  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fenerbahçe için kritik çağrı! 6 yıldır aynı nakarat: Güler misin ağlar mısın?

Bayram göçü! ‘Aç’ dedikleri millet bilet bırakmadı

Başkan Erdoğan'dan İspanya'ya kritik ziyaret: Masada neler var? En önemli gündem: Gazze!

Hedefi çok büyük! Küçük Semih Saygıner bulundu

Tasarruf tedbirleri ellerini kollarını bağladı! Hazinelerle dolu Türk adası için kritik çağrı

Engelleri gönlündeki iman aşkıyla yıktı! 9 yaşındaki Eyanu, görmese de kalp gözüyle 3 yılda Kur'an-ı Kerim'i ezberledi!

Yüzde 26 zam + ek ödeme! İşte yeni kök maaş tablosu!

Mourinho yeni bir sistem için ilk kellesini aldı! Taraftar çıldıracak resmen! Geçen sezonun en iyisiydi...

'Yeni bir sistem geliştirdik' deyip duyurdular: Türk İHA'larını şaşırtıp kör edecek

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu planı! Ayrılırsa transfer hazır! Yine hedef Süper Lig yıldızı...
Spor
11
Mourinho yeni bir sistem için ilk kellesini aldı! Taraftar çıldıracak resmen! Geçen sezonun en iyisiydi...

2024-06-12 14:03:31
Mourinho yeni bir sistem için ilk kellesini aldı! Taraftar çıldıracak resmen! Geçen sezonun en iyisiydi...

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Yaz transfer dönemi çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de birçok oyuncunun da takımdan ayrılması bekleniyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporuna göre hareket eden yönetim, gözden çıkarılan futbolcularla tek tek görüşmeler yapacak. Kiralıktan dönecek isimleri kadrosunda düşünmeyen Portekizli hoca, takım kaptanlarından Dusan Tadic hakkında da flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

#1
Foto - Mourinho yeni bir sistem için ilk kellesini aldı! Taraftar çıldıracak resmen! Geçen sezonun en iyisiydi...

Yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanan Fenerbahçe'de gündem yaratan gelişmeler yaşanıyor.

#2
Foto - Mourinho yeni bir sistem için ilk kellesini aldı! Taraftar çıldıracak resmen! Geçen sezonun en iyisiydi...

Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren sarı-lacivertliler, transferde büyük düşünüyor.

#3
Foto - Mourinho yeni bir sistem için ilk kellesini aldı! Taraftar çıldıracak resmen! Geçen sezonun en iyisiydi...

Dünyaca ünlü yıldızlarla görüşen Kanarya, yapacağı takviyelerle sükse uyandırmayı amaçlıyor.

#4
Foto - Mourinho yeni bir sistem için ilk kellesini aldı! Taraftar çıldıracak resmen! Geçen sezonun en iyisiydi...

Fenerbahçe'de yapılacak transferler kadar mevcut oyuncuların da son durumu merak konusu.

#5
Foto - Mourinho yeni bir sistem için ilk kellesini aldı! Taraftar çıldıracak resmen! Geçen sezonun en iyisiydi...

Yabancı kontenjanında yer açmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, birçok yıldızla yollarını ayıracak.

#6
Foto - Mourinho yeni bir sistem için ilk kellesini aldı! Taraftar çıldıracak resmen! Geçen sezonun en iyisiydi...

Yönetime raporunu sunan Jose Mourinho, kiralıktan dönecek yabancılarla yola devam edilmesini istemiyor.

#7
Foto - Mourinho yeni bir sistem için ilk kellesini aldı! Taraftar çıldıracak resmen! Geçen sezonun en iyisiydi...

Kadroda önemli değişiklikler yaşamaya hazırlanan Kanarya'da Dusan Tadic konusunda da flaş bir karar alındı.

#8
Foto - Mourinho yeni bir sistem için ilk kellesini aldı! Taraftar çıldıracak resmen! Geçen sezonun en iyisiydi...

Kadro mühendisliği operasyonunu titizlikle yürüten Mourinho'nun Sırp yıldızla da yolları ayırabileceği iddia edildi.

#9
Foto - Mourinho yeni bir sistem için ilk kellesini aldı! Taraftar çıldıracak resmen! Geçen sezonun en iyisiydi...

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Sırp oyuncuyla EURO 2024 sonrasında ayrılık görüşmesi yapılacağı öğrenildi.

#10
Foto - Mourinho yeni bir sistem için ilk kellesini aldı! Taraftar çıldıracak resmen! Geçen sezonun en iyisiydi...

Geçtiğimiz sezon 56 resmi maçta forma giyen Dusan Tadic, 16 gol ve 16 asistlik performans sergiledi. Dusan Tadic'in Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akaryakıt fiyatlarına sessiz zam
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarına sessiz zam

Brent petrol ve dolar kuruna bağlı olarak akaryakıt fiyatları değişiyor. Buna göre siyah akaryakıt ürünlerine zam geldi.
Kuveyt felaketi yaşıyor: Çok sayıda ölü var
Dünya

Kuveyt felaketi yaşıyor: Çok sayıda ölü var

Kuveyt'te bir binada çıkan yangında 41 kişi hayatını kaybetti.
Aylık 60 bin TL'ye çalışacak işçi bulamıyorlar
Gündem

Aylık 60 bin TL'ye çalışacak işçi bulamıyorlar

Malatya'nın Coğrafi İşaret tescilli ürünü olan Yeşilyurt Dalbastı kirazında hasat başladı. Üreticinin bu yıl en büyük sorunu ise günlük 2 bi..
Venezuela'daki kriz için 'arabuluculuk' görevi Rusya'ya emanet mi? Herkes çok şaşırdı...
Dünya

Venezuela'daki kriz için 'arabuluculuk' görevi Rusya'ya emanet mi? Herkes çok şaşırdı...

Rusya, Venezuela hükümeti ile muhalefet arasında arabuluculuk yapmayı teklif etti. Tüm siyasi taraflarla iş birliğine hazır olduğunu duyurdu..
Ahmet Hakan duyurdu! Erdoğan'dan, o dedikoduları alaşağı edecek hamle! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Medya

Ahmet Hakan duyurdu! Erdoğan'dan, o dedikoduları alaşağı edecek hamle! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşmesini yazdı. Hakan, Erdoğan'ın ..
Yandaş Fazıl Say bile şaşkın! Şoförlerden sonra şimdi de onlar! İBB’yi batıran Ekrem çıkmaza girdi
Gündem

Yandaş Fazıl Say bile şaşkın! Şoförlerden sonra şimdi de onlar! İBB’yi batıran Ekrem çıkmaza girdi

CHP’li İBB Ekrem İmamoğlu, İETT şoförlerinin ödemeği maaşlar ve uyguladığı işçi kıyımından sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Cem..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23