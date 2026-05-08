Asya ülkesi kararını verdi: Ne yapıp edip Türkiye ile ortak olmak istiyorlar

Dijital dünyada küresel pazarın birçok sektörde yüzde 50'den fazlasını Asya'nın oluşturduğuna dikkati çeken Özistek, bu anlamda rekabette geri kalındığını fakat, teknolojileri ticarileştirmekte, farklı coğrafyalardaki kullanıcılar için uyumlu hale getirip satma konusunda çok başarılı yeteneklere ve şirketlere sahip olunduğunu söyledi. Özistek, Güney Koreli yatırımcıların Türkiye'ye bakış açısının oldukça pozitif olduğunu belirterek, son 6 ayda Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile düzenlenen etkinliklerde yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını ifade etti. İki ülke arasındaki yüzyıllara dayanan dostluğun ve kültürel benzerliklerin etkisine değinen Özistek, konuşmasına şöyle devam etti: "Güney Kore aynı zamanda Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesine açılan kapı olarak Türkiye'yi görüyor ki bu çok doğru bir nokta. Tüm bu bölgede çalışkanlık, disiplin ve yetkinlikler anlamında Güney Kore'ye en yakın ekosistem biziz. Güney Koreli firmalar iş ortaklığı yapıp bölgeye açılmaları için Türk şirketlerini potansiyel fırsat olarak görüyorlar. Türkiye'nin geniş bir coğrafyaya etkili olması, oyun, FinTek, savunma gibi dikeylerde çok başarılı şirketler çıkarmasını yakından takip edip pozisyon almak istiyorlar."