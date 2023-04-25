2023-04-25 08:06:27 MSB: 78.dönem KBRN kursu tamamlandı
MSB’den yapılan açıklamada, 78. Dönem Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Savunma Subay Kursu’nun tamamlandığı duyuruldu.
MSB’den yapılan açıklamada, 78. Dönem Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Savunma Subay Kursu’nun tamamlandığı duyuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "78. Dönem Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Savunma Subay Kursu"nun tamamlandığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer Savunma ve Güvenlik Tugay Komutanlığı tarafından 78'inci Dönem KBRN Savunma Subay Kursu başarıyla tamamlandı." ifadesine yer verildi.
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