2024-06-12 14:03:31 Mourinho yeni bir sistem için ilk kellesini aldı! Taraftar çıldıracak resmen! Geçen sezonun en iyisiydi...
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Yaz transfer dönemi çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de birçok oyuncunun da takımdan ayrılması bekleniyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporuna göre hareket eden yönetim, gözden çıkarılan futbolcularla tek tek görüşmeler yapacak. Kiralıktan dönecek isimleri kadrosunda düşünmeyen Portekizli hoca, takım kaptanlarından Dusan Tadic hakkında da flaş bir karar aldı. İşte detaylar...