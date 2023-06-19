Motorine zam geliyor! Yarına dikkat, depoları fulleyin...

Benzin ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatları da araç sahipleri tarafından merakla takip ediliyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta zam geliyor. Peki benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 19 Haziran 2023 il il benzin ve mazot litre fiyatları...