünden de bahseden Shibu, Ankara'nın güvenilir bir arabulucu olarak sürece katkı sağlayabileceğini ifade ederek, "Türkiye gibi aktörlerin dahil olduğu bir diplomasi, iki ülke arasındaki güvenin yeniden tesis edilmesine katkı sunabilir." dedi. Shibu, mevcut gerilimin doğru yönetilmesi halinde iki ülke için bir fırsata dönüşebileceğini kaydederek, bunun Afrika Boynuzu'nda barışçıl çözüm mekanizmalarının güçlendirilmesi açısından örnek teşkil edebileceğini sözlerine ekledi.