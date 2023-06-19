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Ekonomi
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Motorine zam geliyor! Yarına dikkat, depoları fulleyin...

2023-06-19 09:31:21
Motorine zam geliyor! Yarına dikkat, depoları fulleyin...

Benzin ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatları da araç sahipleri tarafından merakla takip ediliyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta zam geliyor. Peki benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 19 Haziran 2023 il il benzin ve mazot litre fiyatları...

#1
Foto - Motorine zam geliyor! Yarına dikkat, depoları fulleyin...

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI? Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,64 TL zam geliyor.

#2
Foto - Motorine zam geliyor! Yarına dikkat, depoları fulleyin...

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI? Benzin fiyatı için indirim-zam beklenmiyor.

#3
Foto - Motorine zam geliyor! Yarına dikkat, depoları fulleyin...

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI Güncel benzin ve mazot litre fiyatları ne kadar kaç lira? İşte o tablolar:

#4
Foto - Motorine zam geliyor! Yarına dikkat, depoları fulleyin...

MOTORİN FİYATLARI İstanbul 22,18 TL Ankara 22,60 TL İzmir 22,71 TL

#5
Foto - Motorine zam geliyor! Yarına dikkat, depoları fulleyin...

BENZİN FİYATLARI İstanbul 24,04 TL Ankara 24,45 TL İzmir 24,47 TL

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