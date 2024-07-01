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Spor
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Mourinho'nun eski öğrencisi Galatasaray'a! Yeni transfer geliyor...

2024-07-01 13:25:19
Mourinho'nun eski öğrencisi Galatasaray'a! Yeni transfer geliyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, kadroya kaliteli isimleri transfer etmek için düğmeye bastı. Cimbom, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun eski öğrencisine talip olurken, transfer bombası patladı. İşte o isim ve tüm detaylar...

#1
Foto - Mourinho'nun eski öğrencisi Galatasaray'a! Yeni transfer geliyor...

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Mourinho'nun eski öğrencisi Galatasaray'a! Yeni transfer geliyor...

Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, kadroya kaliteli isimleri transfer etmek için düğmeye bastı.

#3
Foto - Mourinho'nun eski öğrencisi Galatasaray'a! Yeni transfer geliyor...

Cimbom, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun eski öğrencisine talip olurken, transfer bombası patladı. İşte o isim ve tüm detaylar...

#4
Foto - Mourinho'nun eski öğrencisi Galatasaray'a! Yeni transfer geliyor...

Süper Lig'de son iki sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve gelecek sezon da aynı başarıyı tekrarlayarak 25. şampiyonluğunu kazanmayı hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

#5
Foto - Mourinho'nun eski öğrencisi Galatasaray'a! Yeni transfer geliyor...

Sabah'a göre; Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket edecek olan sarı-kırmızılı kurmaylar, sağ bek transferi için düğmeye bastı.

#6
Foto - Mourinho'nun eski öğrencisi Galatasaray'a! Yeni transfer geliyor...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sağ bek transferiyle ilgili konuşmuştu.

#7
Foto - Mourinho'nun eski öğrencisi Galatasaray'a! Yeni transfer geliyor...

Önceliklerinin sağ bek olduğunu vurgulayan Okan Buruk, "Şu anda sağ bekimiz yok. Önceliğimiz sağ bek mevkisi. Yine orta saha için, hücum hattı için oyuncular düşünüyoruz. Ama bizim için şu anda acil gözüken sağ bek" ifadelerini kullandı. Savunmanın sağına takviye yapacak Galatasaray için yeni bir iddia ortaya atıldı.

#8
Foto - Mourinho'nun eski öğrencisi Galatasaray'a! Yeni transfer geliyor...

İtalyan basını, sarı-kırmızılı ekibin Zeki Çelik'le ilgilendiğini yazdı.

#9
Foto - Mourinho'nun eski öğrencisi Galatasaray'a! Yeni transfer geliyor...

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Roma'nın satmayı düşündüğü Zeki Çelik için EURO 2024 sonrası temaslara hız verecek.Haberde, 27 yaşındaki milli oyuncuya önümüzdeki günlerde teklif iletileceği belirtildi.

#10
Foto - Mourinho'nun eski öğrencisi Galatasaray'a! Yeni transfer geliyor...

Zeki Çelik, Fenerbahçe'nin takımın başına getirdiği Jose Mourinho ile Roma'da 1.5 sezon beraber çalıştı. İtalyan ekibi, 2022'de 7 milyon Euro'ya Lille'den transfer ettiği Zeki'yi aynı bedelle bırakmaya hazır durumda. Bursaspor'da yetişen ve daha sonra İstanbulspor'da görev yapan başarılı oyuncu 2018'de ayrıldığı Türkiye'ye 6 yıl sonra dönmeye sıcak bakıyor.

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