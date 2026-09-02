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'Hayır' diyerek duyurdular: Galatasaray'ın 6 milyon euroluk teklifine ret!

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'Hayır' diyerek duyurdular: Galatasaray'ın 6 milyon euroluk teklifine ret!

Göztepe'nin 23 yaşındaki yıldızı ve Süper Lig'de adından söz ettiren oyuncusu için Galatasaray'ın 6 milyon euro'luk komik teklifi karşısında İzmir ekibi teklifi reddetti...

#1
Foto - 'Hayır' diyerek duyurdular: Galatasaray'ın 6 milyon euroluk teklifine ret!

Son olarak Leao'ya 38 milyon euro veren Galatasaray'ın Arda'ya verdiği teklif hiç dikkate alınmadı...

#2
Foto - 'Hayır' diyerek duyurdular: Galatasaray'ın 6 milyon euroluk teklifine ret!

Göztepe'den Arda Okan Kurtulan'ı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'ın 6 milyon euroluk teklifte bulunduğu iddia edilmişti. Bu teklifin reddedildiği belirtildi.

#3
Foto - 'Hayır' diyerek duyurdular: Galatasaray'ın 6 milyon euroluk teklifine ret!

Sarı-kırmızılıların İzmir ekibine 6 milyon euroluk teklifte bulunduğu iddia edilmişti. Milliyet'te yer alan habere göre Göztepe, Arda Okan Kurtulan için gelen teklifi reddetti ve futbolcuyu bırakmadı.

#4
Foto - 'Hayır' diyerek duyurdular: Galatasaray'ın 6 milyon euroluk teklifine ret!

Öte yandan Galatasaray'da şans bulamayan Kazım Karataş'a talip çıktı.

#5
Foto - 'Hayır' diyerek duyurdular: Galatasaray'ın 6 milyon euroluk teklifine ret!

Başakşehir'in futbolcuya imza attırmak istediği ifade edildi.

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