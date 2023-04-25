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Yaşam
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MSB: 78.dönem KBRN kursu tamamlandı

2023-04-25 08:06:27
MSB: 78.dönem KBRN kursu tamamlandı

MSB’den yapılan açıklamada, 78. Dönem Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Savunma Subay Kursu’nun tamamlandığı duyuruldu.

#1
Foto - MSB: 78.dönem KBRN kursu tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "78. Dönem Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Savunma Subay Kursu"nun tamamlandığını bildirdi.

#2
Foto - MSB: 78.dönem KBRN kursu tamamlandı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer Savunma ve Güvenlik Tugay Komutanlığı tarafından 78'inci Dönem KBRN Savunma Subay Kursu başarıyla tamamlandı." ifadesine yer verildi.

#3
Foto - MSB: 78.dönem KBRN kursu tamamlandı

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