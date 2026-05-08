Savaş canlarına tak etti! “Çözerse Türkiye çözer” deyip devreye girmemizi istediler
Afrika Boynuzu'nun iki stratejik ülkesi Etiyopya ve Sudan arasında Nil suları ve sınır ihtilafları nedeniyle tırmanan gerilimde Türkiye "kilit aktör" olarak öne çıkıyor. Afrika Koordinasyon ve Eğitim Merkezi (AKEM) uzmanları, bölgedeki aktörlerin Batılı güçlere karşı duyduğu güvensizlik ortamında Ankara'nın en güvenilir arabulucu olduğunu ifade ediyor. Bölgedeki barışın tesisi için Türkiye’nin diplomatik tecrübesinin iki ülke arasındaki güven bunalımını aşabilecek tek yol olduğu vurgulanıyor.