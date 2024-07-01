Mourinho'nun eski öğrencisi Galatasaray'a! Yeni transfer geliyor...

Önceliklerinin sağ bek olduğunu vurgulayan Okan Buruk, "Şu anda sağ bekimiz yok. Önceliğimiz sağ bek mevkisi. Yine orta saha için, hücum hattı için oyuncular düşünüyoruz. Ama bizim için şu anda acil gözüken sağ bek" ifadelerini kullandı. Savunmanın sağına takviye yapacak Galatasaray için yeni bir iddia ortaya atıldı.