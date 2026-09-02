'Hayır' diyerek duyurdular: Galatasaray'ın 6 milyon euroluk teklifine ret!
Göztepe'nin 23 yaşındaki yıldızı ve Süper Lig'de adından söz ettiren oyuncusu için Galatasaray'ın 6 milyon euro'luk komik teklifi karşısında İzmir ekibi teklifi reddetti...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Göztepe'nin 23 yaşındaki yıldızı ve Süper Lig'de adından söz ettiren oyuncusu için Galatasaray'ın 6 milyon euro'luk komik teklifi karşısında İzmir ekibi teklifi reddetti...
Son olarak Leao'ya 38 milyon euro veren Galatasaray'ın Arda'ya verdiği teklif hiç dikkate alınmadı...
Göztepe'den Arda Okan Kurtulan'ı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'ın 6 milyon euroluk teklifte bulunduğu iddia edilmişti. Bu teklifin reddedildiği belirtildi.
Sarı-kırmızılıların İzmir ekibine 6 milyon euroluk teklifte bulunduğu iddia edilmişti. Milliyet'te yer alan habere göre Göztepe, Arda Okan Kurtulan için gelen teklifi reddetti ve futbolcuyu bırakmadı.
Öte yandan Galatasaray'da şans bulamayan Kazım Karataş'a talip çıktı.
Başakşehir'in futbolcuya imza attırmak istediği ifade edildi.
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