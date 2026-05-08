Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Asya ülkesi kararını verdi: Ne yapıp edip Türkiye ile ortak olmak istiyorlar

Türkiye'nin oyun ve yapay zeka alanındaki küresel başarıları, teknoloji devi Güney Koreli yatırımcıların rotasını İstanbul'a çevirdi. Boğaziçi Ventures CEO'su Barış Özistek, Kore IT Show'da Türk girişimlerine gösterilen ilginin tarihi seviyede olduğunu ve Koreli firmaların Türkiye'yi EMEA bölgesine açılan bir kapı olarak gördüğünü belirtti. Özellikle "casual" oyun türünde ve uygulama katmanı yapay zekada Türk şirketlerinin dünya liderliğine oynaması, Asya sermayesinin Türkiye'ye akmasını sağlıyor.

Son dönemde Asya pazarına yönelik stratejik açılımlar hız kazanırken, Güney Kore ile Türkiye arasındaki yatırım hattı yeni bir ivme yakaladı. Türk girişimlerinin kıt kaynaklarla yüksek karlılık üretme becerisi, küresel pazarlarda rekabet avantajı sağlayan en temel unsur olarak öne çıkıyor. Bu dinamizm, sadece sermaye akışını değil, aynı zamanda Türkiye'nin bölgedeki teknoloji merkez üssü konumunu da pekiştiriyor.

Boğaziçi Ventures, bu vizyon çerçevesinde Güney Kore pazarında aktif rol alarak Türk girişimlerini Asya'nın dev teknoloji vitrinlerine taşıyor. "Korea IT Show" etkinliğinde Türkiye'yi temsil eden tek yatırım grubu olan şirket, bölgedeki yatırımcı ilgisini somut işbirliklerine dönüştürmeyi hedefliyor. Özellikle uygulama katmanı yapay zeka çözümleri ve oyun dikeylerinde yaşanan bu hareketlilik, Türk teknoloji ihracatının geleceği için önemli bir eşiği temsil ediyor. Boğaziçi Ventures Üst Yöneticisi (CEO) Barış Özistek, yaptığı açıklamada, Türkiye girişimcilik ekosisteminin global teknoloji rekabetindeki konumunu ve Güney Koreli yatırımcıların Türkiye'ye artan ilgisini değerlendirdi.

Türkiye girişim ekosisteminin bazı açılardan çok güçlü olduğunu vurgulayan Özistek, tüketicilere yönelik yapay zeka mobil uygulamaları ve kurumlara yönelik yazılım çözümleri ile dijital oyun gibi alanlarda özellikle Avrupa ve Amerika'da geniş müşteri kitlelerine ulaşan şirketlerin sayısının her geçen gün arttığını dile getirdi. Özistek, "Halen Asya'ya açılmakta ve ölçeklenmekte zorlanıyoruz." değerlendirmesinde bulunarak, buna rağmen katıldıkları Kore IT Show'un güzel bir örnek olduğunu söyledi. Boğaziçi Ventures olarak hem fuara katılıp stant açtıklarını aktaran Özistek, yanlarında 3 girişim götürdüklerini kaydetti.

Dijital dünyada küresel pazarın birçok sektörde yüzde 50'den fazlasını Asya'nın oluşturduğuna dikkati çeken Özistek, bu anlamda rekabette geri kalındığını fakat, teknolojileri ticarileştirmekte, farklı coğrafyalardaki kullanıcılar için uyumlu hale getirip satma konusunda çok başarılı yeteneklere ve şirketlere sahip olunduğunu söyledi. Özistek, Güney Koreli yatırımcıların Türkiye'ye bakış açısının oldukça pozitif olduğunu belirterek, son 6 ayda Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile düzenlenen etkinliklerde yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını ifade etti. İki ülke arasındaki yüzyıllara dayanan dostluğun ve kültürel benzerliklerin etkisine değinen Özistek, konuşmasına şöyle devam etti: "Güney Kore aynı zamanda Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesine açılan kapı olarak Türkiye'yi görüyor ki bu çok doğru bir nokta. Tüm bu bölgede çalışkanlık, disiplin ve yetkinlikler anlamında Güney Kore'ye en yakın ekosistem biziz. Güney Koreli firmalar iş ortaklığı yapıp bölgeye açılmaları için Türk şirketlerini potansiyel fırsat olarak görüyorlar. Türkiye'nin geniş bir coğrafyaya etkili olması, oyun, FinTek, savunma gibi dikeylerde çok başarılı şirketler çıkarmasını yakından takip edip pozisyon almak istiyorlar."

Özistek, Asya'da iş yapma kültürünün farklılığına işaret ederek, "Her detayın analiz edildiği, planlama yapılarak ilerlendiği bir ortamda iş yapmayı ve ilişki kurmayı öğrenmeliyiz." ifadesini kullandı. Yatırımcıların Türkiye'de Güney Kore ekosisteminden farklı yetkinlikler aradığını dile getiren Özistek, "Örneğin oyun sektöründe Güney Kore 'casual' oyunlarda çok başarılı değil, Türkiye ise çok başarılı. Bu direkt ilgilerini çekiyor. Savunma, endüstriyel teknolojiler, yapay zeka uygulamaları gibi alanlarda da benzer sebepler ilgiyi yaratıyor. Aslında Güney Kore'nin sahip olmadığı kasları Türkiye'de yakalama peşindeler diyebiliriz." diye konuştu. Özistek, uygulama katmanı yapay zeka işlerinin hızla büyüdüğünü ve somut çıktılar ürettiğine işaret ederek, portföylerindeki şirketlerde yapay zeka dönüşümünü hızlı yapanların en hızlı büyüyenler olduğunu ve yapay zeka tabanlı mobil uygulama alanında da Türk şirketlerinin global liderliğe oturduğunun altını çizdi.

Özistek, ayrıca Codeway ve HubX gibi çok başarılı şirketlerin de globalde açık ara lider olduklarını hatta birbirleriyle yarıştıkları bilgisini de paylaştı. Fon kıtlığı konusunun ekosistemi geliştiren bir "darboğaz" yarattığını belirten Özistek, "Kıt kaynaklarla iş yapan girişimler hızlı bir şekilde karlı operasyon yaparak büyümenin yolunu buluyorlar. Ürünleri hızlı ticarileştirip karlı ölçekleyebiliyorlar. Global yatırımcıların ilgisini çeken bir üstünlüğümüz oluştu." dedi.

Boğaziçi Ventures olarak "BV Growth 2-Uygulama Katmanı Yapay Zeka" fonu ile Türkiye ve Güney Kore merkezli şirketlere yatırım yaptıklarını hatırlatan Özistek, fonun ilk yatırımını eğitim teknolojileri alanında faaliyet gösteren Lucida'ya gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Yorumlar

Vay vay

Bu konularda guney kore bizden ileri değil mi.

Yakup

Kore bizimle iş yapmak istiyor, ama teknolojide bizden çok ileri.
